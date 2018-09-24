"Кубок СОЮЗА ТРУДА-2018". Итоги

В предпоследние выходные сентября на стадионе "Труд" в городе Чебоксары состоялся II межрегиональный турнир по мини-футболу среди детей 2010 г.р. "Кубок СОЮЗА ТРУДА". В турнире приняли участие 16 детских команд из различных регионов страны. Помимо местных команд, в турнире приняли участие команды из Татарстана, Йошкар-Олы и даже Республики Коми.

22-23 сентября 2018 г. Чебоксары, ст. "Труд". II Межрегиональный турнир "КУБОК СОЮЗА ТРУДА" среди детей 2010 г.р. и младше

М "КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018" Группа «A» 1 2 3 Р-М Оч 1 «Зеленый ключ» 2011 г.р. Чебоксары 5:0 8:1 13-1 6 2 «Стрижи» Чебоксары 0:5 1:1 1-6 1 3 «Азамат» Чебоксары 1:8 1:1 2-9 1

М "КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018" Группа «B» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «Зеленый ключ» Йошкар-Ола 3:0 1:0 3:1 7-1 9 2 «СШ по футболу» 2011 г.р. Чебоксары 0:3 4:3 3:2 7-8 6 3 «Канаш» Канаш 0:1 3:4 2:1 5-6 3 4 «Химик-АВГУСТ» Вурнары 1:3 0:3 1:2 2-8 0

М "КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018" Группа «C» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «СШ по футболу» №1 Чебоксары 1:0 7:0 5:1 13-1 9 2 «LEGION» Чебоксары 0:1 5:1 8:0 13-2 6 3 «Бумажник» Республика Коми 0:7 1:5 3:1 4-13 3 4 «Юность-62» Чебоксары 1:5 0:8 1:3 2-16 0

М "КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018" Группа «D» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «Юниор» Йошкар-Ола 2:0 1:0 1:0 4-0 9 2 «СШ по футболу» №2 Чебоксары 0:2 0:0 1:0 1-2 4 3 «Легионер» СОШ №61 Чебоксары 0:1 0:0 2:2 2-3 2 4 «Олимп» Республика Татарстан 0:1 0:1 2:2 2-4 1

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (За 1-8 места)

На финальном этапе по 2 лучшие команды из каждой из четырех групп сформировали новые группы для определения полуфиналистов.

М "КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018" Группа «А». За 1-8 места 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «СШ по футболу» №1 Чебоксары 2:1 1:0 3:0 6-1 9 2 «Зеленый ключ» 2011 г.р. Йошкар-Ола 1:2 0:0 7:0 8-2 4 3 «СШ по футболу» №2 Чебоксары 0:1 0:0 4:0 4-1 4 4 «СШ по футболу» 2011 г.р. Чебоксары 0:3 0:7 0:4 0-14 0

М "КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018" Группа «В». За 1-8 места 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «LEGION» Чебоксары 1:1 4:0 8:0

13-1 9 2 «Юниор» Йошкар-Ола 1:1 2:0 6:0 13-2 6 3 «Зеленый ключ» Йошкар-Ола 0:4 0:2 2:1 4-13 3 4 «Стрижи» 0:8 0:6 1:2 2-16 0

По результатам финального этапа стало понятно, что призовые места в турнире розыграют между собой команды двух столиц - Чебоксар и Йошкар-Олы. В первом полуфинале чебоксарцы, возглавляемые Эдуардом Федотовым («LEGION»), уверенно обыграли команду «Зеленый ключ», состоящую из игроков 2011 года рождения. В другом матче первая команда «СШ по футболу» не смогла поддержать почин чувашской команды и уступила йошкар-олинскому «Юниору» с минимальным счетом. К сожалению для местной публики, и в финале турнира команда из соседней республики также взяла верх, оставив «LEGION» на втором месте. И все же чебоксарцев на пьедестале оказалось больше. Футболисты «СШ по футболу» смогли реабилитироваться за поражение в полуфинале и одержали результативную победу в игре за 3 место.

Полуфиналы «LEGION» Чебоксары «Зеленый ключ» 2011 г.р. Йошкар-Ола 3:1 «Юниор» Йошкар-Ола «СШ по футболу» №1 Чебоксары 2:1 Матч за 3 место «СШ по футболу» №1 Чебоксары «Зеленый ключ» 2011 г.р. Йошкар-Ола 5:4 ФИНАЛ «Юниор» Йошкар-Ола «LEGION» Чебоксары 2:0

Вот как распределились итоговые места в турнире:

1. «Юниор» г. Йошкар-Ола

2. «LEGION» г. Чебоксары

3. «СШ по футболу» №1 г. Чебоксары

4. «Зеленый ключ» 2011 г.р. г. Йошкар-Ола

5. «СШ по футболу» №2 г. Чебоксары

6. «СШ по футболу» 2011 г.р. г. Чебоксары

7. «Стрижи» г. Чебоксары

8. «Зеленый ключ» г. Йошкар-Ола

9. «Легионер» СОШ №61 г. Чебоксары

10. «Химик-АВГУСТ» п. Вурнары

11. «Олимп» р. Татарстан

12. «Канаш» г. Канаш

13. «Юность-62» г. Чебоксары

14. «Азамат» г. Чебоксары

15. «Бумажник» р. Коми

Организаторы турнира наградили призеров II Межрегионального турнира "Кубок Союза Труда" ценными подарками и грамотами.

Школа акробатики также присоединяется к поздравлениям юных футболистов и желает им дальнейших успехов.