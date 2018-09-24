Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 13 35
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 15 35
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 14 32
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 15 24
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 15 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 15 19
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 14 16
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 15 10
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 15 8
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 15 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Богородский Вадим // БоМиК 11 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 11 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 18 52
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 18 50
3 Крылья 18 40
4 Динамо 18 38
5 Волга-ТАВ-Чубаево 18 29
6 ФК Ибреси 18 24
7 Сталь 18 22
8 Факел (Красноармейское) 18 19
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
"Кубок СОЮЗА ТРУДА-2018". Итоги


В предпоследние выходные сентября на стадионе "Труд" в городе Чебоксары состоялся II межрегиональный турнир по мини-футболу среди детей 2010 г.р. "Кубок СОЮЗА ТРУДА". В турнире приняли участие 16 детских команд из различных регионов страны. Помимо местных команд, в турнире приняли участие команды из Татарстана, Йошкар-Олы и даже Республики Коми.

22-23 сентября 2018 г. Чебоксары, ст. "Труд". II Межрегиональный турнир "КУБОК СОЮЗА ТРУДА" среди детей 2010 г.р. и младше

М
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «A»
1
2
3
Р-М
Оч
1
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Чебоксары
Футбол Чувашии
  5:0  8:1 13-1 6
2
«Стрижи»
Чебоксары
 0:5
Футбол Чувашии
 1:1 1-6 1
3
«Азамат»
Чебоксары
 1:8 1:1
Футбол Чувашии
 2-9 1

 

М
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «B»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«Зеленый ключ»
Йошкар-Ола
Футбол Чувашии
 3:0 1:0 3:1 7-1 9
2
«СШ по футболу» 2011 г.р.
Чебоксары
 0:3
Футбол Чувашии
 4:3 3:2 7-8 6
3
«Канаш»
Канаш
 0:1 3:4
Футбол Чувашии
 2:1 5-6 3
4
«Химик-АВГУСТ»
Вурнары
 1:3 0:3 1:2
Футбол Чувашии
 2-8 0

 

М
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «C»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
Футбол Чувашии
 1:0 7:0 5:1 13-1 9
2
«LEGION»
Чебоксары
 0:1
Футбол Чувашии
 5:1 8:0 13-2 6
3
«Бумажник»
Республика Коми
 0:7 1:5
Футбол Чувашии
 3:1 4-13 3
4
«Юность-62»
Чебоксары
 1:5 0:8 1:3
Футбол Чувашии
 2-16 0

 

М
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «D»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«Юниор»
Йошкар-Ола
Футбол Чувашии
 2:0 1:0 1:0 4-0 9
2
«СШ по футболу» №2
Чебоксары
 0:2
Футбол Чувашии
 0:0 1:0 1-2 4
3
«Легионер» СОШ №61
Чебоксары
 0:1 0:0
Футбол Чувашии
 2:2 2-3 2
4
«Олимп»
Республика Татарстан
 0:1 0:1 2:2
Футбол Чувашии
 2-4 1

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (За 1-8 места)

На финальном этапе по 2 лучшие команды из каждой из четырех групп сформировали новые группы для определения полуфиналистов.

М
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «А». За 1-8 места
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
Футбол Чувашии
 2:1 1:0 3:0 6-1 9
2
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Йошкар-Ола
 1:2
Футбол Чувашии
 0:0 7:0 8-2 4
3
«СШ по футболу» №2
Чебоксары
 0:1 0:0
Футбол Чувашии
 4:0 4-1 4
4
«СШ по футболу» 2011 г.р.
Чебоксары
  0:3 0:7 0:4
Футбол Чувашии
 0-14 0

 

М
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «В». За 1-8 места
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«LEGION»
Чебоксары
Футбол Чувашии
 1:1 4:0 8:0
 13-1 9
2
«Юниор»
Йошкар-Ола
 1:1
Футбол Чувашии
 2:0 6:0 13-2 6
3
«Зеленый ключ»
Йошкар-Ола
 0:4 0:2
Футбол Чувашии
 2:1 4-13 3
4
«Стрижи»
 0:8 0:6 1:2
Футбол Чувашии
 2-16 0

По результатам финального этапа стало понятно, что призовые места в турнире розыграют между собой команды двух столиц - Чебоксар и Йошкар-Олы. В первом полуфинале чебоксарцы, возглавляемые Эдуардом Федотовым («LEGION»), уверенно обыграли команду «Зеленый ключ», состоящую из игроков 2011 года рождения. В другом матче первая команда «СШ по футболу» не смогла поддержать почин чувашской команды и уступила йошкар-олинскому «Юниору» с минимальным счетом. К сожалению для местной публики, и в финале турнира команда из соседней республики также взяла верх, оставив «LEGION» на втором месте. И все же чебоксарцев на пьедестале оказалось больше. Футболисты «СШ по футболу» смогли реабилитироваться за поражение в полуфинале и одержали результативную победу в игре за 3 место.

Полуфиналы
«LEGION»
Чебоксары
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Йошкар-Ола
 3:1
«Юниор»
Йошкар-Ола
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
 2:1
Матч за 3 место
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Йошкар-Ола
 5:4
ФИНАЛ
«Юниор»
Йошкар-Ола
«LEGION»
Чебоксары
 2:0

Вот как распределились итоговые места в турнире:

1. «Юниор» г. Йошкар-Ола

2. «LEGION» г. Чебоксары

3. «СШ по футболу» №1 г. Чебоксары

4. «Зеленый ключ» 2011 г.р. г. Йошкар-Ола

5. «СШ по футболу» №2 г. Чебоксары

6. «СШ по футболу» 2011 г.р. г. Чебоксары

7. «Стрижи» г. Чебоксары

8. «Зеленый ключ» г. Йошкар-Ола

9. «Легионер» СОШ №61 г. Чебоксары

10. «Химик-АВГУСТ» п. Вурнары

11. «Олимп» р. Татарстан

12. «Канаш» г. Канаш

13. «Юность-62» г. Чебоксары

14. «Азамат» г. Чебоксары

15. «Бумажник» р. Коми

Организаторы турнира наградили призеров II Межрегионального турнира "Кубок Союза Труда" ценными подарками и грамотами.

Школа акробатики также присоединяется к поздравлениям юных футболистов и желает им дальнейших успехов. 

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  • Просмотров: 141
  • Дата: 24-09-2018 |

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