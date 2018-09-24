"Кубок СОЮЗА ТРУДА-2018". Итоги

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|35
|2
|Спартак
|15
|35
|3
|БоМиК
|14
|32
|4
|ФК Шумерля
|15
|24
|5
|Ротор
|15
|23
|6
|Волга
|15
|19
|7
|СШ по футболу
|14
|16
|8
|ФК Ибреси
|15
|10
|9
|ФК Чурачики
|15
|8
|10
|Бурилы
|15
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Богородский Вадим // БоМиК
|11 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|18
|52
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|50
|3
|Крылья
|18
|40
|4
|Динамо
|18
|38
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|18
|29
|6
|ФК Ибреси
|18
|24
|7
|Сталь
|18
|22
|8
|Факел (Красноармейское)
|18
|19
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
В предпоследние выходные сентября на стадионе "Труд" в городе Чебоксары состоялся II межрегиональный турнир по мини-футболу среди детей 2010 г.р. "Кубок СОЮЗА ТРУДА". В турнире приняли участие 16 детских команд из различных регионов страны. Помимо местных команд, в турнире приняли участие команды из Татарстана, Йошкар-Олы и даже Республики Коми.
22-23 сентября 2018 г. Чебоксары, ст. "Труд". II Межрегиональный турнир "КУБОК СОЮЗА ТРУДА" среди детей 2010 г.р. и младше
|М
|
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «A»
|
1
|
2
|
3
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Чебоксары
|
|5:0
|8:1
|13-1
|6
|2
|
«Стрижи»
Чебоксары
|0:5
|
|1:1
|1-6
|1
|3
|
«Азамат»
Чебоксары
|1:8
|1:1
|
|2-9
|1
|М
|
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «B»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«Зеленый ключ»
Йошкар-Ола
|
|3:0
|1:0
|3:1
|7-1
|9
|2
|
«СШ по футболу» 2011 г.р.
Чебоксары
|0:3
|
|4:3
|3:2
|7-8
|6
|3
|
«Канаш»
Канаш
|0:1
|3:4
|
|2:1
|5-6
|3
|4
|
«Химик-АВГУСТ»
Вурнары
|1:3
|0:3
|1:2
|
|2-8
|0
|М
|
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «C»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
|
|1:0
|7:0
|5:1
|13-1
|9
|2
|
«LEGION»
Чебоксары
|0:1
|
|5:1
|8:0
|13-2
|6
|3
|
«Бумажник»
Республика Коми
|0:7
|1:5
|
|3:1
|4-13
|3
|4
|
«Юность-62»
Чебоксары
|1:5
|0:8
|1:3
|
|2-16
|0
|М
|
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «D»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«Юниор»
Йошкар-Ола
|
|2:0
|1:0
|1:0
|4-0
|9
|2
|
«СШ по футболу» №2
Чебоксары
|0:2
|
|0:0
|1:0
|1-2
|4
|3
|
«Легионер» СОШ №61
Чебоксары
|0:1
|0:0
|
|2:2
|2-3
|2
|4
|
«Олимп»
Республика Татарстан
|0:1
|0:1
|2:2
|
|2-4
|1
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (За 1-8 места)
На финальном этапе по 2 лучшие команды из каждой из четырех групп сформировали новые группы для определения полуфиналистов.
|М
|
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «А». За 1-8 места
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
|
|2:1
|1:0
|3:0
|6-1
|9
|2
|
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Йошкар-Ола
|1:2
|
|0:0
|7:0
|8-2
|4
|3
|
«СШ по футболу» №2
Чебоксары
|0:1
|0:0
|
|4:0
|4-1
|4
|4
|
«СШ по футболу» 2011 г.р.
Чебоксары
|0:3
|0:7
|0:4
|
|0-14
|0
|М
|
"КУБОК СОЮЗА ТРУДА-2018"
Группа «В». За 1-8 места
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«LEGION»
Чебоксары
|
|1:1
|4:0
|8:0
|13-1
|9
|2
|
«Юниор»
Йошкар-Ола
|1:1
|
|2:0
|6:0
|13-2
|6
|3
|
«Зеленый ключ»
Йошкар-Ола
|0:4
|0:2
|
|2:1
|4-13
|3
|4
|
«Стрижи»
|0:8
|0:6
|1:2
|
|2-16
|0
По результатам финального этапа стало понятно, что призовые места в турнире розыграют между собой команды двух столиц - Чебоксар и Йошкар-Олы. В первом полуфинале чебоксарцы, возглавляемые Эдуардом Федотовым («LEGION»), уверенно обыграли команду «Зеленый ключ», состоящую из игроков 2011 года рождения. В другом матче первая команда «СШ по футболу» не смогла поддержать почин чувашской команды и уступила йошкар-олинскому «Юниору» с минимальным счетом. К сожалению для местной публики, и в финале турнира команда из соседней республики также взяла верх, оставив «LEGION» на втором месте. И все же чебоксарцев на пьедестале оказалось больше. Футболисты «СШ по футболу» смогли реабилитироваться за поражение в полуфинале и одержали результативную победу в игре за 3 место.
|Полуфиналы
|
«LEGION»
Чебоксары
|
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Йошкар-Ола
|3:1
|
«Юниор»
Йошкар-Ола
|
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
|2:1
|Матч за 3 место
|
«СШ по футболу» №1
Чебоксары
|
«Зеленый ключ» 2011 г.р.
Йошкар-Ола
|5:4
|ФИНАЛ
|
«Юниор»
Йошкар-Ола
|
«LEGION»
Чебоксары
|2:0
Вот как распределились итоговые места в турнире:
1. «Юниор» г. Йошкар-Ола
2. «LEGION» г. Чебоксары
3. «СШ по футболу» №1 г. Чебоксары
4. «Зеленый ключ» 2011 г.р. г. Йошкар-Ола
5. «СШ по футболу» №2 г. Чебоксары
6. «СШ по футболу» 2011 г.р. г. Чебоксары
7. «Стрижи» г. Чебоксары
8. «Зеленый ключ» г. Йошкар-Ола
9. «Легионер» СОШ №61 г. Чебоксары
10. «Химик-АВГУСТ» п. Вурнары
11. «Олимп» р. Татарстан
12. «Канаш» г. Канаш
13. «Юность-62» г. Чебоксары
14. «Азамат» г. Чебоксары
15. «Бумажник» р. Коми
Организаторы турнира наградили призеров II Межрегионального турнира "Кубок Союза Труда" ценными подарками и грамотами.
Школа акробатики также присоединяется к поздравлениям юных футболистов и желает им дальнейших успехов.
- Просмотров: 141
- Дата: 24-09-2018
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