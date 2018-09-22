Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 13 35
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 15 35
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 14 32
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 15 24
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 15 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 15 19
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 14 16
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 15 10
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 15 8
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 15 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Богородский Вадим // БоМиК 11 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 11 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 18 52
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 18 50
3 Крылья 18 40
4 Динамо 18 38
5 Волга-ТАВ-Чубаево 18 29
6 ФК Ибреси 18 24
7 Сталь 18 22
8 Факел (Красноармейское) 18 19
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Стали известны все участники стыковых игр в пердиве


После домашней победы батыревцев над канашцами, стало понятно кто встретится в полуфинале Первенства ЧР по футболу в первом дивизионе. Таким образом, победитель городской группы ФК "Бокс" сыграет с батыревским "Темпом", а канашский "Локомотив" постарается во всей красе предстать перед столичной публикой и доказать неслучайность выхода в плей-оффс первого места в матче против чебоксарской "Энергии".

Первый дивизион. "Бриллиант" - "Энергия" - 4:2, "Водник" - "Химик-АВГУСТ-2" - 3:2, "Темп" - "Локомотив" - 4:3, "Тармаш" - "Аида" - 1:2, "Факел" - "Урмары" - 2:8

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  • Просмотров: 46
  • Дата: 22-09-2018 |

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