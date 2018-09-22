Стали известны все участники стыковых игр в пердиве

После домашней победы батыревцев над канашцами, стало понятно кто встретится в полуфинале Первенства ЧР по футболу в первом дивизионе. Таким образом, победитель городской группы ФК "Бокс" сыграет с батыревским "Темпом", а канашский "Локомотив" постарается во всей красе предстать перед столичной публикой и доказать неслучайность выхода в плей-оффс первого места в матче против чебоксарской "Энергии".

Первый дивизион. "Бриллиант" - "Энергия" - 4:2, "Водник" - "Химик-АВГУСТ-2" - 3:2, "Темп" - "Локомотив" - 4:3, "Тармаш" - "Аида" - 1:2, "Факел" - "Урмары" - 2:8