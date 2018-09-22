|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|35
|2
|Спартак
|15
|35
|3
|БоМиК
|14
|32
|4
|ФК Шумерля
|15
|24
|5
|Ротор
|15
|23
|6
|Волга
|15
|19
|7
|СШ по футболу
|14
|16
|8
|ФК Ибреси
|15
|10
|9
|ФК Чурачики
|15
|8
|10
|Бурилы
|15
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Богородский Вадим // БоМиК
|11 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|18
|52
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|50
|3
|Крылья
|18
|40
|4
|Динамо
|18
|38
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|18
|29
|6
|ФК Ибреси
|18
|24
|7
|Сталь
|18
|22
|8
|Факел (Красноармейское)
|18
|19
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
Стали известны все участники стыковых игр в пердиве
После домашней победы батыревцев над канашцами, стало понятно кто встретится в полуфинале Первенства ЧР по футболу в первом дивизионе. Таким образом, победитель городской группы ФК "Бокс" сыграет с батыревским "Темпом", а канашский "Локомотив" постарается во всей красе предстать перед столичной публикой и доказать неслучайность выхода в плей-оффс первого места в матче против чебоксарской "Энергии".
Первый дивизион. "Бриллиант" - "Энергия" - 4:2, "Водник" - "Химик-АВГУСТ-2" - 3:2, "Темп" - "Локомотив" - 4:3, "Тармаш" - "Аида" - 1:2, "Факел" - "Урмары" - 2:8
- Просмотров: 46
- Дата: 22-09-2018
|