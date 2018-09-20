Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 13 35
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 15 35
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 14 32
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 15 24
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 15 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 15 19
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 14 16
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 15 10
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 15 8
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 15 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Богородский Вадим // БоМиК 11 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 11 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 18 52
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 18 50
3 Крылья 18 40
4 Динамо 18 38
5 Волга-ТАВ-Чубаево 18 29
6 ФК Ибреси 18 24
7 Сталь 18 22
8 Факел (Красноармейское) 18 19
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги


В минувшее воскресенье завершился турнир памяти мастера спорта по футболу Сергея Леонидовича Александрова, в котором приняли участие 16 команд, пожелавших своим участием почтить память талантливого вратаря. Организаторы турнира разделили команды на четыре группы, две лучшие команды в которых выходили в четвертьфинал. По итогам группового этапа ГИБДД, "Крылья", "Волга-ветераны", "Администрация г. Чебоксары", ФК "Эстет", "Звезда", ФК "Шумерля" и "Динамо" образовали четвертьфинальные пары. Удивительно, но судьба победителей всех матчей за выход в полуфинал решалась в серии послематчевых пенальти. Лучше других свои попытки реализовали: ГИБДД, "Волга-ветераны", "Администрация г. Чебоксары" и "Звезда". В полуфинале команды городской исполнительной власти обыграли менее приближенных к административному ресурсу команды (естественно, не по этой причине) и в очном противостоянии розыграли главный приз турнира. С минимальным преимуществом в один мяч победу в финале праздновали футболисты ГИБДД. В матче за 3 место сильнее оказались футболисты "Волга-ветераны".

Турнир памяти вратаря СергеяАлександрова

16 сентября 2018 г. Чебоксары, ст. "Олимпийский". Турнир памяти мастера спорта Сергея Леонидовича Александрова

М
Памяти С. Александрова
Группа «A»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
ГИБДД
Футбол Чувашии
 0:0 3:0 3:0 6-0 7
2
«Крылья»
 0:0
Футбол Чувашии
 0:0 3:0 3-0 5
3
«Сталь»
 0:3 0:0
Футбол Чувашии
 1:0 1-3 4
4
«Локомотив»
 0:3 0:3 0:1
Футбол Чувашии
 0-7 0

 

М
Памяти С. Александрова
Группа «B»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«Волга-ветераны»
Футбол Чувашии
 2:0 2:0 1:0 5-0 9
2
«Администрация г.Чебоксары»
 0:2
Футбол Чувашии
 2:0 3:0 5-2 6
3
«Рубин»
 0:2 0:2
Футбол Чувашии
 3:0 3-4 3
4
«Пищевик»
 0:1 0:3 0:3
Футбол Чувашии
 0-7 0

 

М
Памяти С. Александрова
Группа «C»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
«Звезда»
Футбол Чувашии
 0:0 1:0 2:0 3-0 7
2
ФК «Эстет»
 0:0
Футбол Чувашии
 0:0 2:0 2-0 5
3
ФК «Бокс»
 0:1 0:0
Футбол Чувашии
 0:0 0-1 2
4
СК «Солнечный»
 0:2 0:2 0:0
Футбол Чувашии
 0-4 1

 

М
Памяти С. Александрова
Группа «D»
1
2
3
4
Р-М
Оч
1
ФК «Шумерля»
Футбол Чувашии
 0:0 1:0 1:0 2-0 7
2
«Динамо»
 0:0
Футбол Чувашии
 1:0 0:0 1-0 5
3
ОМОН
 0:1 0:1
Футбол Чувашии
 2:1 2-3 3
4
«Звезда-ИЗВА»
 0:1 0:0 1:2
Футбол Чувашии
 1-3 1

 

Четвертьфиналы
ГИБДД ФК «Эстет» ?:? (4:3 пен.)
«Волга-ветераны»
 «Динамо» ?:? (2:0 пен.)
«Крылья» «Звезда» ?:? (2:3 пен.)
«Администрация г. Чебоксары» ФК «Шумерля» ?:? (6:5 пен.)
Полуфиналы
ГИБДД
«Волга-ветераны»
 1:1 (4:3 пен.)
«Звезда» «Администрация г. Чебоксары» 0:3
Матч за 3 место
«Волга-ветераны»
 «Звезда»  
ФИНАЛ
«Администрация г. Чебоксары» ГИБДД 1:2

Организаторы турнира в лице учредителей Самсонова Сергея Витальевича, Федорова Анатолия Валерьевича и Селезнева Алексея Владимировича выражают огромную благодарность за помощь в проведении турнира Ермакову Олегу Ивановичу, Романову Владимиру Валерьевичу, Кучкасову Александру Николаевичу, Кувшинову Владимиру Николаевичу, Спиридонову Сергею Петровичу, Иванцову Игорю Николаевичу, Мулюкову Андрею Ивановичу. За активное участие в подготовке и организации данного турнира оргкомитет благодарит Булыгина Олега Юрьевича, Грибова Сергея Михайловича, Кудряшова Игоря Владимировича, Михеева Михаила (ведущий) и Каратаеву Людмилу Геннадьевну (медперсонал)

Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги
Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги
Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги  Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги

 

Вернуться назад

  • Просмотров: 95
  • Дата: 20-09-2018 |

Copyright 2009-2018 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика