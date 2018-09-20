Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|35
|2
|Спартак
|15
|35
|3
|БоМиК
|14
|32
|4
|ФК Шумерля
|15
|24
|5
|Ротор
|15
|23
|6
|Волга
|15
|19
|7
|СШ по футболу
|14
|16
|8
|ФК Ибреси
|15
|10
|9
|ФК Чурачики
|15
|8
|10
|Бурилы
|15
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Богородский Вадим // БоМиК
|11 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|18
|52
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|50
|3
|Крылья
|18
|40
|4
|Динамо
|18
|38
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|18
|29
|6
|ФК Ибреси
|18
|24
|7
|Сталь
|18
|22
|8
|Факел (Красноармейское)
|18
|19
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
В минувшее воскресенье завершился турнир памяти мастера спорта по футболу Сергея Леонидовича Александрова, в котором приняли участие 16 команд, пожелавших своим участием почтить память талантливого вратаря. Организаторы турнира разделили команды на четыре группы, две лучшие команды в которых выходили в четвертьфинал. По итогам группового этапа ГИБДД, "Крылья", "Волга-ветераны", "Администрация г. Чебоксары", ФК "Эстет", "Звезда", ФК "Шумерля" и "Динамо" образовали четвертьфинальные пары. Удивительно, но судьба победителей всех матчей за выход в полуфинал решалась в серии послематчевых пенальти. Лучше других свои попытки реализовали: ГИБДД, "Волга-ветераны", "Администрация г. Чебоксары" и "Звезда". В полуфинале команды городской исполнительной власти обыграли менее приближенных к административному ресурсу команды (естественно, не по этой причине) и в очном противостоянии розыграли главный приз турнира. С минимальным преимуществом в один мяч победу в финале праздновали футболисты ГИБДД. В матче за 3 место сильнее оказались футболисты "Волга-ветераны".
16 сентября 2018 г. Чебоксары, ст. "Олимпийский". Турнир памяти мастера спорта Сергея Леонидовича Александрова
|М
|
Памяти С. Александрова
Группа «A»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
ГИБДД
|
|0:0
|3:0
|3:0
|6-0
|7
|2
|
«Крылья»
|0:0
|
|0:0
|3:0
|3-0
|5
|3
|
«Сталь»
|0:3
|0:0
|
|1:0
|1-3
|4
|4
|
«Локомотив»
|0:3
|0:3
|0:1
|
|0-7
|0
|М
|
Памяти С. Александрова
Группа «B»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«Волга-ветераны»
|
|2:0
|2:0
|1:0
|5-0
|9
|2
|
«Администрация г.Чебоксары»
|0:2
|
|2:0
|3:0
|5-2
|6
|3
|
«Рубин»
|0:2
|0:2
|
|3:0
|3-4
|3
|4
|
«Пищевик»
|0:1
|0:3
|0:3
|
|0-7
|0
|М
|
Памяти С. Александрова
Группа «C»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
«Звезда»
|
|0:0
|1:0
|2:0
|3-0
|7
|2
|
ФК «Эстет»
|0:0
|
|0:0
|2:0
|2-0
|5
|3
|
ФК «Бокс»
|0:1
|0:0
|
|0:0
|0-1
|2
|4
|
СК «Солнечный»
|0:2
|0:2
|0:0
|
|0-4
|1
|М
|
Памяти С. Александрова
Группа «D»
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Р-М
|
Оч
|1
|
ФК «Шумерля»
|
|0:0
|1:0
|1:0
|2-0
|7
|2
|
«Динамо»
|0:0
|
|1:0
|0:0
|1-0
|5
|3
|
ОМОН
|0:1
|0:1
|
|2:1
|2-3
|3
|4
|
«Звезда-ИЗВА»
|0:1
|0:0
|1:2
|
|1-3
|1
|Четвертьфиналы
|ГИБДД
|ФК «Эстет»
|?:? (4:3 пен.)
|
«Волга-ветераны»
|«Динамо»
|?:? (2:0 пен.)
|«Крылья»
|«Звезда»
|?:? (2:3 пен.)
|«Администрация г. Чебоксары»
|ФК «Шумерля»
|?:? (6:5 пен.)
|Полуфиналы
|ГИБДД
|
«Волга-ветераны»
|1:1 (4:3 пен.)
|«Звезда»
|«Администрация г. Чебоксары»
|0:3
|Матч за 3 место
|
«Волга-ветераны»
|«Звезда»
|ФИНАЛ
|«Администрация г. Чебоксары»
|ГИБДД
|1:2
Организаторы турнира в лице учредителей Самсонова Сергея Витальевича, Федорова Анатолия Валерьевича и Селезнева Алексея Владимировича выражают огромную благодарность за помощь в проведении турнира Ермакову Олегу Ивановичу, Романову Владимиру Валерьевичу, Кучкасову Александру Николаевичу, Кувшинову Владимиру Николаевичу, Спиридонову Сергею Петровичу, Иванцову Игорю Николаевичу, Мулюкову Андрею Ивановичу. За активное участие в подготовке и организации данного турнира оргкомитет благодарит Булыгина Олега Юрьевича, Грибова Сергея Михайловича, Кудряшова Игоря Владимировича, Михеева Михаила (ведущий) и Каратаеву Людмилу Геннадьевну (медперсонал)
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- Дата: 20-09-2018
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