Турнир памяти вратаря Сергея Александрова. Итоги

В минувшее воскресенье завершился турнир памяти мастера спорта по футболу Сергея Леонидовича Александрова, в котором приняли участие 16 команд, пожелавших своим участием почтить память талантливого вратаря. Организаторы турнира разделили команды на четыре группы, две лучшие команды в которых выходили в четвертьфинал. По итогам группового этапа ГИБДД, "Крылья", "Волга-ветераны", "Администрация г. Чебоксары", ФК "Эстет", "Звезда", ФК "Шумерля" и "Динамо" образовали четвертьфинальные пары. Удивительно, но судьба победителей всех матчей за выход в полуфинал решалась в серии послематчевых пенальти. Лучше других свои попытки реализовали: ГИБДД, "Волга-ветераны", "Администрация г. Чебоксары" и "Звезда". В полуфинале команды городской исполнительной власти обыграли менее приближенных к административному ресурсу команды (естественно, не по этой причине) и в очном противостоянии розыграли главный приз турнира. С минимальным преимуществом в один мяч победу в финале праздновали футболисты ГИБДД. В матче за 3 место сильнее оказались футболисты "Волга-ветераны".

16 сентября 2018 г. Чебоксары, ст. "Олимпийский". Турнир памяти мастера спорта Сергея Леонидовича Александрова

М Памяти С. Александрова Группа «A» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 ГИБДД 0:0 3:0 3:0 6-0 7 2 «Крылья» 0:0 0:0 3:0 3-0 5 3 «Сталь» 0:3 0:0 1:0 1-3 4 4 «Локомотив» 0:3 0:3 0:1 0-7 0

М Памяти С. Александрова Группа «B» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «Волга-ветераны» 2:0 2:0 1:0 5-0 9 2 «Администрация г.Чебоксары» 0:2 2:0 3:0 5-2 6 3 «Рубин» 0:2 0:2 3:0 3-4 3 4 «Пищевик» 0:1 0:3 0:3 0-7 0

М Памяти С. Александрова Группа «C» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 «Звезда» 0:0 1:0 2:0 3-0 7 2 ФК «Эстет» 0:0 0:0 2:0 2-0 5 3 ФК «Бокс» 0:1 0:0 0:0 0-1 2 4 СК «Солнечный» 0:2 0:2 0:0 0-4 1

М Памяти С. Александрова Группа «D» 1 2 3 4 Р-М Оч 1 ФК «Шумерля» 0:0 1:0 1:0 2-0 7 2 «Динамо» 0:0 1:0 0:0 1-0 5 3 ОМОН 0:1 0:1 2:1 2-3 3 4 «Звезда-ИЗВА» 0:1 0:0 1:2 1-3 1

Четвертьфиналы ГИБДД ФК «Эстет» ?:? (4:3 пен.) «Волга-ветераны» «Динамо» ?:? (2:0 пен.) «Крылья» «Звезда» ?:? (2:3 пен.) «Администрация г. Чебоксары» ФК «Шумерля» ?:? (6:5 пен.) Полуфиналы ГИБДД «Волга-ветераны» 1:1 (4:3 пен.) «Звезда» «Администрация г. Чебоксары» 0:3 Матч за 3 место «Волга-ветераны» «Звезда» ФИНАЛ «Администрация г. Чебоксары» ГИБДД 1:2

Организаторы турнира в лице учредителей Самсонова Сергея Витальевича, Федорова Анатолия Валерьевича и Селезнева Алексея Владимировича выражают огромную благодарность за помощь в проведении турнира Ермакову Олегу Ивановичу, Романову Владимиру Валерьевичу, Кучкасову Александру Николаевичу, Кувшинову Владимиру Николаевичу, Спиридонову Сергею Петровичу, Иванцову Игорю Николаевичу, Мулюкову Андрею Ивановичу. За активное участие в подготовке и организации данного турнира оргкомитет благодарит Булыгина Олега Юрьевича, Грибова Сергея Михайловича, Кудряшова Игоря Владимировича, Михеева Михаила (ведущий) и Каратаеву Людмилу Геннадьевну (медперсонал)