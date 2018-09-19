Проиграно лишь сражение

Начало первого поединка в Каменке, к сожалению, выдалось для вурнарцев не так как нам хотелось бы. Уже на 3-й минуте тайма навес с левого фланга атаки превратился в курьезный гол за шиворот Виталию Астахову. Неприятное начало не выбило из колеи подопечных А. Ешкина и все оставшееся до перерыва время гости провели в атаке. Плохое качество газона сильно усложняло задачу отыграться и цена стандартных положений на таком поле значительно возрастала. Один из таких шансов предоставился гостям на 39-й минуте, когда вурнарцы заработали угловой. Самый рослый защитник "Химик-АВГУСТ" Алексей Лесин смог оторваться от опекуна и практически без помех отправил головой мяч в ворота. 1:1. Перерыв. Начало второго тайма вновь не принесло ничего хорошего для нашей команды. На 48-й минуте главный арбитр Даниил Шеметов усмотрел нарушение в штрафной площади вурнарцев и назначил далеко неочевидный пенальти в ворота гостей. Автор первого гола Виталий Аралин уверенно реализовал одиннадцатиметровый и вывел хозяев вперед. Несмотря на хорошие возможности сравнять, счет на табло так и не изменился. Поражение с минимальным счетом оставляет химикам неплохие шансы на выход в финал перед ответным матчем в Вурнарах.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Полуфинал. Первый матч

«ДОРОЖНИК» Каменка – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 2:1 (1:1).

19 сентября 2018 г. Каменка. «Дорожник». 150 зрителей

Судьи: Даниил Шеметов, Артем Бондаренко, Игорь Денисов

Инспектор: Борис Шигаев

Голы: Аралин (3, 48 пен.) - Лесин (39)

Предупреждения: Воробьев, Курчавый, Руфкин - Бурмаков, Пестрячев