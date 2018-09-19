Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 13 35
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 15 35
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 14 32
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 15 24
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 15 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 15 19
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 14 16
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 15 10
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 15 8
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 15 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Богородский Вадим // БоМиК 11 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 11 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 18 52
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 18 50
3 Крылья 18 40
4 Динамо 18 38
5 Волга-ТАВ-Чубаево 18 29
6 ФК Ибреси 18 24
7 Сталь 18 22
8 Факел (Красноармейское) 18 19
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Проиграно лишь сражение


Начало первого поединка в Каменке, к сожалению, выдалось для вурнарцев не так как нам хотелось бы. Уже на 3-й минуте тайма навес с левого фланга атаки превратился в курьезный гол за шиворот Виталию Астахову. Неприятное начало не выбило из колеи подопечных А. Ешкина и все оставшееся до перерыва время гости провели в атаке. Плохое качество газона сильно усложняло задачу отыграться и цена стандартных положений на таком поле значительно возрастала. Один из таких шансов предоставился гостям на 39-й минуте, когда вурнарцы заработали угловой. Самый рослый защитник "Химик-АВГУСТ" Алексей Лесин смог оторваться от опекуна и практически без помех отправил головой мяч в ворота. 1:1. Перерыв. Начало второго тайма вновь не принесло ничего хорошего для нашей команды. На 48-й минуте главный арбитр Даниил Шеметов усмотрел нарушение в штрафной площади вурнарцев и назначил далеко неочевидный пенальти в ворота гостей. Автор первого гола Виталий Аралин уверенно реализовал одиннадцатиметровый и вывел хозяев вперед. Несмотря на хорошие возможности сравнять, счет на табло так и не изменился. Поражение с минимальным счетом оставляет химикам неплохие шансы на выход в финал перед ответным матчем в Вурнарах.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Полуфинал. Первый матч

«ДОРОЖНИК» Каменка – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 2:1 (1:1).
19 сентября 2018 г. Каменка. «Дорожник». 150 зрителей
Судьи: Даниил Шеметов, Артем Бондаренко, Игорь Денисов
Инспектор: Борис Шигаев
Голы: Аралин (3, 48 пен.) - Лесин (39)
Предупреждения: Воробьев, Курчавый, Руфкин - Бурмаков, Пестрячев

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  • Просмотров: 120
  • Дата: 19-09-2018 |

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