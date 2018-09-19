Проиграно лишь сражение

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|35
|2
|Спартак
|15
|35
|3
|БоМиК
|14
|32
|4
|ФК Шумерля
|15
|24
|5
|Ротор
|15
|23
|6
|Волга
|15
|19
|7
|СШ по футболу
|14
|16
|8
|ФК Ибреси
|15
|10
|9
|ФК Чурачики
|15
|8
|10
|Бурилы
|15
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Богородский Вадим // БоМиК
|11 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|18
|52
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|50
|3
|Крылья
|18
|40
|4
|Динамо
|18
|38
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|18
|29
|6
|ФК Ибреси
|18
|24
|7
|Сталь
|18
|22
|8
|Факел (Красноармейское)
|18
|19
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
Начало первого поединка в Каменке, к сожалению, выдалось для вурнарцев не так как нам хотелось бы. Уже на 3-й минуте тайма навес с левого фланга атаки превратился в курьезный гол за шиворот Виталию Астахову. Неприятное начало не выбило из колеи подопечных А. Ешкина и все оставшееся до перерыва время гости провели в атаке. Плохое качество газона сильно усложняло задачу отыграться и цена стандартных положений на таком поле значительно возрастала. Один из таких шансов предоставился гостям на 39-й минуте, когда вурнарцы заработали угловой. Самый рослый защитник "Химик-АВГУСТ" Алексей Лесин смог оторваться от опекуна и практически без помех отправил головой мяч в ворота. 1:1. Перерыв. Начало второго тайма вновь не принесло ничего хорошего для нашей команды. На 48-й минуте главный арбитр Даниил Шеметов усмотрел нарушение в штрафной площади вурнарцев и назначил далеко неочевидный пенальти в ворота гостей. Автор первого гола Виталий Аралин уверенно реализовал одиннадцатиметровый и вывел хозяев вперед. Несмотря на хорошие возможности сравнять, счет на табло так и не изменился. Поражение с минимальным счетом оставляет химикам неплохие шансы на выход в финал перед ответным матчем в Вурнарах.
Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Полуфинал. Первый матч
«ДОРОЖНИК» Каменка – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 2:1 (1:1).
19 сентября 2018 г. Каменка. «Дорожник». 150 зрителей
Судьи: Даниил Шеметов, Артем Бондаренко, Игорь Денисов
Инспектор: Борис Шигаев
Голы: Аралин (3, 48 пен.) - Лесин (39)
Предупреждения: Воробьев, Курчавый, Руфкин - Бурмаков, Пестрячев
- Просмотров: 120
- Дата: 19-09-2018
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