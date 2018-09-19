Кубок МФС "Приволжье". Полуфинал

Сегодня в 15:00 по московскому времени в Каменке состоится первый матч полуфинала Кубка МФС "Приволжье" среди любительских команд, в котором местный "Дорожник" испытает на прочность дебютанта розыгрыша вурнарский "Химик-АВГУСТ". Шансы перед первой игрой у обеих команд приблизительно равные. Не случайно в Первенстве МФС "Приволжье" эти команды сейчас располагаются по соседству и идут в лидирующей тройке. Пожелаем удачи вурнарцам!

Сразу после окончания нашей игры стартует матч другого полуфинала в Тольятти. В гости к "Акрону" приедет лидер текущего Первенства МФС "Приволжье" димитровградская "Лада". Предполагаем, что и в этом матче шансы у команд равны и вопрос о финалистах будет решен в ответных играх, которые пройдут 3 октября.