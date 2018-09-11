|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак
|14
|35
|2
|Химик-Август
|12
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|14
|23
|5
|ФК Шумерля
|14
|23
|6
|Волга
|14
|18
|7
|СШ по футболу
|13
|15
|8
|Бурилы
|14
|7
|9
|ФК Чурачики
|14
|7
|10
|ФК Ибреси
|14
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|17
|49
|2
|Волга
|17
|49
|3
|Крылья
|17
|40
|4
|Динамо
|16
|36
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|28
|6
|ФК Ибреси
|17
|23
|7
|Сталь
|16
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|17
|18
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|26 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
Умер Бодров Юрий Иванович
10 сентября 2018 года на 87-ом году жизни после тяжелой продолжительности болезни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, член Исполкома Федерации футбола Чувашской Республики, тренер, судья и инспектор по футболу Юрий Иванович Бодров. Федерация футбола Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича в связи с тяжелой утратой. Вечная память.
Прощание состоится 12 сентября в 10:30 по адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д.33, кв.124.
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- Дата: 11-09-2018
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