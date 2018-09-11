Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 14 35
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 29
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 14 23
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 14 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 14 18
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 13 15
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 14 7
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 14 7
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 14 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Проталионов Евгений // Спартак 11 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 17 49
2 Волга 17 49
3 Крылья 17 40
4 Динамо 16 36
5 Волга-ТАВ-Чубаево 17 28
6 ФК Ибреси 17 23
7 Сталь 16 20
8 Факел (Красноармейское) 17 18
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 26 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 13 (1)
Умер Бодров Юрий Иванович


Умер Бодров Юрий Иванович10 сентября 2018 года на 87-ом году жизни после тяжелой продолжительности болезни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, член Исполкома Федерации футбола Чувашской Республики, тренер, судья и инспектор по футболу Юрий Иванович Бодров. Федерация футбола Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича в связи с тяжелой утратой. Вечная память.

Прощание состоится 12 сентября в 10:30 по адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д.33, кв.124.

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  • Дата: 11-09-2018 |

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