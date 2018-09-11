Умер Бодров Юрий Иванович

10 сентября 2018 года на 87-ом году жизни после тяжелой продолжительности болезни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, член Исполкома Федерации футбола Чувашской Республики, тренер, судья и инспектор по футболу Юрий Иванович Бодров. Федерация футбола Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича в связи с тяжелой утратой. Вечная память.

Прощание состоится 12 сентября в 10:30 по адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д.33, кв.124.