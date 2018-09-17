"Химик-АВГУСТ" после небольшого перерыва вновь выходит в лидеры

Вурнарский "Химик-АВГУСТ" вернул себе первую строчку в таблице и значительно повысил свои шансы на чемпионство после победы над "Спартаком" 2:0. Чебоксарцы могли избежать поражения, но при счете 1:0 не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар. Ужасающий вояж в Цивильск выдался для кугесьских команд в этом сезоне. Забив пятнадцать "Бурилам", цивиляне добавили еще девять в корзину "Ротора"! В подвале таблицы важные очки набрали футболисты ФК "Ибреси". Подопечные Ивана Андреева на своем поле обыграли прямого конкурента в борьбе за "выживание" и могут немного перевести дух.

В ближайшую субботу в первом дивизионе определятся все участники плей-офф. Напомним, что "Бокс", "Энергия" и "Локомотив" уже давно решили свои задачи и ожидают начала стыковых матчей. Претендентов на последнюю путевку от сельской группы двое - "батыревский "Темп" и вурнарский "Химик-АВГУСТ-2". Первые опережают вурнарцев на два очка и принимают в заключительном туре немотивированный "Локомотив". Для гарантированного выхода в плей-офф батыревцам нужно обязательно побеждать, ведь при ничейном исходе и победе химиков в Марпосаде, дальше идет именно вурнарская команда (по личным встречам).

Во втором дивизионе комсомольская "Кубня" уже обеспечила себе выход в первый дивизион и, возможно, по этой причине не смогла в домашних стенах обыграть аутсайдера. Среди претендентов на вторую путевку наибольшие шансы имеет алатырский "Легион".

В ветеранском первенстве "Комплект21" теряет выжные очки и может лишиться всех шансов на чемпионство уже в следующем туре. Новочебоксарцев в Ибресях устроит только победа. "Крылья", потерявшие после поражения волжанам даже теоритические шансы на "золото", могут официально оформить право на "бронзу". Для этого им нужно побеждать в ближайшем туре в игре против "Динамо".

Высший дивизион. 15 тур. ФК "Чурачики" - ФК "Шумерля" - 3:3, "БоМиК" - "Ротор" - 9:1, ФК "Ибреси" - "Бурилы" - 4:2, "Волга" - "СШ по футболу" - 0:0, "Спартак" - "Химик-АВГУСТ" -

Первый дивизион. СК "Воля" - "Энергия" - 2:1, "Элара" - "Бокс" - 2:1, "Локомотив" - "Водник" - 5:2, "Урмары" - "Темп" - 3:5, "Химик-АВГУСТ-2" - "Тармаш" - 2:1, "Звезда-ИЗВА" - ФК "Моргауши" - 2:1, "Старт" - "Спутник-ДЮСШ№1" - 4:3, "Аида" -"Факел" - 2:1

Второй дивизион. 13 тур. "Кубня" - "Спартак" - 1:1, ФК "Шумерля-2" - "Порецкое" - 2:2

Ветераны. 5 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Волга" - 0:2, "Динамо" - "Комплект21" - 3:3, "Факел" - "Ибреси" - 0:0, "Сталь" - "Волга-ТАВ" - 2:2. 9-14 места. "Цивиль" - "Рубин" - 5:2