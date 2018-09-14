Памяти вратаря Сергея Александрова

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак
|14
|35
|2
|Химик-Август
|12
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|14
|23
|5
|ФК Шумерля
|14
|23
|6
|Волга
|14
|18
|7
|СШ по футболу
|13
|15
|8
|Бурилы
|14
|7
|9
|ФК Чурачики
|14
|7
|10
|ФК Ибреси
|14
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|17
|49
|2
|Волга
|17
|49
|3
|Крылья
|17
|40
|4
|Динамо
|16
|36
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|28
|6
|ФК Ибреси
|17
|23
|7
|Сталь
|16
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|17
|18
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|26 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
Сергей Александров помним...
О том, что вратарь зачастую половины команды знают практически все. Неслучайно вратари под особым "прицелом". Игрок не забил гол, или неправильно отдал пас, или допустил промах в обороне - это вроде как останется за кадром, если не случилось роковой ошибки. Но вот промах, совершенный вратарем, равнозначен этой ошибке. В нашей статье мы расскажем о талантливом страже ворот, прославлявшем Чувашскую Республику далеко за ее пределами и так рано ушедшим из жизни.
Сергей Леонидович Александров (7 декабря 1973, Чебоксары — 21 февраля 2018) — советский, украинский и российский футболист, выступавший на позиции вратаря. Мастер спорта.
Родился Сергей в городе Чебоксары. Когда ему исполнилось 7 лет, он начал посещать секцию футбола ДЮСШ Чебоксарского агрегатного завода. Выбор позиции на футбольном поле "помогли" выбрать более крепкие ребята, с которыми он тогда тренировался. Будучи помладше и небольшого роста, старшие частенько отряжали маленького Сережу в "раму". Так и завертелось. Как оказалось в дальнейшем, эта профессия стала его жизнью.
В 15 лет Сергея приглашают в команду мастеров "Сталь" Чебоксары, а несколько месяцев спустя и в юношескую сборную страны. В 1990 году он уже капитан юношеской сборной и лучший вратарь Союза. В 1992 году в Германии в составе юношеской сборной Сергей занимает 5 место на Чемпионате Европы, а год спустя уже в составе молодежной сборной доходит до четвертьфинала ЧМ-1993, проиграв будущему финалисту сборной Гане.
Что же касается клубной карьеры, то в 1993 году Сергей закончил свое выступление в Украине (играл за тернопольскую "Ниву"), где провел два года, и вернулся в Россию. В течение сезона поиграл за дубль московского «Локомотива», а также в одном из низших дивизионов Болгарии за «Пирин» (Гоце-Делчев). В 1995 году был заявлен за нижнекамский «Нефтехимик», но ни разу не вышел на поле.
В дальнейшем выступал в третьем и втором дивизионах России за «Кристалл» (Сергач), оренбургский «Газовик», владивостокский «Луч», «Торпедо» из Волжского и магнитогорский «Металлург», но ни в одном из этих клубов не провёл более двух сезонов. В 30-летнем возрасте завершил профессиональную карьеру и затем ещё около 10 лет выступал за любительские команды Поволжья.
В период с 2014 по 2017 года Сергей провел в чебоксарской «Волге», выступавшей в Первенстве Чувашии среди ветеранов. Параллельно он тренировал команду «Эстет» (Чебоксары), выступавшую в любительской лиге 8х8. В «Эстете» Сергей также работал детским тренером.
В пору своей тренерской работы, находясь на детском турнире в Нижнем Новгороде, он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в местную больницу в критическом состоянии. Полученная несколькими неделями ранее гематома постепенно начала распространять свое негативное воздействие на организм и к моменту госпитализации инфекция была уже глубоко. Шансов спасти Сергея почти не было. Не допустить распространения инфекции и токсинов можно только вовремя поняв, на каком этапе находится болезнь, но Сергей, всегда отличавшийся особой терпимостью к болевым ощущениям, значения этому не придавал, что и предопределило летальный исход... 21 февраля 2018 года Сергея не стало. Смерть талантливого вратаря стала невосполнимой потерей для всего чувашского футбола.
Клубная карьера Сергея Александрова
|
1987
|
«Сталь» Чебоксары дети
|
Первенство Чувашии
|
16 игр
|
|
1988
|
«Сталь» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
3 игры
|
|
1988
|
«Сталь» Чебоксары юноши
|
Первенство Чувашии
|
13 игр
|
1 гол
|
1988
|
«Сталь» Чебоксары дети
|
Первенство Чувашии
|
21 игра
|
|
1989
|
«Сталь» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
|
|
1990
|
«Сталь» Чебоксары
|
Первенство СССР 2 лига
|
2 игры
|
0п
|
1990
|
«Сталь» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
|
|
1991
|
«Нива» Тернополь
|
Первенство СССР 2 лига буферная зона
|
12 игр
|
9п
|
1992
|
«Нива» Тернополь
|
Чемпионат Украины Высшая лига
|
|
|
1992/93
|
«Нива» Тернополь
|
Чемпионат Украины Высшая лига
|
1 игра
|
1п
|
1993
|
«Локомотив» Москва
|
Чемпионат России Высшая лига
|
|
|
1993
|
«Локомотив-Дубль» Москва
|
Первенство России 2 лига
|
16 игр
|
|
1993/94
|
«Пирин» Гоце-Делчев
|
Чемпионат Болгарии
|
|
|
1994
|
«Сталь» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
6 игр
|
|
1994
|
«Трактор» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
6 игр
|
|
1995
|
«Волга» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
13+3 в поле
|
4 гола
|
1995
|
«Нефтехимик» Нижнекамск
|
Первенство России 1 лига
|
|
|
1996
|
«Кристалл» Сергач
|
Первенство России 3 лига
|
11+8 в поле
|
12п
|
1997
|
«Газовик» Оренбург
|
Первенство России 3 лига
|
28 игр
|
30п
|
1998
|
«Газовик» Оренбург
|
Первенство России 2 лига
|
25 игр
|
40п
|
1999
|
«Волга» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
|
10п, 3 гола
|
2000
|
«Луч» Владивосток
|
Первенство России 2 лига
|
18 игр
|
17п
|
2001
|
«Луч» Владивосток
|
Первенство России 2 лига
|
24 игр
|
27п
|
2002
|
ТД «Ельниково» Новочебоксарск
|
МФС«Приволжье»
|
|
|
2003
|
«Торпедо» Волжский
|
Первенство России 2 лига
|
16 игр
|
26п
|
2003
|
«Металлург-Метизник» Магнитогорск
|
Первенство России 2 лига
|
12 игр
|
18п
|
2004
|
«Металлург-Метизник» Магнитогорск
|
Первенство России 3 лига
|
|
|
2005
|
«Шахтёр» Пешелань
|
Чемпионат Нижегородской области
|
19 игр
|
12п
|
2006
|
«ЗЭИМ-Лайн» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
|
|
2006
|
«Шахтёр» Пешелань
|
Чемпионат Нижегородской области
|
10 игр
|
4п
|
2007
|
«Шахтёр» Пешелань
|
Чемпионат Нижегородской области
|
9 игр
|
5п
|
2008
|
«Шахтёр-Волга-Д» Пешелань
|
Первенство МФС«Приволжье»
|
3 игры
|
1п
|
2009
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
2012
|
|
|
|
|
2013
|
«ОМОН» Чебоксары
|
Чемпионат Чувашии
|
13 игр
|
13п
|
2014-2017
|
«Волга-ветераны» Чебоксары
|
Первенство Чувашии
|
|
Карьера Сергея Александрова в сборной
28 октября 1992 года принял участие в матче молодёжной сборной Украины против сверстников из Белоруссии, закончившемся нулевой ничьей.
После возвращения в Россию играл за юношескую сборную страны, в её составе стал четвертьфиналистом молодёжного чемпионата мира 1993 года.
- Просмотров: 324
- Дата: 14-09-2018
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