Памяти вратаря Сергея Александрова

Сергей Александров помним...

О том, что вратарь зачастую половины команды знают практически все. Неслучайно вратари под особым "прицелом". Игрок не забил гол, или неправильно отдал пас, или допустил промах в обороне - это вроде как останется за кадром, если не случилось роковой ошибки. Но вот промах, совершенный вратарем, равнозначен этой ошибке. В нашей статье мы расскажем о талантливом страже ворот, прославлявшем Чувашскую Республику далеко за ее пределами и так рано ушедшим из жизни.

Сергей Леонидович Александров (7 декабря 1973, Чебоксары — 21 февраля 2018) — советский, украинский и российский футболист, выступавший на позиции вратаря. Мастер спорта.

Родился Сергей в городе Чебоксары. Когда ему исполнилось 7 лет, он начал посещать секцию футбола ДЮСШ Чебоксарского агрегатного завода. Выбор позиции на футбольном поле "помогли" выбрать более крепкие ребята, с которыми он тогда тренировался. Будучи помладше и небольшого роста, старшие частенько отряжали маленького Сережу в "раму". Так и завертелось. Как оказалось в дальнейшем, эта профессия стала его жизнью.

В 15 лет Сергея приглашают в команду мастеров "Сталь" Чебоксары, а несколько месяцев спустя и в юношескую сборную страны. В 1990 году он уже капитан юношеской сборной и лучший вратарь Союза. В 1992 году в Германии в составе юношеской сборной Сергей занимает 5 место на Чемпионате Европы, а год спустя уже в составе молодежной сборной доходит до четвертьфинала ЧМ-1993, проиграв будущему финалисту сборной Гане.

Что же касается клубной карьеры, то в 1993 году Сергей закончил свое выступление в Украине (играл за тернопольскую "Ниву"), где провел два года, и вернулся в Россию. В течение сезона поиграл за дубль московского «Локомотива», а также в одном из низших дивизионов Болгарии за «Пирин» (Гоце-Делчев). В 1995 году был заявлен за нижнекамский «Нефтехимик», но ни разу не вышел на поле.

В дальнейшем выступал в третьем и втором дивизионах России за «Кристалл» (Сергач), оренбургский «Газовик», владивостокский «Луч», «Торпедо» из Волжского и магнитогорский «Металлург», но ни в одном из этих клубов не провёл более двух сезонов. В 30-летнем возрасте завершил профессиональную карьеру и затем ещё около 10 лет выступал за любительские команды Поволжья.

В период с 2014 по 2017 года Сергей провел в чебоксарской «Волге», выступавшей в Первенстве Чувашии среди ветеранов. Параллельно он тренировал команду «Эстет» (Чебоксары), выступавшую в любительской лиге 8х8. В «Эстете» Сергей также работал детским тренером.

В пору своей тренерской работы, находясь на детском турнире в Нижнем Новгороде, он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в местную больницу в критическом состоянии. Полученная несколькими неделями ранее гематома постепенно начала распространять свое негативное воздействие на организм и к моменту госпитализации инфекция была уже глубоко. Шансов спасти Сергея почти не было. Не допустить распространения инфекции и токсинов можно только вовремя поняв, на каком этапе находится болезнь, но Сергей, всегда отличавшийся особой терпимостью к болевым ощущениям, значения этому не придавал, что и предопределило летальный исход... 21 февраля 2018 года Сергея не стало. Смерть талантливого вратаря стала невосполнимой потерей для всего чувашского футбола.

Клубная карьера Сергея Александрова

1987 «Сталь» Чебоксары дети Первенство Чувашии 16 игр 1988 «Сталь» Чебоксары Чемпионат Чувашии 3 игры 1988 «Сталь» Чебоксары юноши Первенство Чувашии 13 игр 1 гол 1988 «Сталь» Чебоксары дети Первенство Чувашии 21 игра 1989 «Сталь» Чебоксары Чемпионат Чувашии 1990 «Сталь» Чебоксары Первенство СССР 2 лига 2 игры 0п 1990 «Сталь» Чебоксары Чемпионат Чувашии 1991 «Нива» Тернополь Первенство СССР 2 лига буферная зона 12 игр 9п 1992 «Нива» Тернополь Чемпионат Украины Высшая лига 1992/93 «Нива» Тернополь Чемпионат Украины Высшая лига 1 игра 1п 1993 «Локомотив» Москва Чемпионат России Высшая лига 1993 «Локомотив-Дубль» Москва Первенство России 2 лига 16 игр 1993/94 «Пирин» Гоце-Делчев Чемпионат Болгарии 1994 «Сталь» Чебоксары Чемпионат Чувашии 6 игр 1994 «Трактор» Чебоксары Чемпионат Чувашии 6 игр 1995 «Волга» Чебоксары Чемпионат Чувашии 13+3 в поле 4 гола 1995 «Нефтехимик» Нижнекамск Первенство России 1 лига 1996 «Кристалл» Сергач Первенство России 3 лига 11+8 в поле 12п 1997 «Газовик» Оренбург Первенство России 3 лига 28 игр 30п 1998 «Газовик» Оренбург Первенство России 2 лига 25 игр 40п 1999 «Волга» Чебоксары Чемпионат Чувашии 10п, 3 гола 2000 «Луч» Владивосток Первенство России 2 лига 18 игр 17п 2001 «Луч» Владивосток Первенство России 2 лига 24 игр 27п 2002 ТД «Ельниково» Новочебоксарск МФС«Приволжье» 2003 «Торпедо» Волжский Первенство России 2 лига 16 игр 26п 2003 «Металлург-Метизник» Магнитогорск Первенство России 2 лига 12 игр 18п 2004 «Металлург-Метизник» Магнитогорск Первенство России 3 лига 2005 «Шахтёр» Пешелань Чемпионат Нижегородской области 19 игр 12п 2006 «ЗЭИМ-Лайн» Чебоксары Чемпионат Чувашии 2006 «Шахтёр» Пешелань Чемпионат Нижегородской области 10 игр 4п 2007 «Шахтёр» Пешелань Чемпионат Нижегородской области 9 игр 5п 2008 «Шахтёр-Волга-Д» Пешелань Первенство МФС«Приволжье» 3 игры 1п 2009 2010 2011 2012 2013 «ОМОН» Чебоксары Чемпионат Чувашии 13 игр 13п 2014-2017 «Волга-ветераны» Чебоксары Первенство Чувашии

Карьера Сергея Александрова в сборной

28 октября 1992 года принял участие в матче молодёжной сборной Украины против сверстников из Белоруссии, закончившемся нулевой ничьей.

После возвращения в Россию играл за юношескую сборную страны, в её составе стал четвертьфиналистом молодёжного чемпионата мира 1993 года.