"Восток" терпит первое поражение в заключительном матче

После победы в 1/8 финала над «ДЮСШ г. Кимовск» Тульской области, "Востоку" предстоял сложный поединок за выход в полуфинал против одного из фаворита турнира - махачкалинского «Олимпа». Постоянно ведя в счете по ходу матча (1:0, 2:1, 3:2), наши футболисты не смогли довести поединок с представителем Дагестана до победы, завершив основное время вничью - 3:3. В серии послематчевых пенальти также все складывалось в пользу подопечных Эдуарда Федотова, вплоть до завершающего удара. После отбитого нашим вратарем пенальти, для выхода в полуфинал чебоксарцам необходимо было забивать последний удар, но, к сожалению, нервы подвели и обе команды продолжили серию. Вероятно, расстроенные таким ходом событий, наши вновь промахнулись, а вот соперник ошибок больше не допустил. Обидное поражение в четвертьфинале отбросило нашу команду бороться за 5-8 места.

В следующем матче против неудачника другого четвертьфинала "Шахтера" из Забайкалье чебоксарцы ошибок не допускали и уверенно победили 2:0 (Дашков, Александров). Эта победа позволила "Востоку" сыграть в матче за 5-6 места, соперником в котором стал коллектив из Ангарска Иркутской области - "Сибиряк".

В заключительном матче на турнире нашим парням немного не хватило сил. Играя с большим преимуществом в первом тайме, чебоксарцы ослабили хватку во втором и позволили сибирякам отличиться. Этот гол стал единственным в матче. Проиграв первый раз на турнире, и, впервые позволив сопернику уйти "сухим", наши футболисты заняли 6 место с чем мы их и поздравляем! Молодцы!

Не попав в призеры, наши футболисты все же были отмечены на торжественной церемонии награждения. Лучшим нападающим турнира дворовых команд "Кожаный мяч-2018" в средней группе, признан Сергей Александров (участники группы "Футбол Чувашии" знают его, как "Дзюбу")! Молодец, Сергей!

Таким образом, подводя итог выступлений наших команд на турнире "Кожаный мяч-2018", отметим, что "Восток" Чебоксары 2005-06 г.р. повторил результат одноклубников 2007-08 г.р. в младшей группе (6 место в Смоленске), немного превзойдя результат ребят 2003-04 г.р. (11 место).