"Восток" терпит первое поражение в заключительном матче

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|13
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|13
|22
|5
|ФК Шумерля
|13
|20
|6
|Волга
|13
|18
|7
|СШ по футболу
|12
|12
|8
|ФК Чурачики
|13
|7
|9
|ФК Ибреси
|13
|7
|10
|Бурилы
|13
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Проталионов Евгений // Спартак
|10 (0)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|16
|46
|2
|Волга
|16
|46
|3
|Крылья
|16
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|16
|28
|6
|ФК Ибреси
|16
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|16
|18
|9
|Темп (Батырево)
|15
|17
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|16
|16
|11
|ФК Янтиково-Локомотив
|16
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|14
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|25 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
После победы в 1/8 финала над «ДЮСШ г. Кимовск» Тульской области, "Востоку" предстоял сложный поединок за выход в полуфинал против одного из фаворита турнира - махачкалинского «Олимпа». Постоянно ведя в счете по ходу матча (1:0, 2:1, 3:2), наши футболисты не смогли довести поединок с представителем Дагестана до победы, завершив основное время вничью - 3:3. В серии послематчевых пенальти также все складывалось в пользу подопечных Эдуарда Федотова, вплоть до завершающего удара. После отбитого нашим вратарем пенальти, для выхода в полуфинал чебоксарцам необходимо было забивать последний удар, но, к сожалению, нервы подвели и обе команды продолжили серию. Вероятно, расстроенные таким ходом событий, наши вновь промахнулись, а вот соперник ошибок больше не допустил. Обидное поражение в четвертьфинале отбросило нашу команду бороться за 5-8 места.
В следующем матче против неудачника другого четвертьфинала "Шахтера" из Забайкалье чебоксарцы ошибок не допускали и уверенно победили 2:0 (Дашков, Александров). Эта победа позволила "Востоку" сыграть в матче за 5-6 места, соперником в котором стал коллектив из Ангарска Иркутской области - "Сибиряк".
В заключительном матче на турнире нашим парням немного не хватило сил. Играя с большим преимуществом в первом тайме, чебоксарцы ослабили хватку во втором и позволили сибирякам отличиться. Этот гол стал единственным в матче. Проиграв первый раз на турнире, и, впервые позволив сопернику уйти "сухим", наши футболисты заняли 6 место с чем мы их и поздравляем! Молодцы!
Не попав в призеры, наши футболисты все же были отмечены на торжественной церемонии награждения. Лучшим нападающим турнира дворовых команд "Кожаный мяч-2018" в средней группе, признан Сергей Александров (участники группы "Футбол Чувашии" знают его, как "Дзюбу")! Молодец, Сергей!
Таким образом, подводя итог выступлений наших команд на турнире "Кожаный мяч-2018", отметим, что "Восток" Чебоксары 2005-06 г.р. повторил результат одноклубников 2007-08 г.р. в младшей группе (6 место в Смоленске), немного превзойдя результат ребят 2003-04 г.р. (11 место).
02-08 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.
|№
|
Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
|1:1
|4:0
|3:0
|2
|1
|0
|8-1
|7
|1
|2
|
«СШ №37»
г. Орел, Орловская область
|1:1
|2:0
|5:1
|2
|1
|0
|8-2
|7
|2
|3
|
«Звезда»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
|0:4
|0:2
|1:0
|1
|0
|2
|1-6
|3
|3
|4
|
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
|0:3
|1:5
|0:1
|0
|0
|3
|1-9
|0
|4
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|За 1-32 места
|
«Восток»
|
«СКИФ»
|
1:0
(Александров С.)
|За 1-16 места
|
«Восток»
|
«ДЮСШ г. Кимовск»
|
3:0
(Александров, Кудиков-2)
|За 1-8 места
|
«Восток»
|
«Олимп»
|
3:3 (3:4 пен.)
(Александров, Ильин, Арефьев)
|За 5-8 места
|
«Восток»
|
«Шахтер»
|
2:0
(Дашков, Александров)
|За 5-6 места
|
«Восток»
|
«Сибиряк»
|
0:1
- Просмотров: 322
- Дата: 09-09-2018
|