Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 13 32
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 29
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 13 22
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 13 20
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 13 18
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 12 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 13 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 13 7
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 13 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Проталионов Евгений // Спартак 10 (0)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 16 46
2 Волга 16 46
3 Крылья 16 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 16 28
6 ФК Ибреси 16 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 16 18
9 Темп (Батырево) 15 17
10 Заря (Новочебоксарск) 16 16
11 ФК Янтиково-Локомотив 16 16
12 Рубин (Ядрин) 15 9
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 14 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 25 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 13 (1)
Памяти легендарного вратаря


Памяти легендарного вратаря16 сентября 2018 г. на стадионе "Олимпийский" состоится турнир по футболу памяти мастера спорта Сергея Леонидовича Александрова. Торжественное открытие турнира в 9:00. Начало игр в 9:30.

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  • Просмотров: 153
  • Дата: 07-09-2018 |

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