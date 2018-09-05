"Восток" в четвертьфинале

Спустя 4 часа после окончания победного матча 1/16 финала против «СКИФ» г. Кызыл Республики Тыва (1:0), нашей команде предстояло сыграть матч за выход в четвертьфинал. Несмотря на сложность расписания и небольшие травмы ключевых футболистов, "Восток" уверенно обыграл своего соперника - «ДЮСШ г. Кимовск» Тульской области со счетом 3:0 (Кудиков-2, Александров С.) и вышел в 1/4 финала, где встретится махачкалинским «Олимпом». Соперник нашим парням достался очень серьезный. В своей группе махачкалинцы без вопросов заняли первое место, показав 100% результат при общей разнице мячей 13-2. Надеемся, что чебоксарцы не станут обращать внимание на грозные показатели будущего соперника и отдадут все силы для выхода в полуфинал. И мы в это верим! Начало матча против «Олимпа» 6 сентября в 11:00.