"Восток" в четвертьфинале

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|13
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|13
|22
|5
|ФК Шумерля
|13
|20
|6
|Волга
|13
|18
|7
|СШ по футболу
|12
|12
|8
|ФК Чурачики
|13
|7
|9
|ФК Ибреси
|13
|7
|10
|Бурилы
|13
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Проталионов Евгений // Спартак
|10 (0)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|16
|46
|2
|Волга
|16
|46
|3
|Крылья
|16
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|16
|28
|6
|ФК Ибреси
|16
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|16
|18
|9
|Темп (Батырево)
|15
|17
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|16
|16
|11
|ФК Янтиково-Локомотив
|16
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|14
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|25 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
Спустя 4 часа после окончания победного матча 1/16 финала против «СКИФ» г. Кызыл Республики Тыва (1:0), нашей команде предстояло сыграть матч за выход в четвертьфинал. Несмотря на сложность расписания и небольшие травмы ключевых футболистов, "Восток" уверенно обыграл своего соперника - «ДЮСШ г. Кимовск» Тульской области со счетом 3:0 (Кудиков-2, Александров С.) и вышел в 1/4 финала, где встретится махачкалинским «Олимпом». Соперник нашим парням достался очень серьезный. В своей группе махачкалинцы без вопросов заняли первое место, показав 100% результат при общей разнице мячей 13-2. Надеемся, что чебоксарцы не станут обращать внимание на грозные показатели будущего соперника и отдадут все силы для выхода в полуфинал. И мы в это верим! Начало матча против «Олимпа» 6 сентября в 11:00.
02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.
|№
|
Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
|1:1
|4:0
|3:0
|2
|1
|0
|8-1
|7
|1
|2
|
«СШ №37»
г. Орел, Орловская область
|1:1
|2:0
|5:1
|2
|1
|0
|8-2
|7
|2
|3
|
«Звезда»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
|0:4
|0:2
|1:0
|1
|0
|2
|1-6
|3
|3
|4
|
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
|0:3
|1:5
|0:1
|0
|0
|3
|1-9
|0
|4
|За 1-32 места
|
«Восток»
|
«СКИФ»
|
1:0
(Александров С.)
|За 1-16 места
|
«Восток»
|
«ДЮСШ г. Кимовск»
|
3:0
(Александров С., Кудиков-2)
|За 1-8 места
|
«Восток»
|
«Олимп»
|
11:00
- Просмотров: 61
- Дата: 05-09-2018
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