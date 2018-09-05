Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 13 32
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 29
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 13 22
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 13 20
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 13 18
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 12 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 13 7
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10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 13 6
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Проталионов Евгений // Спартак 10 (0)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 16 46
2 Волга 16 46
3 Крылья 16 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 16 28
6 ФК Ибреси 16 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 16 18
9 Темп (Батырево) 15 17
10 Заря (Новочебоксарск) 16 16
11 ФК Янтиково-Локомотив 16 16
12 Рубин (Ядрин) 15 9
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 14 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 25 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 13 (1)
"Восток" в четвертьфинале


Спустя 4 часа после окончания победного матча 1/16 финала против «СКИФ» г. Кызыл Республики Тыва (1:0), нашей команде предстояло сыграть матч за выход в четвертьфинал. Несмотря на сложность расписания и небольшие травмы ключевых футболистов, "Восток" уверенно обыграл своего соперника - «ДЮСШ г. Кимовск» Тульской области со счетом 3:0 (Кудиков-2, Александров С.) и вышел в 1/4 финала, где встретится махачкалинским «Олимпом». Соперник нашим парням достался очень серьезный. В своей группе махачкалинцы без вопросов заняли первое место, показав 100% результат при общей разнице мячей 13-2. Надеемся, что чебоксарцы не станут обращать внимание на грозные показатели будущего соперника и отдадут все силы для выхода в полуфинал. И мы в это верим! Начало матча против «Олимпа» 6 сентября в 11:00.

Восток Чебоксары выходит в четвертьфинал

02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.

Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
 1 2 3 4 В Н П Р/М О М
1
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
 Футбол Чувашии  1:1 4:0 3:0 2 1 0 8-1 7 1
2
«СШ №37» 
г. Орел, Орловская область
  1:1 Футбол Чувашии 2:0 5:1 2 1 0 8-2 7 2
3
«Звезда»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
 0:4  0:2 Футбол Чувашии 1:0 1 0 2 1-6 3 3
4
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
  0:3 1:5  0:1 Футбол Чувашии 0 0 3 1-9 0 4

 

За 1-32 места

«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

«СКИФ»
г. Кызыл, Республика Тыва

1:0

(Александров С.)
За 1-16 места

«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

«ДЮСШ г. Кимовск»
г. Кимовск, Тульская область

3:0

(Александров С., Кудиков-2)
За 1-8 места

«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

«Олимп»
г. Махачкала, Республика Дагестан

 11:00

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  • Просмотров: 61
  • Дата: 05-09-2018 |

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