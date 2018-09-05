Трудная победа в 1/8 финала

Трудная победа над «СКИФ» из города Кызыл Республики Тыва с минимальным счетом 1:0 (Александров С.) вывела нашу команду в 1/8 стадию заключительного финального этапа всероссийского турнира среди дворовых команд "Кожаный мяч-2018". Теперь, чтобы пробиться в четвертьфинал, чебоксарцам уже сегодня необходимо побеждать команду из Кимовска Тульской области. Начало матча - в 15:00

02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.

№ Кожаный мяч-2018. Группа «G» Средняя группа 2005-06 г.р.

1 2 3 4 В Н П Р/М О М 1 «Восток» г. Чебоксары, Чувашская Республика 1:1 4:0 3:0 2 1 0 8-1 7 1 2 «СШ №37» г. Орел, Орловская область 1:1 2:0 5:1 2 1 0 8-2 7 2 3 «Звезда» г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 0:4 0:2 1:0 1 0 2 1-6 3 3 4 ДФК «Эльвира» г. Якутск, Республика Саха 0:3 1:5 0:1 0 0 3 1-9 0 4