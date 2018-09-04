"Восток" выходит в плей-офф с первого места

Одержав победу в заключительном матче группового этапа над ДФК «Эльвира» из Якутска, наша команда обошла за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «СШ №37» и заняла первое место в группе G. Таким образом, в матче за 1-32 место "Восток" встретится со второй командой группы N - «СКИФ» г. Кызыл, Республика Тыва. Начало матча 5 сентября в 10:00.

02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.

№ Кожаный мяч-2018. Группа «G» Средняя группа 2005-06 г.р.

1 2 3 4 В Н П Р/М О М 1 «Восток» г. Чебоксары, Чувашская Республика 1:1 4:0 3:0 2 1 0 8-1 7 1 2 «СШ №37» г. Орел, Орловская область 1:1 2:0 5:1 2 1 0 8-2 7 2 3 «Звезда» г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 0:4 0:2 1:0 1 0 2 1-6 3 3 4 ДФК «Эльвира» г. Якутск, Республика Саха 0:3 1:5 0:1 0 0 3 1-9 0 4