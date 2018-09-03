У городских все ясно

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|13
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|13
|22
|5
|ФК Шумерля
|13
|20
|6
|Волга
|13
|18
|7
|СШ по футболу
|12
|12
|8
|ФК Чурачики
|13
|7
|9
|ФК Ибреси
|13
|7
|10
|Бурилы
|13
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Проталионов Евгений // Спартак
|10 (0)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|16
|46
|2
|Волга
|16
|46
|3
|Крылья
|16
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|16
|28
|6
|ФК Ибреси
|16
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|16
|18
|9
|Темп (Батырево)
|15
|17
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|16
|16
|11
|ФК Янтиково-Локомотив
|16
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|14
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|25 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
13 тур в вышке принес сразу несколько неожиданных результатов. Во-первых, вряд ли кто-то ожидал увидеть разгром местной команды в Шумерле в матче против крепкого середняка "Ротора". Три из четырех мячей кугесинцев пришлись на последние 15 минут матча.
В Цивильске "БоМиК" при содействии, а точнее полном бездействии игроков "Бурил", улучшал свои показатели результативности, забивая в среднем каждые 6 минут! Финальный свисток судьи остановил счетчик голов цивилян на цифре "15".
"Волга" никак не может отойти от поражения в полуфинале Кубка и продолжает хандрить в чемпионате. Вот и в этом туре волжане первыми открыв счет в Ибресях, не смогли одержать победу, пропустив в большинстве. Одно очко в матчах с аутсайдерами ФК "Чурачики" и ФК "Ибреси" не совсем то, чего ожидают поклонники команды Чапаевского поселка.
ФК "Чурачики", приучившие нас к тому, что в матчах с их участием никому легко не будет, на этот раз безропотно проиграл дома чебоксарскому "Спартаку" - 1:6.
Чебоксарская "Энергия" вслед за ФК "Бокс" обеспечила себе выход в стыковые матчи от городской группы. Единственная интрига, оставшаяся в городской группе, это кто сыграет в полуфинале с канашским "Локомотивом", который похоже займет первое место в сельской группе.
Высший дивизион. 13 тур. ФК "Шумерля" - "Ротор" - 0:4, ФК "Чурачики" - "Спартак" - 1:6, "БоМиК" - "Бурилы" - 15:0, ФК "Ибреси" - "Волга" - 1:1, "СШ по футболу" - "Химик-АВГУСТ" - перенос.
Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Спутник-ДЮСШ№1" - 0:2, ФК "Моргауши" - "Бокс" - КДК, "Элара" - "Энергия" - 1:2, "Старт" - "Бриллиант" - 2:1, "Тармаш" -"Факел" - 2:1, "Аида" - "Локомотив" - 0:2. "Химик-АВГУСТ-2" - "Темп" - 3:3, "Урмары" - "Водник" - 2:3
Второй дивизион. 11 тур. "Рубин" - "Спартак" - 3:2, "Кубня" - "Легион" - 6:3
Ветераны. 3 тур. 1-8 места. "Комплект21" - "Крылья" - 3:0, "Факел" - "Волга" - 1:3, "Волга-ТАВ" - ФК "Ибреси" - 3:1, "Сталь" - "Динамо" - перенос. 9-14 места. "Заря" - "Темп" - 6:0, "Цивиль" - "Локомотив-Янтиково" - 1:0, "Рубин" - "Энергия" - ?:?
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- Дата: 03-09-2018
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