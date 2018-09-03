У городских все ясно

13 тур в вышке принес сразу несколько неожиданных результатов. Во-первых, вряд ли кто-то ожидал увидеть разгром местной команды в Шумерле в матче против крепкого середняка "Ротора". Три из четырех мячей кугесинцев пришлись на последние 15 минут матча.

В Цивильске "БоМиК" при содействии, а точнее полном бездействии игроков "Бурил", улучшал свои показатели результативности, забивая в среднем каждые 6 минут! Финальный свисток судьи остановил счетчик голов цивилян на цифре "15".

"Волга" никак не может отойти от поражения в полуфинале Кубка и продолжает хандрить в чемпионате. Вот и в этом туре волжане первыми открыв счет в Ибресях, не смогли одержать победу, пропустив в большинстве. Одно очко в матчах с аутсайдерами ФК "Чурачики" и ФК "Ибреси" не совсем то, чего ожидают поклонники команды Чапаевского поселка.

ФК "Чурачики", приучившие нас к тому, что в матчах с их участием никому легко не будет, на этот раз безропотно проиграл дома чебоксарскому "Спартаку" - 1:6.

Чебоксарская "Энергия" вслед за ФК "Бокс" обеспечила себе выход в стыковые матчи от городской группы. Единственная интрига, оставшаяся в городской группе, это кто сыграет в полуфинале с канашским "Локомотивом", который похоже займет первое место в сельской группе.

Высший дивизион. 13 тур. ФК "Шумерля" - "Ротор" - 0:4, ФК "Чурачики" - "Спартак" - 1:6, "БоМиК" - "Бурилы" - 15:0, ФК "Ибреси" - "Волга" - 1:1, "СШ по футболу" - "Химик-АВГУСТ" - перенос.

Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Спутник-ДЮСШ№1" - 0:2, ФК "Моргауши" - "Бокс" - КДК, "Элара" - "Энергия" - 1:2, "Старт" - "Бриллиант" - 2:1, "Тармаш" -"Факел" - 2:1, "Аида" - "Локомотив" - 0:2. "Химик-АВГУСТ-2" - "Темп" - 3:3, "Урмары" - "Водник" - 2:3

Второй дивизион. 11 тур. "Рубин" - "Спартак" - 3:2, "Кубня" - "Легион" - 6:3

Ветераны. 3 тур. 1-8 места. "Комплект21" - "Крылья" - 3:0, "Факел" - "Волга" - 1:3, "Волга-ТАВ" - ФК "Ибреси" - 3:1, "Сталь" - "Динамо" - перенос. 9-14 места. "Заря" - "Темп" - 6:0, "Цивиль" - "Локомотив-Янтиково" - 1:0, "Рубин" - "Энергия" - ?:?