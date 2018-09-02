|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|11
|26
|3
|БоМиК
|12
|26
|4
|ФК Шумерля
|12
|20
|5
|Ротор
|12
|19
|6
|Волга
|12
|17
|7
|СШ по футболу
|11
|12
|8
|ФК Чурачики
|12
|7
|9
|ФК Ибреси
|12
|6
|10
|Бурилы
|12
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|9 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|15
|43
|2
|Волга
|15
|43
|3
|Крылья
|15
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|15
|25
|6
|ФК Ибреси
|15
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|15
|18
|9
|Темп (Батырево)
|14
|17
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|15
|16
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|15
|13
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|12
|Энергия
|14
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|15
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|23 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
"Восток" крупно побеждает хозяев
Вместо неприехавших на финальный этап СОШ №4 (г. Всеволожск, Ленинградская область), в группу к "Востоку" определили хозяев из города Ростов-на-Дону. Как оказалось, нашим без разницы кого обыгрывать. Убедительная победа 4:0 (Александров С.-2, Горбунов, Арефьев) позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Ближайший соперник чувашской команды - СШ №37 из г. Орел разгромил в первом туре своих оппонентов из Якутска 5:1. Таким образом, победа над "орлами" может обеспечить нашей команде досрочный выход в плей-офф. Начало матча - 3 сентября в 13:00 по местному времени.
02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.
|№
|
Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
|
|4:0
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|2
|
«СШ №37»
г. Орел, Орловская область
|
|5:1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|1
|3
|
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
|1:5
|
|0
|0
|1
|1-5
|0
|3
|4
|
«Ростов-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
|0:4
|
|0
|0
|1
|0-4
|0
|4
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- Дата: 02-09-2018
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