Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 11 26
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 26
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 12 20
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 12 19
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 12 17
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 11 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 12 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 12 6
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 12 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 9 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 43
2 Волга 15 43
3 Крылья 15 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 15 25
6 ФК Ибреси 15 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 15 18
9 Темп (Батырево) 14 17
10 ФК Янтиково-Локомотив 15 16
11 Заря (Новочебоксарск) 15 13
12 Рубин (Ядрин) 15 9
12 Энергия 14 4
14 Цивиль (Цивильск) 15 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 23 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
"Восток" крупно побеждает хозяев


Вместо неприехавших на финальный этап СОШ №4 (г. Всеволожск, Ленинградская область), в группу к "Востоку" определили хозяев из города Ростов-на-Дону. Как оказалось, нашим без разницы кого обыгрывать. Убедительная победа 4:0 (Александров С.-2, Горбунов, Арефьев) позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Ближайший соперник чувашской команды - СШ №37 из г. Орел разгромил в первом туре своих оппонентов из Якутска 5:1. Таким образом, победа над "орлами" может обеспечить нашей команде досрочный выход в плей-офф. Начало матча - 3 сентября в 13:00 по местному времени.

02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.

Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
 1 2 3 4 В Н П Р/М О М
1
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Футбол Чувашии
     4:0 1 0 0 4-0 3 2
2
«СШ №37» 
г. Орел, Орловская область
  
Футбол Чувашии
 5:1   1 0 0 5-1 3 1
3
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
   1:5
Футбол Чувашии
   0 0 1 1-5 0 3
4
«Ростов-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
 0:4    
Футбол Чувашии
 0 0 1 0-4 0 4

 

Восток Чебоксары 2005-06 г.р.

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  • Просмотров: 317
  • Дата: 02-09-2018 |

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