"Восток" крупно побеждает хозяев

Вместо неприехавших на финальный этап СОШ №4 (г. Всеволожск, Ленинградская область), в группу к "Востоку" определили хозяев из города Ростов-на-Дону. Как оказалось, нашим без разницы кого обыгрывать. Убедительная победа 4:0 (Александров С.-2, Горбунов, Арефьев) позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Ближайший соперник чувашской команды - СШ №37 из г. Орел разгромил в первом туре своих оппонентов из Якутска 5:1. Таким образом, победа над "орлами" может обеспечить нашей команде досрочный выход в плей-офф. Начало матча - 3 сентября в 13:00 по местному времени.

02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.