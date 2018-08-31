"Кожаный мяч-2018" в Ростове-на-Дону. Средняя группа

Со 2 сентября на Юге России в городе Ростов-на-Дону стартует III этап всероссийского конкурса среди дворовых футбольных команд среди юношей 2005-06 г.р. Чувашскую Республику уже традиционно будет представлять команда "Восток" из Чебоксар. Под руководством инструкторов по спорту по месту жительства (именно так называют тренеров дворовых команд на турнире) Федотова Эдуарда Вячеславовича и Михайлова Вячеслава Эварестовича наша команда 12-13 летних мальчишек постарается выступить не хуже своих одноклубников в старшей и младшей группах в финальных турнирах этого года. Напомним, что младшие (2007-08 г.р.) заняли в Смоленске 6 место, а старшие (2003-04 г.р.) довольствовались в Волгограде 11 местом. Может "Ростов-папа" станет для наших ребят счастливым.

На данный момент известен состав нашей группы. Итак, соперниками "Восток" по групповому этапу стали: ДФК "Эльвира" (г. Якутск, Республика Саха, Якутия), СОШ №4 (г. Всеволожск, Ленинградская область) и СОШ №37 (г. Орел, Орловкая область). Начало игр - 2 сентября.

Состав команды "Восток" Чебоксары (2005-06 г.р.):

1. Александров Сергей

2. Арефьев Артак

3. Васильев Максим

4. Глякин Илья

5. Горбунов Андрей

6. Дашков Даниил

7. Дмитриев Данила

8. Иванов Роман

9. Ильин Никита

10. Козлов Александр

11. Кудиков Павел

12. Мечтанов Михаил

13. Плешков Кирилл

14. Светлов Степан

15. Спиридонов Дмитрий

16. Тимофеев Павел