"Комплект21" и "Волга" опять поменялись

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|11
|26
|3
|БоМиК
|12
|26
|4
|ФК Шумерля
|12
|20
|5
|Ротор
|12
|19
|6
|Волга
|12
|17
|7
|СШ по футболу
|11
|12
|8
|ФК Чурачики
|12
|7
|9
|ФК Ибреси
|12
|6
|10
|Бурилы
|12
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|9 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|15
|43
|2
|Волга
|15
|43
|3
|Крылья
|15
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|15
|25
|6
|ФК Ибреси
|15
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|15
|18
|9
|Темп (Батырево)
|14
|17
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|15
|16
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|15
|13
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|12
|Энергия
|14
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|15
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|23 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
Несколько минут назад игрой на стадионе "Спартак" завершился 12 тур в высшем дивизионе. Сенсаций этот тур не преподнес. Все кто должен был выиграть - выиграли. Никак не может выйти из затяжного пике молодежь из "Спортивной школы". Команда Павла Изатуллаева не может набрать очков уже шестой матч подряд, не считая игры на Кубок. В этом туре их сильно обидел чебоксарский "Спартак".
В первом дивизионе "Бокс" и "Энергия" уже в следующем туре могут обеспечить себе выход в стыки. Для попадания в плей-офф им необходимо победить лишь раз в оставшихся 4-х турах. В сельской группе не все так очевидно. Лишь только канашский "Локомотив" может чувствовать себя достаточно спокойно.
У ветеранов вновь поменялся лидер. Завершив свой матч с разницей "+3", новочебоксарский "Комплект21" вернулся на первую строчку, вытеснив оттуда волжан, одержавших победу лишь с разницей "+2".
Высший дивизион. 12 тур. "Ротор" - ФК "Чурачики" - 2:0, "Бурилы" - ФК "Шумерля" - 0:3, "Химик-АВГУСТ" - ФК "Ибреси" - 5:1, "Волга" - "БоМиК" - 1:4, "Спартак" - "СШ по футболу" - 8:2
Первый дивизион. "Спутник-ДЮСШ№1" - ФК "Моргауши" - 4:2, "Энергия" - "Звезда-ИЗВА" - 1:0, "Темп" - "Тармаш" - 2:1, "Локомотив" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:1, "Бриллиант" - "Элара" - 2:2, "Старт" - СК "Воля" - 1:2, "Водник" - "Факел" - 0:0, "Аида" - "Урмары" - 4:2
Второй дивизион. 10 тур. "Порецкое" - "Рубин" - 2:0, ФК "Шумерля-2" - "Кубня" - 1:2
Ветераны. 2 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Факел" - 6:1, ФК "Ибреси" - "Сталь" - 4:2, "Волга-ТАВ" - "Комплект21" - 1:4, "Волга" - "Динамо" - 2:0. 9-14 места. "Рубин" - "Заря" - 1:2, "Темп" - "Цивиль" - 1:0, "Локомотив-Янтиково" - "Энергия" - 2:0
- Просмотров: 372
- Дата: 28-08-2018
|