"Комплект21" и "Волга" опять поменялись

Несколько минут назад игрой на стадионе "Спартак" завершился 12 тур в высшем дивизионе. Сенсаций этот тур не преподнес. Все кто должен был выиграть - выиграли. Никак не может выйти из затяжного пике молодежь из "Спортивной школы". Команда Павла Изатуллаева не может набрать очков уже шестой матч подряд, не считая игры на Кубок. В этом туре их сильно обидел чебоксарский "Спартак".

В первом дивизионе "Бокс" и "Энергия" уже в следующем туре могут обеспечить себе выход в стыки. Для попадания в плей-офф им необходимо победить лишь раз в оставшихся 4-х турах. В сельской группе не все так очевидно. Лишь только канашский "Локомотив" может чувствовать себя достаточно спокойно.

У ветеранов вновь поменялся лидер. Завершив свой матч с разницей "+3", новочебоксарский "Комплект21" вернулся на первую строчку, вытеснив оттуда волжан, одержавших победу лишь с разницей "+2".

Высший дивизион. 12 тур. "Ротор" - ФК "Чурачики" - 2:0, "Бурилы" - ФК "Шумерля" - 0:3, "Химик-АВГУСТ" - ФК "Ибреси" - 5:1, "Волга" - "БоМиК" - 1:4, "Спартак" - "СШ по футболу" - 8:2

Первый дивизион. "Спутник-ДЮСШ№1" - ФК "Моргауши" - 4:2, "Энергия" - "Звезда-ИЗВА" - 1:0, "Темп" - "Тармаш" - 2:1, "Локомотив" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:1, "Бриллиант" - "Элара" - 2:2, "Старт" - СК "Воля" - 1:2, "Водник" - "Факел" - 0:0, "Аида" - "Урмары" - 4:2

Второй дивизион. 10 тур. "Порецкое" - "Рубин" - 2:0, ФК "Шумерля-2" - "Кубня" - 1:2

Ветераны. 2 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Факел" - 6:1, ФК "Ибреси" - "Сталь" - 4:2, "Волга-ТАВ" - "Комплект21" - 1:4, "Волга" - "Динамо" - 2:0. 9-14 места. "Рубин" - "Заря" - 1:2, "Темп" - "Цивиль" - 1:0, "Локомотив-Янтиково" - "Энергия" - 2:0