Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 11 26
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 26
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 12 20
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 12 19
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 12 17
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 11 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 12 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 12 6
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 12 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 9 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 43
2 Волга 15 43
3 Крылья 15 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 15 25
6 ФК Ибреси 15 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 15 18
9 Темп (Батырево) 14 17
10 ФК Янтиково-Локомотив 15 16
11 Заря (Новочебоксарск) 15 13
12 Рубин (Ядрин) 15 9
12 Энергия 14 4
14 Цивиль (Цивильск) 15 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 23 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
"Комплект21" и "Волга" опять поменялись


Несколько минут назад игрой на стадионе "Спартак" завершился 12 тур в высшем дивизионе. Сенсаций этот тур не преподнес. Все кто должен был выиграть - выиграли. Никак не может выйти из затяжного пике молодежь из "Спортивной школы". Команда Павла Изатуллаева не может набрать очков уже шестой матч подряд, не считая игры на Кубок. В этом туре их сильно обидел чебоксарский "Спартак".

В первом дивизионе "Бокс" и "Энергия" уже в следующем туре могут обеспечить себе выход в стыки. Для попадания в плей-офф им необходимо победить лишь раз в оставшихся 4-х турах. В сельской группе не все так очевидно. Лишь только канашский "Локомотив" может чувствовать себя достаточно спокойно.

У ветеранов вновь поменялся лидер. Завершив свой матч с разницей "+3", новочебоксарский "Комплект21" вернулся на первую строчку, вытеснив оттуда волжан, одержавших победу лишь с разницей "+2".

Высший дивизион. 12 тур. "Ротор" - ФК "Чурачики" - 2:0, "Бурилы" - ФК "Шумерля" - 0:3, "Химик-АВГУСТ" - ФК "Ибреси" - 5:1, "Волга" - "БоМиК" - 1:4, "Спартак" - "СШ по футболу" - 8:2

Первый дивизион. "Спутник-ДЮСШ№1" - ФК "Моргауши" - 4:2, "Энергия" - "Звезда-ИЗВА" - 1:0, "Темп" - "Тармаш" - 2:1, "Локомотив" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:1, "Бриллиант" - "Элара" - 2:2, "Старт" - СК "Воля" - 1:2, "Водник" - "Факел" - 0:0, "Аида" - "Урмары" - 4:2

Второй дивизион. 10 тур. "Порецкое" -  "Рубин" - 2:0, ФК "Шумерля-2" - "Кубня" - 1:2

Ветераны. 2 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Факел" - 6:1, ФК "Ибреси" - "Сталь" - 4:2, "Волга-ТАВ" - "Комплект21" - 1:4, "Волга" - "Динамо" - 2:0. 9-14 места. "Рубин" - "Заря" - 1:2, "Темп" - "Цивиль" - 1:0, "Локомотив-Янтиково" - "Энергия" - 2:0

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  • Просмотров: 372
  • Дата: 28-08-2018 |

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