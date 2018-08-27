"Кожаный мяч-2018". Старшая группа. Итоги

В воскресенье, 26 августа, в Волгограде на стадионе «Зенит» завершился всероссийский турнир среди дворовых футбольных команд 2003-04 г.р. Представитель Чувашии - чебоксарский «Восток» достойно проявил себя в финальном этапе и занял 11 место среди 69 команд.

Одержав в первых матчах две победы с одинаковым счетом 2:1 над командами "Союз" (г. Сык, Республика Коми) и "Сибирь" (г. Омск, Омская область), наша команда свела заключительный матч в группе вничью и вышла в следующий этап с первого места.

В 1/16 финала чебоксарцы не испытали проблем в игре против "СШ-Димитровград", забив сопернику четыре безответных мяча. Вероятно, потратив много эмоций и голевого запала в матче c димитровградцами, наша дружина не смогла что-либо противопоставить следующему сопернику в 1/8 финала и со счетом 0:2 уступила абаканскому "Спартаку" (Хакасия). К сожалению, это поражение, ставшее в итоге единственным, лишило "Восток" всех шансов на победу в турнире и отбросило подопечных Сергея Николаевича Лесина бороться за 9-16 места. Победив "СШ-Рубцовск" из Алтайского края 4:0, чебоксарцы перешли в стыки за 9-12 места, где в первом матче в серии послематчевых пенальти уступили ярославскому "Авангард-Каучук" 2:3. Максимум чего могли добиться в данной ситуации футболисты из Чувашии, это 11 место, и они сделали это, обыграв в сверхрезультативном матче команду "Шарпны" из Карачаево-Черкесской Республики.

Ну, а главный Кубок соревнований завоевали юные спортсмены из города Тихорецк Краснодарского края, обыгравшие в финале команду из Татарстана. В игре за третье место футболисты из Кировской области одержали верх над командой из Свердловской области. Призеры и лучшие игроки в номинациях получили ценные призы из рук известного футболиста, игрока сборной России, участника ЧМ-2018 Сергея Игнашевича. Чествование команд проходило на прекрасном стадионе «Волгоград Арена».