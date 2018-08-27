"Кожаный мяч-2018". Старшая группа. Итоги

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|11
|29
|2
|Спартак
|11
|26
|3
|БоМиК
|11
|23
|4
|ФК Шумерля
|11
|17
|5
|Волга
|11
|17
|6
|Ротор
|11
|16
|7
|СШ по футболу
|11
|12
|8
|ФК Чурачики
|11
|7
|9
|ФК Ибреси
|11
|6
|10
|Бурилы
|11
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|9 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|40
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|14
|40
|3
|Крылья
|14
|34
|4
|Динамо
|14
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|14
|25
|6
|Сталь
|14
|20
|7
|ФК Ибреси
|14
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|14
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|14
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|14
|10
|12
|Рубин (Ядрин)
|14
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|14
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|21 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
В воскресенье, 26 августа, в Волгограде на стадионе «Зенит» завершился всероссийский турнир среди дворовых футбольных команд 2003-04 г.р. Представитель Чувашии - чебоксарский «Восток» достойно проявил себя в финальном этапе и занял 11 место среди 69 команд.
Одержав в первых матчах две победы с одинаковым счетом 2:1 над командами "Союз" (г. Сык, Республика Коми) и "Сибирь" (г. Омск, Омская область), наша команда свела заключительный матч в группе вничью и вышла в следующий этап с первого места.
В 1/16 финала чебоксарцы не испытали проблем в игре против "СШ-Димитровград", забив сопернику четыре безответных мяча. Вероятно, потратив много эмоций и голевого запала в матче c димитровградцами, наша дружина не смогла что-либо противопоставить следующему сопернику в 1/8 финала и со счетом 0:2 уступила абаканскому "Спартаку" (Хакасия). К сожалению, это поражение, ставшее в итоге единственным, лишило "Восток" всех шансов на победу в турнире и отбросило подопечных Сергея Николаевича Лесина бороться за 9-16 места. Победив "СШ-Рубцовск" из Алтайского края 4:0, чебоксарцы перешли в стыки за 9-12 места, где в первом матче в серии послематчевых пенальти уступили ярославскому "Авангард-Каучук" 2:3. Максимум чего могли добиться в данной ситуации футболисты из Чувашии, это 11 место, и они сделали это, обыграв в сверхрезультативном матче команду "Шарпны" из Карачаево-Черкесской Республики.
Ну, а главный Кубок соревнований завоевали юные спортсмены из города Тихорецк Краснодарского края, обыгравшие в финале команду из Татарстана. В игре за третье место футболисты из Кировской области одержали верх над командой из Свердловской области. Призеры и лучшие игроки в номинациях получили ценные призы из рук известного футболиста, игрока сборной России, участника ЧМ-2018 Сергея Игнашевича. Чествование команд проходило на прекрасном стадионе «Волгоград Арена».
- Просмотров: 27
- Дата: 27-08-2018
|