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М Команда И О
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Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 9 (0)
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М Команда И О
1 Волга 14 40
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 14 40
3 Крылья 14 34
4 Динамо 14 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 14 25
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Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 21 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
"Кожаный мяч-2018". Старшая группа. Итоги


В воскресенье, 26 августа, в Волгограде на стадионе «Зенит» завершился всероссийский турнир среди дворовых футбольных команд 2003-04 г.р. Представитель Чувашии - чебоксарский «Восток» достойно проявил себя в финальном этапе и занял 11 место среди 69 команд.

Одержав в первых матчах две победы с одинаковым счетом 2:1 над командами "Союз" (г. Сык, Республика Коми) и "Сибирь" (г. Омск, Омская область), наша команда свела заключительный матч в группе  вничью и вышла в следующий этап с первого места.

Кожаный мяч-2018.Старшая группа

В 1/16 финала чебоксарцы не испытали проблем в игре против "СШ-Димитровград", забив сопернику четыре безответных мяча. Вероятно, потратив много эмоций и голевого запала в матче c димитровградцами, наша дружина не смогла что-либо противопоставить следующему сопернику в 1/8 финала и со счетом 0:2 уступила абаканскому "Спартаку" (Хакасия). К сожалению, это поражение, ставшее в итоге единственным, лишило "Восток" всех шансов на победу в турнире и отбросило подопечных Сергея Николаевича Лесина бороться за 9-16 места. Победив "СШ-Рубцовск" из Алтайского края 4:0, чебоксарцы перешли в стыки за 9-12 места, где в первом матче в серии послематчевых пенальти уступили ярославскому "Авангард-Каучук" 2:3. Максимум чего могли добиться в данной ситуации футболисты из Чувашии, это 11 место, и они сделали это, обыграв в сверхрезультативном матче команду "Шарпны" из Карачаево-Черкесской Республики.

Ну, а главный Кубок соревнований завоевали юные спортсмены из города Тихорецк Краснодарского края, обыгравшие в финале команду из Татарстана. В игре за третье место футболисты из Кировской области одержали верх над командой из Свердловской области. Призеры и лучшие игроки в номинациях получили ценные призы из рук известного футболиста, игрока сборной России, участника ЧМ-2018 Сергея Игнашевича. Чествование команд проходило на прекрасном стадионе «Волгоград Арена».

 

Кожаный мяч-2018.Старшая группа. Результаты Восток Чебоксары
Кожаный мяч-2018.Старшая группа. Команда Восток Чебоксары

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  • Просмотров: 27
  • Дата: 27-08-2018 |

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