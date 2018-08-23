Заседание КДК от 23 августа 2018 г.

23 августа 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось четвертое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Удаление игрока команды первого дивизиона ФК «БОКС» г. Новочебоксарск Алексея Ананьева за агрессивное поведение в матче первенства ЧР по футболу с командой «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск 20 августа 2018 г.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды ФК «БОКС» Ананьева Алексея на 6(шесть) игр за агрессивное поведение (ст.83 п.3 и ст.84 п.1 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- наложить денежный штраф в размере 1000(одна тысяча) рублей на ФК «БОКС» г. Новочебоксарск (ст. 93 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- обеспечить видеозапись и оплату полной судейской бригады ближайшей домашней игры.

2. Протест команды второго дивизиона ФК «Порецкое» на участие в составе команды «Спартак» с. Красные Четаи незаявленного игрока в игре 19 августа 2018 года.

Постановили:

- засчитать команде «Спартак» с. Красные Четаи техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче не заявленного игрока и наложить денежный штраф в размере 2000(две тысячи) рублей (ст. 88 п.1 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).

3. Удаление игрока команды первого дивизиона ФК «Урмары» Павлова Андрея за агрессивное поведение в матче с командой «Химик-Август-2» п. Вурнары 18 августа 2018 года.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды ФК «Урмары» Павлова Андрея на 4(четыре) игры за агрессивное поведение (ст.83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).

4. Удаление игрока команды первого дивизиона «Химик-Август-2» Сорокина Романа за агрессивное поведение в матче с командой ФК «Урмары» 18 августа 2018 года.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды «Химик-Август-2» п. Вурнары Сорокина Романа на ?? (??) игры за агрессивное поведение (ст.83 п.3 Дисциплинарного

Регламента ФФ ЧР).

5. Удаление игрока команды ветеранов «Сталь» г. Чебоксары Егорова Владимира за нецензурную брань в адрес арбитра в матче с командой «Комплект21» г. Новочебоксарск 19 августа 2018 года.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды ветеранов «Сталь» г. Чебоксары Егорова Владимира на 4(четыре) игры за агрессивное поведение (ст.84 п.1. Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).

6. Поведение тренера команды высшего дивизиона ФК «Шумерля-ШЗСА» Селезнева Алексея в матче с командой «Бомик» г. Цивильск 11 августа 2018 года.

Постановили:

- наложить денежный штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей на тренера команды ФК «Шумерля-ШЗСА» Селезнева Алексея за неоднократные выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи (ст. 79 п.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).