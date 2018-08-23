Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 11 29
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 11 26
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 11 23
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 11 17
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 11 17
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 11 16
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 11 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 11 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 11 6
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 11 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 9 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 14 40
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 14 40
3 Крылья 14 34
4 Динамо 14 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 14 25
6 Сталь 14 20
7 ФК Ибреси 14 20
8 Факел (Красноармейское) 14 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 14 13
11 Заря (Новочебоксарск) 14 10
12 Рубин (Ядрин) 14 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 14 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 21 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Заседание КДК от 23 августа 2018 г.


 

23 августа 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось четвертое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы: 

1. Удаление игрока команды первого дивизиона ФК «БОКС» г. Новочебоксарск Алексея Ананьева за агрессивное поведение в матче первенства ЧР по футболу с командой «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск 20 августа 2018 г.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды ФК «БОКС» Ананьева Алексея на 6(шесть) игр за агрессивное поведение (ст.83 п.3 и ст.84 п.1 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- наложить денежный штраф в размере 1000(одна тысяча) рублей на ФК «БОКС» г. Новочебоксарск (ст. 93 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- обеспечить видеозапись и оплату полной судейской бригады ближайшей домашней игры.

2. Протест команды второго дивизиона ФК «Порецкое» на участие в составе команды «Спартак» с. Красные Четаи незаявленного игрока в игре 19 августа 2018 года.

Постановили:

- засчитать команде «Спартак» с. Красные Четаи техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче не заявленного игрока и наложить денежный штраф в размере 2000(две тысячи) рублей (ст. 88 п.1 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).

3. Удаление игрока команды первого дивизиона ФК «Урмары» Павлова Андрея за агрессивное поведение в матче с командой «Химик-Август-2» п. Вурнары 18 августа 2018 года.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды ФК «Урмары» Павлова Андрея на 4(четыре) игры за агрессивное поведение (ст.83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).

4. Удаление игрока команды первого дивизиона «Химик-Август-2» Сорокина Романа за агрессивное поведение в матче с командой ФК «Урмары» 18 августа 2018 года.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока команды «Химик-Август-2» п. Вурнары Сорокина Романа на ?? (??) игры за агрессивное поведение (ст.83 п.3 Дисциплинарного

Регламента ФФ ЧР).

5. Удаление игрока команды  ветеранов «Сталь» г. Чебоксары Егорова Владимира за нецензурную брань в адрес арбитра в матче с командой «Комплект21» г. Новочебоксарск 19 августа 2018 года.

Постановили:

- дисквалифицировать игрока  команды  ветеранов «Сталь» г. Чебоксары Егорова Владимира на 4(четыре) игры за агрессивное поведение (ст.84 п.1.  Дисциплинарного  Регламента  ФФ ЧР).

6. Поведение тренера команды высшего дивизиона ФК «Шумерля-ШЗСА» Селезнева Алексея в матче с командой «Бомик» г. Цивильск 11 августа 2018 года.

Постановили:

- наложить денежный штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей на тренера команды  ФК «Шумерля-ШЗСА» Селезнева Алексея за неоднократные  выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи (ст. 79 п.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).

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  • Просмотров: 141
  • Дата: 23-08-2018 |

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