Заседание КДК от 23 августа 2018 г.

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|11
|29
|2
|Спартак
|11
|26
|3
|БоМиК
|11
|23
|4
|ФК Шумерля
|11
|17
|5
|Волга
|11
|17
|6
|Ротор
|11
|16
|7
|СШ по футболу
|11
|12
|8
|ФК Чурачики
|11
|7
|9
|ФК Ибреси
|11
|6
|10
|Бурилы
|11
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|9 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|40
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|14
|40
|3
|Крылья
|14
|34
|4
|Динамо
|14
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|14
|25
|6
|Сталь
|14
|20
|7
|ФК Ибреси
|14
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|14
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|14
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|14
|10
|12
|Рубин (Ядрин)
|14
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|14
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|21 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
23 августа 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось четвертое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:
1. Удаление игрока команды первого дивизиона ФК «БОКС» г. Новочебоксарск Алексея Ананьева за агрессивное поведение в матче первенства ЧР по футболу с командой «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск 20 августа 2018 г.
Постановили:
- дисквалифицировать игрока команды ФК «БОКС» Ананьева Алексея на 6(шесть) игр за агрессивное поведение (ст.83 п.3 и ст.84 п.1 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)
- наложить денежный штраф в размере 1000(одна тысяча) рублей на ФК «БОКС» г. Новочебоксарск (ст. 93 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)
- обеспечить видеозапись и оплату полной судейской бригады ближайшей домашней игры.
2. Протест команды второго дивизиона ФК «Порецкое» на участие в составе команды «Спартак» с. Красные Четаи незаявленного игрока в игре 19 августа 2018 года.
Постановили:
- засчитать команде «Спартак» с. Красные Четаи техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче не заявленного игрока и наложить денежный штраф в размере 2000(две тысячи) рублей (ст. 88 п.1 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).
3. Удаление игрока команды первого дивизиона ФК «Урмары» Павлова Андрея за агрессивное поведение в матче с командой «Химик-Август-2» п. Вурнары 18 августа 2018 года.
Постановили:
- дисквалифицировать игрока команды ФК «Урмары» Павлова Андрея на 4(четыре) игры за агрессивное поведение (ст.83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).
4. Удаление игрока команды первого дивизиона «Химик-Август-2» Сорокина Романа за агрессивное поведение в матче с командой ФК «Урмары» 18 августа 2018 года.
Постановили:
- дисквалифицировать игрока команды «Химик-Август-2» п. Вурнары Сорокина Романа на ?? (??) игры за агрессивное поведение (ст.83 п.3 Дисциплинарного
Регламента ФФ ЧР).
5. Удаление игрока команды ветеранов «Сталь» г. Чебоксары Егорова Владимира за нецензурную брань в адрес арбитра в матче с командой «Комплект21» г. Новочебоксарск 19 августа 2018 года.
Постановили:
- дисквалифицировать игрока команды ветеранов «Сталь» г. Чебоксары Егорова Владимира на 4(четыре) игры за агрессивное поведение (ст.84 п.1. Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).
6. Поведение тренера команды высшего дивизиона ФК «Шумерля-ШЗСА» Селезнева Алексея в матче с командой «Бомик» г. Цивильск 11 августа 2018 года.
Постановили:
- наложить денежный штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей на тренера команды ФК «Шумерля-ШЗСА» Селезнева Алексея за неоднократные выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи (ст. 79 п.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР).
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- Дата: 23-08-2018
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