Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 10 26
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 10 20
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 10 14
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 10 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
"Химик-АВГУСТ" восстановил преимущество


Из трех матчей, оставшихся в 11 туре, лишь матч в Шумерле представлял спортивный интерес и определить победителя в этом матче было значительно сложнее, чем в двух других. "СШ по футболу", не набиравшие очков уже более двух месяцев, уверенно провели первую половину матча, забив дважды, но не дотерпели, пропустив гол "в раздевалку". Этот мяч стал переломным в матче и воодушевил шумерлинцев на более агрессивную игру во втором тайме. После перерыва серебрянный призер прошлого сезона еще дважды поражал ворота чебоксарцев и одержал волевую победу 3:2.

В других матчах "Химик-АВГУСТ" и "БоМиК" уверенно в гостях разобрались с аутсайдерами и пополнили свою копилку дежурными тремя очками. 

Высший дивизион. 11 тур. ФК "Ибреси" - "БоМиК" - 0:6, "Бурилы" - "Химик-АВГУСТ" - 1:5, ФК "Шумерля" - "СШ по футболу" - 3:2

Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Бриллиант" - 6:3, ФК "Моргауши" - "Энергия" - 1:2, "Факел" - "Темп" - 3:3, "Химик-АВГУСТ-2" - "Урмары" - 8:1, "Элара" - СК "Воля" - 0:2, "Тармаш" - "Локомотив" - 3:4, "Аида" - "Водник" - 3:3

Второй дивизион. 9 тур. "Рубин" - "Легион" - 1:1, "Спартак" - "Порецкое" - 1:1

Ветераны. 1 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Волга-ТАВ" - 1:1, "Факел" - "Динамо" - 1:2, "Волга" - ФК "Ибреси" - 5:0, "Комплект21" - "Сталь" - 4:1. 9-14 места.  "Заря" - "Цивиль" - 2:1, "Рубин" - "Локомотив-Янтиково" - 2:0

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  • Просмотров: 167
  • Дата: 19-08-2018 |

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