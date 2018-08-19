"Химик-АВГУСТ" восстановил преимущество

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|10
|26
|2
|Спартак
|10
|23
|3
|БоМиК
|10
|20
|4
|Волга
|10
|17
|5
|Ротор
|10
|16
|6
|ФК Шумерля
|10
|14
|7
|СШ по футболу
|10
|12
|8
|ФК Ибреси
|10
|6
|9
|Бурилы
|10
|6
|10
|ФК Чурачики
|10
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|8 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|13
|37
|2
|Волга
|13
|37
|3
|Крылья
|13
|33
|4
|Динамо
|13
|30
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|24
|6
|ФК Ибреси
|13
|20
|7
|Сталь
|13
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|13
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|13
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|20 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|14 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
Из трех матчей, оставшихся в 11 туре, лишь матч в Шумерле представлял спортивный интерес и определить победителя в этом матче было значительно сложнее, чем в двух других. "СШ по футболу", не набиравшие очков уже более двух месяцев, уверенно провели первую половину матча, забив дважды, но не дотерпели, пропустив гол "в раздевалку". Этот мяч стал переломным в матче и воодушевил шумерлинцев на более агрессивную игру во втором тайме. После перерыва серебрянный призер прошлого сезона еще дважды поражал ворота чебоксарцев и одержал волевую победу 3:2.
В других матчах "Химик-АВГУСТ" и "БоМиК" уверенно в гостях разобрались с аутсайдерами и пополнили свою копилку дежурными тремя очками.
Высший дивизион. 11 тур. ФК "Ибреси" - "БоМиК" - 0:6, "Бурилы" - "Химик-АВГУСТ" - 1:5, ФК "Шумерля" - "СШ по футболу" - 3:2
Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Бриллиант" - 6:3, ФК "Моргауши" - "Энергия" - 1:2, "Факел" - "Темп" - 3:3, "Химик-АВГУСТ-2" - "Урмары" - 8:1, "Элара" - СК "Воля" - 0:2, "Тармаш" - "Локомотив" - 3:4, "Аида" - "Водник" - 3:3
Второй дивизион. 9 тур. "Рубин" - "Легион" - 1:1, "Спартак" - "Порецкое" - 1:1
Ветераны. 1 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Волга-ТАВ" - 1:1, "Факел" - "Динамо" - 1:2, "Волга" - ФК "Ибреси" - 5:0, "Комплект21" - "Сталь" - 4:1. 9-14 места. "Заря" - "Цивиль" - 2:1, "Рубин" - "Локомотив-Янтиково" - 2:0
- Просмотров: 167
- Дата: 19-08-2018
|