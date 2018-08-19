"Химик-АВГУСТ" восстановил преимущество

Из трех матчей, оставшихся в 11 туре, лишь матч в Шумерле представлял спортивный интерес и определить победителя в этом матче было значительно сложнее, чем в двух других. "СШ по футболу", не набиравшие очков уже более двух месяцев, уверенно провели первую половину матча, забив дважды, но не дотерпели, пропустив гол "в раздевалку". Этот мяч стал переломным в матче и воодушевил шумерлинцев на более агрессивную игру во втором тайме. После перерыва серебрянный призер прошлого сезона еще дважды поражал ворота чебоксарцев и одержал волевую победу 3:2.

В других матчах "Химик-АВГУСТ" и "БоМиК" уверенно в гостях разобрались с аутсайдерами и пополнили свою копилку дежурными тремя очками.

Высший дивизион. 11 тур. ФК "Ибреси" - "БоМиК" - 0:6, "Бурилы" - "Химик-АВГУСТ" - 1:5, ФК "Шумерля" - "СШ по футболу" - 3:2

Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Бриллиант" - 6:3, ФК "Моргауши" - "Энергия" - 1:2, "Факел" - "Темп" - 3:3, "Химик-АВГУСТ-2" - "Урмары" - 8:1, "Элара" - СК "Воля" - 0:2, "Тармаш" - "Локомотив" - 3:4, "Аида" - "Водник" - 3:3

Второй дивизион. 9 тур. "Рубин" - "Легион" - 1:1, "Спартак" - "Порецкое" - 1:1

Ветераны. 1 тур. 1-8 места. "Крылья" - "Волга-ТАВ" - 1:1, "Факел" - "Динамо" - 1:2, "Волга" - ФК "Ибреси" - 5:0, "Комплект21" - "Сталь" - 4:1. 9-14 места. "Заря" - "Цивиль" - 2:1, "Рубин" - "Локомотив-Янтиково" - 2:0