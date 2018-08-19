Стадион "Спартак" возобновил свою работу после реконструкции

В рамках празднования дня города Чебоксары на обновленном столичном стадионе "Спартак" состоялся матч 11 тура Чемпионата Чувашии, в котором хозяева с одноименным названием принимали кугесьский "Ротор". Матч открытия футбольной арены после реконструкции стал украшением субботнего праздничного вечера и порадовал многочисленных болельщиков обилием голевых моментов и забитых голов. Хозяева уже к середине первого тайма создали себе солидный отрыв, забив трижды. Гостям до перерыва удалось отквитать один мяч и в раздевалку на перерыв команды отправились при счете 3:1 в пользу хозяев. После перерыва гости перехватили инициативу и могли несколько раз сократить разрыв до минимума, но ошибка вратаря гостей привела к четвертому голу в ворота "Ротора". Этот гол снял вопросы о победителе матча и дальше команды просто получали удовольствие от игры на прекрасном натуральном газоне "Спартака", не забывая при этом радовать пришедших на стадион зрителей. Победа 5:3 позволила красно-белым сравняться по очкам с лидером "Химик-Август", который свой матч проведет сегодня в Кугесях против "Бурилы".

Другой матч на Чапаевском поселке города Чебоксары преподнес сенсацию. "Волга" на своем поле, пропустив в концовке первого тайма, так и не смогла взломать оборону гостей и уступила чурачикцам с минимальным счетом. ФК "Чурачики" хоть и распологаются в подвале турнирной таблице, но уже не в первый раз оказывают серьезное сопротивление командам из лидирующей группы. Напомним, что в прошлом туре команда из цивильского района едва не отняла очки у лидирующих вурнарцев.

Высший дивизион. 11 тур. "Спартак" - "Ротор" - 5:3, "Волга" - ФК "Чурачики" - 0:1