Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 10 26
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 10 20
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 10 14
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 10 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Стадион "Спартак" возобновил свою работу после реконструкции


В рамках празднования дня города Чебоксары на обновленном столичном стадионе "Спартак" состоялся матч 11 тура Чемпионата Чувашии, в котором хозяева с одноименным названием принимали кугесьский "Ротор". Матч открытия футбольной арены после реконструкции стал украшением субботнего праздничного вечера и порадовал многочисленных болельщиков обилием голевых моментов и забитых голов. Хозяева уже к середине первого тайма создали себе солидный отрыв, забив трижды. Гостям до перерыва удалось отквитать один мяч и в раздевалку на перерыв команды отправились при счете 3:1 в пользу хозяев. После перерыва гости перехватили инициативу и могли несколько раз сократить разрыв до минимума, но ошибка вратаря гостей привела к четвертому голу в ворота "Ротора". Этот гол снял вопросы о победителе матча и дальше команды просто получали удовольствие от игры на прекрасном натуральном газоне "Спартака", не забывая при этом радовать пришедших на стадион зрителей. Победа 5:3 позволила красно-белым сравняться по очкам с лидером "Химик-Август", который свой матч проведет сегодня в Кугесях против "Бурилы".

Другой матч на Чапаевском поселке города Чебоксары преподнес сенсацию. "Волга" на своем поле, пропустив в концовке первого тайма, так и не смогла взломать оборону гостей и уступила чурачикцам с минимальным счетом. ФК "Чурачики" хоть и распологаются в подвале турнирной таблице, но уже не в первый раз оказывают серьезное сопротивление командам из лидирующей группы. Напомним, что в прошлом туре команда из цивильского района едва не отняла очки у лидирующих вурнарцев.

Высший дивизион. 11 тур. "Спартак" - "Ротор" - 5:3, "Волга" - ФК "Чурачики" - 0:1

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  • Просмотров: 684
  • Дата: 19-08-2018 |

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