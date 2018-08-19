Стадион "Спартак" возобновил свою работу после реконструкции

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|10
|26
|2
|Спартак
|10
|23
|3
|БоМиК
|10
|20
|4
|Волга
|10
|17
|5
|Ротор
|10
|16
|6
|ФК Шумерля
|10
|14
|7
|СШ по футболу
|10
|12
|8
|ФК Ибреси
|10
|6
|9
|Бурилы
|10
|6
|10
|ФК Чурачики
|10
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|8 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|13
|37
|2
|Волга
|13
|37
|3
|Крылья
|13
|33
|4
|Динамо
|13
|30
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|24
|6
|ФК Ибреси
|13
|20
|7
|Сталь
|13
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|13
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|13
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|20 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|14 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
В рамках празднования дня города Чебоксары на обновленном столичном стадионе "Спартак" состоялся матч 11 тура Чемпионата Чувашии, в котором хозяева с одноименным названием принимали кугесьский "Ротор". Матч открытия футбольной арены после реконструкции стал украшением субботнего праздничного вечера и порадовал многочисленных болельщиков обилием голевых моментов и забитых голов. Хозяева уже к середине первого тайма создали себе солидный отрыв, забив трижды. Гостям до перерыва удалось отквитать один мяч и в раздевалку на перерыв команды отправились при счете 3:1 в пользу хозяев. После перерыва гости перехватили инициативу и могли несколько раз сократить разрыв до минимума, но ошибка вратаря гостей привела к четвертому голу в ворота "Ротора". Этот гол снял вопросы о победителе матча и дальше команды просто получали удовольствие от игры на прекрасном натуральном газоне "Спартака", не забывая при этом радовать пришедших на стадион зрителей. Победа 5:3 позволила красно-белым сравняться по очкам с лидером "Химик-Август", который свой матч проведет сегодня в Кугесях против "Бурилы".
Другой матч на Чапаевском поселке города Чебоксары преподнес сенсацию. "Волга" на своем поле, пропустив в концовке первого тайма, так и не смогла взломать оборону гостей и уступила чурачикцам с минимальным счетом. ФК "Чурачики" хоть и распологаются в подвале турнирной таблице, но уже не в первый раз оказывают серьезное сопротивление командам из лидирующей группы. Напомним, что в прошлом туре команда из цивильского района едва не отняла очки у лидирующих вурнарцев.
Высший дивизион. 11 тур. "Спартак" - "Ротор" - 5:3, "Волга" - ФК "Чурачики" - 0:1
- Просмотров: 684
- Дата: 19-08-2018
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