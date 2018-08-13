Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 10 26
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 10 20
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 10 14
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 10 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Ветераны выходят на финишную прямую


Согласно расписанию, окончание Первенства ЧР среди ветеранских команд запланировано на 30 сентября, если, конечно, не будет переносов. А переносы в бархатный сезон для команд-участниц, планирующих свое участие в турнирах на черноморском побережье России, дело привычное. Стоит отметить, что в этом году, впервые за последние несколько лет, организаторы не стали растягивать турнир до поздней осени и отправят команды на каникулы уже в конце сентября. Ознакомиться с расписанием игр можно здесь

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  • Дата: 13-08-2018 |

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