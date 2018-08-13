Ветераны выходят на финишную прямую

Согласно расписанию, окончание Первенства ЧР среди ветеранских команд запланировано на 30 сентября, если, конечно, не будет переносов. А переносы в бархатный сезон для команд-участниц, планирующих свое участие в турнирах на черноморском побережье России, дело привычное. Стоит отметить, что в этом году, впервые за последние несколько лет, организаторы не стали растягивать турнир до поздней осени и отправят команды на каникулы уже в конце сентября. Ознакомиться с расписанием игр можно здесь