В минувшие выходные состоялись перенесенные игры 10 тура Чемпионата Чувашии. Недавние финалисты Кубка испытали большие трудности в матчах с командами из нижней половины турнирной таблицы.

В Цивильске "БоМиК", уступая после первого тайма 0:2, дважды сравнивал счет в матче против ФК "Шумерля", но выйти вперед хозяева так и не смогли. В итоге - результативная ничья 3:3. Дублем в ворота гостей из Шумерли отметился Артур Павлов.

В Чурачиках лидерующий на данный момент вурнарский "Химик-АВГУСТ" едва унес ноги в игре с аутсайдером Чемпионата. Хозяева первыми открыли счет на 16-й минуте, но спустя две минуты нападающий гостей Егор Дмитриев восстановил статус-кво. Лишь в середине второй половины Артем Бычков смог вывести гостей вперед, тем самым установив итоговый счет в матче - 1:2.

Высший дивизион. 10 тур. Перенесенные игры. "БоМиК" - ФК "Шумерля" - 3:3, ФК "Чурачики" - "Химик-АВГУСТ" - 1:2

Первый дивизион. "Аида" - "Химик-АВГУСТ-2" - 3:2, ФК "Моргауши" - "Бриллиант" - 2:3, СК "Воля" - "Звезда-ИЗВА" - 2:1, "Старт" - "Элара" - 9:1, "Энергия" - "Бокс" - 2:2