Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)


В минувшие выходные состоялись перенесенные игры 10 тура Чемпионата Чувашии. Недавние финалисты Кубка испытали большие трудности в матчах с командами из нижней половины турнирной таблицы.

В Цивильске "БоМиК", уступая после первого тайма 0:2, дважды сравнивал счет в матче против ФК "Шумерля", но выйти вперед хозяева так и не смогли. В итоге - результативная ничья 3:3. Дублем в ворота гостей из Шумерли отметился Артур Павлов.

В Чурачиках лидерующий на данный момент вурнарский "Химик-АВГУСТ" едва унес ноги в игре с аутсайдером Чемпионата. Хозяева первыми открыли счет на 16-й минуте, но спустя две минуты нападающий гостей Егор Дмитриев восстановил статус-кво. Лишь в середине второй половины Артем Бычков смог вывести гостей вперед, тем самым установив итоговый счет в матче - 1:2.

Высший дивизион. 10 тур. Перенесенные игры. "БоМиК" - ФК "Шумерля" - 3:3, ФК "Чурачики" - "Химик-АВГУСТ" - 1:2

Первый дивизион. "Аида" - "Химик-АВГУСТ-2" - 3:2, ФК "Моргауши" - "Бриллиант" - 2:3, СК "Воля" - "Звезда-ИЗВА" - 2:1, "Старт" - "Элара" - 9:1, "Энергия" - "Бокс" - 2:2

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  • Просмотров: 16
  • Дата: 13-08-2018 |

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