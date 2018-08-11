Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Турнир памяти А.И.Червякова

Календарь проведения игр Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов 45 лет и старше памяти заслуженного работника промышленности ЧР Червякова Александра Ивановича.

Группа «А»

1. «Волга-Металлист» Чебоксары

2. «Сталь» Чебоксары 

3. «Локомотив» Канаш 

Группа «Б»

1. «Космос» Иваново

2. «МАЯК» Киров

3. «Спартак» Йошкар-Ола

11 августа 2018 года - суббота - стадион «Труд»

17-00 – «Сталь» - «Локомотив» - поле №1

17-00 – «Космос» - «Спартак» - поле №2

17-50 - «Локомотив» - «Волга-Металлист» - поле №1

17-50 – «Спартак» - «МАЯК» - поле №2

18-40 – «Волга-Металлист» - «Сталь» - поле №1

18-40 – «Космос» - «МАЯК» - поле №2

12 августа 2018 года – воскресенье - стадион «Труд»

ПОЛУФИНАЛЫ :

10-00 – А1 – Б2 - поле №1

10-00 – Б1 – А2 - поле №2

10-50 – Игра за 5-ое место – А3 – Б3 - поле №1

11-40 – Игра за 3 место - поле №2

11-40 – Финал

12-30 – Награждение призеров, закрытие турнира



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  • Просмотров: 21
  • Дата: 11-08-2018 |

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