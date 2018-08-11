Турнир памяти А.И.Червякова

Календарь проведения игр Межрегионального турнира по футболу среди ветеранов 45 лет и старше памяти заслуженного работника промышленности ЧР Червякова Александра Ивановича.

Группа «А»

1. «Волга-Металлист» Чебоксары

2. «Сталь» Чебоксары

3. «Локомотив» Канаш

Группа «Б»

1. «Космос» Иваново

2. «МАЯК» Киров

3. «Спартак» Йошкар-Ола

11 августа 2018 года - суббота - стадион «Труд»

17-00 – «Сталь» - «Локомотив» - поле №1

17-00 – «Космос» - «Спартак» - поле №2

17-50 - «Локомотив» - «Волга-Металлист» - поле №1

17-50 – «Спартак» - «МАЯК» - поле №2

18-40 – «Волга-Металлист» - «Сталь» - поле №1

18-40 – «Космос» - «МАЯК» - поле №2

12 августа 2018 года – воскресенье - стадион «Труд»

ПОЛУФИНАЛЫ :

10-00 – А1 – Б2 - поле №1

10-00 – Б1 – А2 - поле №2

10-50 – Игра за 5-ое место – А3 – Б3 - поле №1

11-40 – Игра за 3 место - поле №2

11-40 – Финал

12-30 – Награждение призеров, закрытие турнира