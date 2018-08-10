Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Изменено время начала Финала

Изменено время начала ФиналаВНИМАНИЕ!!!

Финал Кубка Чувашии среди ветеранов состоится 11 августа на стадионе "Труд". Начало матча в 14:00 13:30 мск



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  • Просмотров: 16
  • Дата: 10-08-2018 |

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