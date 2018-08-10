|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|10
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|10
|17
|5
|Ротор
|10
|16
|6
|ФК Шумерля
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|10
|12
|8
|ФК Ибреси
|10
|6
|9
|Бурилы
|10
|6
|10
|ФК Чурачики
|9
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|8 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|13
|37
|2
|Волга
|13
|37
|3
|Крылья
|13
|33
|4
|Динамо
|13
|30
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|24
|6
|ФК Ибреси
|13
|20
|7
|Сталь
|13
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|13
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|13
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|20 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|14 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
Изменено время начала Финала
ВНИМАНИЕ!!!
Финал Кубка Чувашии среди ветеранов состоится 11 августа на стадионе "Труд". Начало матча в 14:00 13:30 мск
- Просмотров: 16
- Дата: 10-08-2018
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