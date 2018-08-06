У ветеранов завершился первый круг

В минувшие выходные завершился первый этап Первенства Чувашской Республики среди ветеранов. Как сообщалось ранее, по итогам первого круга определились команды, сформировавшие группы, в которых будут распределены итоговые места в турнире. Но до начала решающего этапа ветеранского Первенства, пройдет финальный матч Кубка Чувашии 2018 года, в котором встретятся новочебоксарский "Комплект21" и чебоксарская "Волга". В этом сезоне эти команды встречались дважды. В матче за Суперкубок-2018 сильнее были волжане (1:0), а вот матч Первенства сильнейшего не выявил (0:0). Третий матч этих команд состоится в рамках Финала Кубка Чувашии 11 августа на стадионе "Труд". Начало матча в 14:00.

Ветераны. 13 тур. ФК "Ибреси" - "Энергия" - 6:2, ФК "Цивиль" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - 2:6, "Факел" - "Сталь" - 1:4, "Темп" - "Динамо" - 4:5, "Рубин" - "Волга" - 2:4, "Заря" - "Комплект21" - 0:2, "Локомотив-Янтиково" - "Крылья" - 1:5