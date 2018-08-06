У ветеранов завершился первый круг

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|10
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|10
|17
|5
|Ротор
|10
|16
|6
|ФК Шумерля
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|10
|12
|8
|ФК Ибреси
|10
|6
|9
|Бурилы
|10
|6
|10
|ФК Чурачики
|9
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|8 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|13
|37
|2
|Волга
|13
|37
|3
|Крылья
|13
|33
|4
|Динамо
|13
|30
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|24
|6
|ФК Ибреси
|13
|20
|7
|Сталь
|13
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|13
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|13
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|20 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|14 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
В минувшие выходные завершился первый этап Первенства Чувашской Республики среди ветеранов. Как сообщалось ранее, по итогам первого круга определились команды, сформировавшие группы, в которых будут распределены итоговые места в турнире. Но до начала решающего этапа ветеранского Первенства, пройдет финальный матч Кубка Чувашии 2018 года, в котором встретятся новочебоксарский "Комплект21" и чебоксарская "Волга". В этом сезоне эти команды встречались дважды. В матче за Суперкубок-2018 сильнее были волжане (1:0), а вот матч Первенства сильнейшего не выявил (0:0). Третий матч этих команд состоится в рамках Финала Кубка Чувашии 11 августа на стадионе "Труд". Начало матча в 14:00.
Ветераны. 13 тур. ФК "Ибреси" - "Энергия" - 6:2, ФК "Цивиль" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - 2:6, "Факел" - "Сталь" - 1:4, "Темп" - "Динамо" - 4:5, "Рубин" - "Волга" - 2:4, "Заря" - "Комплект21" - 0:2, "Локомотив-Янтиково" - "Крылья" - 1:5
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- Дата: 06-08-2018
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