Финал Кубка Чувашии-2018

Решением Минспорта ЧР финал Кубка Чувашии-2018 между командами "Химик-АВГУСТ" Вурнары и "БоМиК" Цивильск состоится 4 августа в 17:00 на стадионе "Труд" в городе Чебоксары