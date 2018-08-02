Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 12 34
2 Волга 12 34
3 Крылья 12 30
4 Динамо 12 27
5 Волга-ТАВ-Чубаево 12 21
6 Факел (Красноармейское) 12 18
7 ФК Ибреси 12 17
8 Сталь 12 17
9 Темп (Батырево) 12 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 12 13
11 Заря (Новочебоксарск) 12 7
12 Рубин (Ядрин) 12 6
12 Энергия 12 4
14 Цивиль (Цивильск) 12 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 19 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 11 (0)
Ермаков Олег // Волга 11 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Финал Кубка Чувашии-2018

Финал Кубка Чувашии-2018Решением Минспорта ЧР финал Кубка Чувашии-2018 между командами "Химик-АВГУСТ" Вурнары и "БоМиК" Цивильск состоится 4 августа в 17:00 на стадионе "Труд" в городе Чебоксары



Вернуться назад

  • Просмотров: 9
  • Дата: 02-08-2018 |

Copyright 2009-2018 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика