Матч за который не стыдно

"Химик-АВГУСТ" выбывает из Кубка России 2018/19

Матч 1/128 финала Кубка России 2018/19 против ульяновской "Волги" стал своеобразной проверкой наших сил в играх с соперниками, превосходящих по уровню команды из Первенства МФС "Приволжье". Команда из второй российской лиги приехала в Чувашию в статусе фаворита, но, как говорится, "поле ровное, мяч круглый" и все должно решиться на футбольном поле. Как показала игра, именно в этом вопросе возникли некоторые сомнения...

Теперь о самой игре. Уже на 10-й минуте первого тайма навес с правого фланга атаки гостей заставил опытного голкипера вурнарцев Виталия Астахова занервничать и допустить ошибку. Не сумев зафиксировать мяч, Виталий попытался исправить огрешность и по мнению арбитра нарушил правила в единоборстве с нападающим гостей. Марат Сафин уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам - 0:1. Хозяева достаточно быстро отошли от пропущенного гола и имели несколько хороших моментов. В одном из них Роман Шалин практически убежал от защитников один на один, но подоспевший защитник не без помощи рук смог помешать нашему нападающему нанести точный удар. Несмотря на то, что данный момент тянул на пенальти не меньше, чем в эпизоде у хозяйских ворот, свисток рефери промолчал.

Вторая половина матча выдалась более зрелищной и вряд ли оставила равнодушными многочисленных зрителей. В середине второго тайма хозяева заработали угловой, с подачи которого Илья Додонов ударом головой возвращает интригу в матче, а вместе с ней и шансы на выход в следующую стадию - 1:1. А за 5 минут до окончания основного времени вурнарцы и вовсе сильно осложнили жизнь ульяновской команде, отправив еще одну "банку" в ворота гостей. Быстрая контратака хозяев по правому флангу завершилась точным ударом Артема Аксьоненко в дальний угол ворот Максима Павлова - 2:1! Но к сожалению, этот гол не стал последним в матче. На четвертой добавленной минуте основного времени, вышедший на замену Егор Дмитриев, неаккуратно сыграл в своей штрафной площади в борьбе против игрока гостей и главный арбитр Артем Катайкин вновь указал на "точку". Алексей Цыганцов сильно пробил в левый от себя угол и вернул "Волге" шанс на выход, теперь уже в овертайме - 2:2.

В дополнительное время оба соперника старались не отсиживаться в обороне и при каждой возможности бежать в атаку. К сожалению, в обоюдоострой игре удача улыбнулась гостям. На 102-й минуте выверенная передача на линию вратарской привела к тому, что Георгий Заикин опередил автора первого гола вурнарцев Илью Додонова и кивком головы послал мяч в дальний угол ворот хозяев - 2:3. Время отыграться еще было, правда сил оставалось все меньше. Еще более усугубило положение неочевидное удаление полузащитника "Химик-АВГУСТ" Артема Бычкова за две желтые карточки в начале второго экстра-тайма. Несмотря на это, хозяева продолжали биться и, как верно подметил главный тренер "Волги" Сергей Седышев, даже меньшинстве превосходили его подопечных. Финальный свисток застал вурнарцев в атаке и возвестил об окончании выступления "Химик-АВГУСТ" в Кубке России 2018/19, за которое нам всем было не стыдно. Молодцы!

ОЛИМП-КУБОК РОССИИ 2018-2019 гг.

30 июля 2018 г. Стадион "Химик" п. Вурнары (Чувашская Республика). 17:00 мск.

"Химик-АВГУСТ" Вурнары - "Волга" Ульяновск - 2:3 доп.вр. (0:1, 2:1, 0:1)

Главный судья: Артём Катайкин (Самара)

Голы: Додонов (69), Аксьоненко (85) - Сафин (10 пен.), Цыганцов (90+4, пен.), Заикин (102)

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