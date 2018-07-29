Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 11 31
2 Волга 11 31
3 Крылья 11 27
4 Динамо 11 24
5 Волга-ТАВ-Чубаево 11 18
6 Факел (Красноармейское) 11 18
7 Сталь 11 17
8 ФК Ибреси 11 14
9 Темп (Батырево) 11 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
11 Заря (Новочебоксарск) 11 7
12 Энергия 11 4
13 Рубин (Ядрин) 11 3
14 Цивиль (Цивильск) 11 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 16 (0)
Кураков Леонид // Крылья 13 (1)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Ермаков Олег // Волга 9 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Стали известны финалисты и у взрослых

Перед ответными играми полуфиналов Кубка Чувашии среди взрослых только вурнарцы, после гостевой победы 2:0, могли чувствовать себя достаточно спокойно. "Волге", также имеющей перед ответной игрой преимущество в 2 мяча, расслабляться было совсем некстати, ведь, в отличии от химиков, им предстояло играть в гостях.

В Вурнарах хозяева уже в первом тайме решили все вопросы, отправив в ворота "Спартака" три безответных мяча, а после перерыва вместе с соперниками устроили голевую феерию, забив на двоих еще 8 голов! 6:5 и "Химик-АВГУСТ", после осечки в прошлом году, вновь займет привычное место среди участников финального матча Кубка Чувашии.

В Цивильске болельщики такого количества голов не увидели, зато им посчастливилось стать свидетелями выхода своих любимцев в финал Кубка Чувашии. Столь значимое событие для цивильского футбола стало возможным во многом благодаря голам новобранца команды Вадима Богородского. Воспитанник марийского футбола в первом же матче за "БоМиК" оформил хет-трик, решающий гол которого был забит в дополнительное время на 97-й минуте.

Кубок Чувашии. 1/2 финала. Ответные матчи. "Химик-АВГУСТ" - "Спартак" - 6:5 (первый матч - 2:0), "БоМиК" - "Волга" - 4:1 доп.вр. (первый матч - 1:3)



Вернуться назад

  • Просмотров: 164
  • Дата: 29-07-2018 |

Copyright 2009-2018 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика