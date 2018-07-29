Стали известны финалисты и у взрослых

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|ФК Шумерля
|9
|13
|6
|Ротор
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|9
|12
|8
|ФК Ибреси
|9
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|11
|31
|2
|Волга
|11
|31
|3
|Крылья
|11
|27
|4
|Динамо
|11
|24
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|18
|6
|Факел (Красноармейское)
|11
|18
|7
|Сталь
|11
|17
|8
|ФК Ибреси
|11
|14
|9
|Темп (Батырево)
|11
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|11
|7
|12
|Энергия
|11
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|11
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|11
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|16 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|13 (1)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|9 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
Перед ответными играми полуфиналов Кубка Чувашии среди взрослых только вурнарцы, после гостевой победы 2:0, могли чувствовать себя достаточно спокойно. "Волге", также имеющей перед ответной игрой преимущество в 2 мяча, расслабляться было совсем некстати, ведь, в отличии от химиков, им предстояло играть в гостях.
В Вурнарах хозяева уже в первом тайме решили все вопросы, отправив в ворота "Спартака" три безответных мяча, а после перерыва вместе с соперниками устроили голевую феерию, забив на двоих еще 8 голов! 6:5 и "Химик-АВГУСТ", после осечки в прошлом году, вновь займет привычное место среди участников финального матча Кубка Чувашии.
В Цивильске болельщики такого количества голов не увидели, зато им посчастливилось стать свидетелями выхода своих любимцев в финал Кубка Чувашии. Столь значимое событие для цивильского футбола стало возможным во многом благодаря голам новобранца команды Вадима Богородского. Воспитанник марийского футбола в первом же матче за "БоМиК" оформил хет-трик, решающий гол которого был забит в дополнительное время на 97-й минуте.
Кубок Чувашии. 1/2 финала. Ответные матчи. "Химик-АВГУСТ" - "Спартак" - 6:5 (первый матч - 2:0), "БоМиК" - "Волга" - 4:1 доп.вр. (первый матч - 1:3)
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- Дата: 29-07-2018
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