Стали известны финалисты и у взрослых

Перед ответными играми полуфиналов Кубка Чувашии среди взрослых только вурнарцы, после гостевой победы 2:0, могли чувствовать себя достаточно спокойно. "Волге", также имеющей перед ответной игрой преимущество в 2 мяча, расслабляться было совсем некстати, ведь, в отличии от химиков, им предстояло играть в гостях.

В Вурнарах хозяева уже в первом тайме решили все вопросы, отправив в ворота "Спартака" три безответных мяча, а после перерыва вместе с соперниками устроили голевую феерию, забив на двоих еще 8 голов! 6:5 и "Химик-АВГУСТ", после осечки в прошлом году, вновь займет привычное место среди участников финального матча Кубка Чувашии.

В Цивильске болельщики такого количества голов не увидели, зато им посчастливилось стать свидетелями выхода своих любимцев в финал Кубка Чувашии. Столь значимое событие для цивильского футбола стало возможным во многом благодаря голам новобранца команды Вадима Богородского. Воспитанник марийского футбола в первом же матче за "БоМиК" оформил хет-трик, решающий гол которого был забит в дополнительное время на 97-й минуте.

Кубок Чувашии. 1/2 финала. Ответные матчи. "Химик-АВГУСТ" - "Спартак" - 6:5 (первый матч - 2:0), "БоМиК" - "Волга" - 4:1 доп.вр. (первый матч - 1:3)