"Бокс" продолжает "защищать свой титул"

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|ФК Шумерля
|9
|13
|6
|Ротор
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|9
|12
|8
|ФК Ибреси
|9
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|11
|31
|2
|Волга
|11
|31
|3
|Крылья
|11
|27
|4
|Динамо
|11
|24
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|18
|6
|Факел (Красноармейское)
|11
|18
|7
|Сталь
|11
|17
|8
|ФК Ибреси
|11
|14
|9
|Темп (Батырево)
|11
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|11
|7
|12
|Энергия
|11
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|11
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|11
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|16 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|13 (1)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|9 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
Футбольный клуб "Бокс" прибыл на гостевой матч в Кугеси в роли явного лидера городской группы Первенства Чувашии. Подтверждать свое превосходство над остальными, "боксеры" начали с первых же минут матча против СК "Воля". Уже на 11-й минуте Никита Юманкин огорчил вратаря хозяев Руслана Скворцова. Хозяева не стушевались и почти сразу восстановили статус-кво. Голом отметился Алексей Никоноров. Во втором тайме забивали только гости. Иванов, Ларьков и Ярабаев еще по разу забили в ворота хозяев и установили итоговый счет матча - 4:1 в пользу новочебоксарцев.
Также стоит отметить первое набранное очко футболистами "Старт". В домашнем матче против ФК "Моргауши" футболисты из чебоксарского района первыми открыли счет, но одержать победу в этот день им было не суждено. За 7 минут до конца матча, вышедший на замену, игрок гостей Алексей Федоров все-таки смог сравнять счет и отнять у "Старта" столь желаемую победу.
Первый дивизион. "Бриллиант" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 0:3, СК "Воля" - "Бокс" - 1:4, "Элара" - "Звезда-ИЗВА" - 0:2, "Старт" - ФК "Моргауши" - 1:1
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- Дата: 29-07-2018
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