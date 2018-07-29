"Бокс" продолжает "защищать свой титул"

Футбольный клуб "Бокс" прибыл на гостевой матч в Кугеси в роли явного лидера городской группы Первенства Чувашии. Подтверждать свое превосходство над остальными, "боксеры" начали с первых же минут матча против СК "Воля". Уже на 11-й минуте Никита Юманкин огорчил вратаря хозяев Руслана Скворцова. Хозяева не стушевались и почти сразу восстановили статус-кво. Голом отметился Алексей Никоноров. Во втором тайме забивали только гости. Иванов, Ларьков и Ярабаев еще по разу забили в ворота хозяев и установили итоговый счет матча - 4:1 в пользу новочебоксарцев.

Также стоит отметить первое набранное очко футболистами "Старт". В домашнем матче против ФК "Моргауши" футболисты из чебоксарского района первыми открыли счет, но одержать победу в этот день им было не суждено. За 7 минут до конца матча, вышедший на замену, игрок гостей Алексей Федоров все-таки смог сравнять счет и отнять у "Старта" столь желаемую победу.

Первый дивизион. "Бриллиант" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 0:3, СК "Воля" - "Бокс" - 1:4, "Элара" - "Звезда-ИЗВА" - 0:2, "Старт" - ФК "Моргауши" - 1:1