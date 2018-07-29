Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 11 31
2 Волга 11 31
3 Крылья 11 27
4 Динамо 11 24
5 Волга-ТАВ-Чубаево 11 18
6 Факел (Красноармейское) 11 18
7 Сталь 11 17
8 ФК Ибреси 11 14
9 Темп (Батырево) 11 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
11 Заря (Новочебоксарск) 11 7
12 Энергия 11 4
13 Рубин (Ядрин) 11 3
14 Цивиль (Цивильск) 11 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 16 (0)
Кураков Леонид // Крылья 13 (1)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Ермаков Олег // Волга 9 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
"Бокс" продолжает "защищать свой титул"

Футбольный клуб "Бокс" прибыл на гостевой матч в Кугеси в роли явного лидера городской группы Первенства Чувашии. Подтверждать свое превосходство над остальными, "боксеры" начали с первых же минут матча против СК "Воля". Уже на 11-й минуте Никита Юманкин огорчил вратаря хозяев Руслана Скворцова. Хозяева не стушевались и почти сразу восстановили статус-кво. Голом отметился Алексей Никоноров. Во втором тайме забивали только гости. Иванов, Ларьков и Ярабаев еще по разу забили в ворота хозяев и установили итоговый счет матча - 4:1 в пользу новочебоксарцев.

Также стоит отметить первое набранное очко футболистами "Старт". В домашнем матче против ФК "Моргауши" футболисты из чебоксарского района первыми открыли счет, но одержать победу в этот день им было не суждено. За 7 минут до конца матча, вышедший на замену, игрок гостей Алексей Федоров все-таки смог сравнять счет и отнять у "Старта" столь желаемую победу.

Первый дивизион. "Бриллиант" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 0:3, СК "Воля" - "Бокс" - 1:4, "Элара" - "Звезда-ИЗВА" - 0:2, "Старт" - ФК "Моргауши" - 1:1



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  • Просмотров: 23
  • Дата: 29-07-2018 |

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