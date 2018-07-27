Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 11 31
2 Волга 11 31
3 Крылья 11 27
4 Динамо 11 24
5 Волга-ТАВ-Чубаево 11 18
6 Факел (Красноармейское) 11 18
7 Сталь 11 17
8 ФК Ибреси 11 14
9 Темп (Батырево) 11 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
11 Заря (Новочебоксарск) 11 7
12 Энергия 11 4
13 Рубин (Ядрин) 11 3
14 Цивиль (Цивильск) 11 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 16 (0)
Кураков Леонид // Крылья 13 (1)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Ермаков Олег // Волга 9 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
"Чувашия" терпит очередное поражение

Футболисты "Чувашии" не смогли порадовать своих болельщиков хотя бы одной победой в Кубке МФС "Приволжье" и завершили свое выступление на российской арене крупным гостевым поражением. В заключительном матче 6 тура наша команда гостила в Нижнем Новгороде, где местный "Локомотив-РПМ", уже решивший задачу выхода в следующий раунд, не собирался дарить чебоксарцам очки и вновь огорчил "Чувашию", на этот раз крупно. Забив дважды до перерыва, хозяева отличились еще раз во второй половине матча. В итоге очередное крупное поражение чувашской команды, бесславно завершившей групповой турнир на последнем месте.

"Локомотив-РПМ" Нижний Новгород - "Чувашия" Чебоксары - 3:0 (2:0)
Голы: Горелишвили (30, 71 пен.), Курушин (44) - нет



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  • Просмотров: 12
  • Дата: 27-07-2018 |

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