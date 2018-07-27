"Чувашия" терпит очередное поражение

Футболисты "Чувашии" не смогли порадовать своих болельщиков хотя бы одной победой в Кубке МФС "Приволжье" и завершили свое выступление на российской арене крупным гостевым поражением. В заключительном матче 6 тура наша команда гостила в Нижнем Новгороде, где местный "Локомотив-РПМ", уже решивший задачу выхода в следующий раунд, не собирался дарить чебоксарцам очки и вновь огорчил "Чувашию", на этот раз крупно. Забив дважды до перерыва, хозяева отличились еще раз во второй половине матча. В итоге очередное крупное поражение чувашской команды, бесславно завершившей групповой турнир на последнем месте.

"Локомотив-РПМ" Нижний Новгород - "Чувашия" Чебоксары - 3:0 (2:0)

Голы: Горелишвили (30, 71 пен.), Курушин (44) - нет