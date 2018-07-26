Лидеры Первенства сыграют в финале Кубка

Лидирующие на данный момент в Первенстве Чувашии среди ветеранов "Комплект21" и "Волга" уверенно прошли полуфинал и сыграют между собой в финале Кубка Чувашии. В прошлом году эта пара также играла в финале, а успех в том матче праздновала новочебоксарская команда со счетом 2:0.

Кубок Чувашии. Полуфинал. "Волга" - "Сталь" - 3:0 (Степанов Д., Мамайкин, Князев), "Динамо" - "Комплект21" - 0:5 (Кирсанов (2), Гришин, Григорьев, Косырев)