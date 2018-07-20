"Химик-АВГУСТ" сыграет в Кубке России 2018/19

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|ФК Шумерля
|9
|13
|6
|Ротор
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|9
|12
|8
|ФК Ибреси
|9
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|11
|31
|2
|Волга
|11
|31
|3
|Крылья
|11
|27
|4
|Динамо
|11
|24
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|18
|6
|Факел (Красноармейское)
|11
|18
|7
|Сталь
|11
|17
|8
|ФК Ибреси
|11
|14
|9
|Темп (Батырево)
|11
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|11
|7
|12
|Энергия
|11
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|11
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|11
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|16 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|13 (1)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|9 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
30 июля для всех поклонников вурнарского футбольного клуба "Химик-АВГУСТ" состоится большое историческое событие - участие команды в Кубке России 2018/19. В турнире примут участие около 100 команд, представляющих РФПЛ, ФНЛ, ПНЛ, а также любительскую футбольную лигу. Приятно отметить, что среди сотни достойных команд, претендующих на трофей, будет и наш "Химик-АВГУСТ".
Начинают (хочется в это верить, что именно начинают) подопечные А. Ешкина домашним поединком против ульяновской "Волги". Что мы знаем о нашем сопернике? "Волга" удачно стартовала во втором дивизионе зоны "Урал-Приволжье", обыграв дома в первом матче "Сызрань-2003" (2:0), но затем на выезде в Екатеринбурге с таким же счетом уступила "Урал-2".
Несмотря на то, что уровень турниров, в которых выступают нынешние соперники по Кубку немного разнится, мы верим в нашу команду и надеемся на продолжение борьбы в Кубке России 2018/19 после окончания этого исторического для вурнарского футбола матча.
- Просмотров: 189
- Дата: 20-07-2018
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