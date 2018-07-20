"Химик-АВГУСТ" сыграет в Кубке России 2018/19

30 июля для всех поклонников вурнарского футбольного клуба "Химик-АВГУСТ" состоится большое историческое событие - участие команды в Кубке России 2018/19. В турнире примут участие около 100 команд, представляющих РФПЛ, ФНЛ, ПНЛ, а также любительскую футбольную лигу. Приятно отметить, что среди сотни достойных команд, претендующих на трофей, будет и наш "Химик-АВГУСТ".

Начинают (хочется в это верить, что именно начинают) подопечные А. Ешкина домашним поединком против ульяновской "Волги". Что мы знаем о нашем сопернике? "Волга" удачно стартовала во втором дивизионе зоны "Урал-Приволжье", обыграв дома в первом матче "Сызрань-2003" (2:0), но затем на выезде в Екатеринбурге с таким же счетом уступила "Урал-2".