Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 11 31
2 Волга 11 31
3 Крылья 11 27
4 Динамо 11 24
5 Волга-ТАВ-Чубаево 11 18
6 Факел (Красноармейское) 11 18
7 Сталь 11 17
8 ФК Ибреси 11 14
9 Темп (Батырево) 11 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
11 Заря (Новочебоксарск) 11 7
12 Энергия 11 4
13 Рубин (Ядрин) 11 3
14 Цивиль (Цивильск) 11 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 16 (0)
Кураков Леонид // Крылья 13 (1)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Ермаков Олег // Волга 9 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
"Химик-АВГУСТ" сыграет в Кубке России 2018/19

30 июля для всех поклонников вурнарского футбольного клуба "Химик-АВГУСТ" состоится большое историческое событие - участие команды в Кубке России 2018/19. В турнире примут участие около 100 команд, представляющих РФПЛ, ФНЛ, ПНЛ, а также любительскую футбольную лигу. Приятно отметить, что среди сотни достойных команд, претендующих на трофей, будет и наш "Химик-АВГУСТ".

Начинают (хочется в это верить, что именно начинают) подопечные А. Ешкина домашним поединком против ульяновской "Волги". Что мы знаем о нашем сопернике? "Волга" удачно стартовала во втором дивизионе зоны "Урал-Приволжье", обыграв дома в первом матче "Сызрань-2003" (2:0), но затем на выезде в Екатеринбурге с таким же счетом уступила "Урал-2".

Волга Ульяновск - соперник вурнарцев по Кубку России 2018/19

Несмотря на то, что уровень турниров, в которых выступают нынешние соперники по Кубку немного разнится, мы верим в нашу команду и надеемся на продолжение борьбы в Кубке России 2018/19 после окончания этого исторического для вурнарского футбола матча.



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  • Просмотров: 189
  • Дата: 20-07-2018 |

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