Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 8 10
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 8 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 10 28
2 Волга 10 28
3 Крылья 10 24
4 Динамо 10 21
5 Факел (Красноармейское) 10 18
6 ФК Ибреси 10 17
7 Волга-ТАВ-Чубаево 10 15
8 Сталь 10 14
9 Темп (Батырево) 10 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 10 13
11 Энергия 10 4
12 Заря (Новочебоксарск) 10 4
13 Рубин (Ядрин) 10 3
14 Цивиль (Цивильск) 10 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 14 (0)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Кураков Леонид // Крылья 9 (1)
Единоличное лидерство вурнарцев

Чтобы снять условности в определении текущего лидера Первенства МФС "Приволжье", химикам в домашнем матче с ФК "Акрон" необходимо было обязательно побеждать. Не откладывая дело в долгий ящик, вурнарцы, в лице лучшего бомбардира в истории клуба, уже на 2-й минуте открыли счет. Артем Лобов мастерски подал со штрафного на Романа Шалина и счет в матче был открыт. Но, спустя пару минут, радостное настроение игроков и болельщиков хозяев сменилось на шок. Левый крайний защитник вурнарцев Тимур Раимов в борьбе с игроком гостей Артемом Сысоевым получает серьезную травму и теряет сознание! К моменту написания новости стало известно, что предварительный диагноз - перелом челюсти не подтвердился и мы надеемся, что в ближайшее время он сможет присоединиться к команде. На 26-й минуте первого тайма все тот же Сысоев, уже имея предупреждение, вновь грубо атаковал игрока хозяев и заслуженно увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем красную карточку. Развить успех хозяева смогли только после перерыва. Родион Казаков быстро скоординировался к отскоку после подачи углового и удачно переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Разгоряченные таким развитием игры гости, допускают себе много грубости, одна из которых на 54-й минуте вновь приводит к удалению в составе ФК "Акрон". Казалось, что при 2:0, играя против девятерых гостей, уже ничего не сможет помешать победе хозяев, да и пенальти на 66-й минуте в ворота тольяттинцев еще более укрепил веру в домашний успех химиков, но как бы не так... Сначала Роман Шалин не смог переиграть вратаря при пробитии одиннадцатиметрового, а через несколько минут ФК "Акрон" и сам зарабатывает пенальти, который не без везения реализует! 2:1 и уже не все так празднично для хозяев. Слава Богу все обошлось. Победа вурнарцев выводит их на чистое первое место в турнирной таблице, с чем мы их и поздравляем!

Первенство МФС "Приволжье". Взрослые. 11 тур.
21 июля. Вурнары. Стадион "Труд". 17:00. 398 зрителей.
"Химик-АВГУСТ" - ФК "Акрон" 2:1 (1:0).
Судьи: Кузин А., Гатауллин М., Чулкин А. Инспектор - Архипов В.
Голы: Шалин (2), Казаков (52) - Вахтеев (70 пен.)
Нереализованный пенальти Шалин (66)
Предупреждения: Дзодзиев, Шалин - Бойчук, Монов, Роганов
Удаления: нет - Сысоев, Лазарев



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  • Просмотров: 126
  • Дата: 20-07-2018 |

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