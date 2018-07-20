Единоличное лидерство вурнарцев

Чтобы снять условности в определении текущего лидера Первенства МФС "Приволжье", химикам в домашнем матче с ФК "Акрон" необходимо было обязательно побеждать. Не откладывая дело в долгий ящик, вурнарцы, в лице лучшего бомбардира в истории клуба, уже на 2-й минуте открыли счет. Артем Лобов мастерски подал со штрафного на Романа Шалина и счет в матче был открыт. Но, спустя пару минут, радостное настроение игроков и болельщиков хозяев сменилось на шок. Левый крайний защитник вурнарцев Тимур Раимов в борьбе с игроком гостей Артемом Сысоевым получает серьезную травму и теряет сознание! К моменту написания новости стало известно, что предварительный диагноз - перелом челюсти не подтвердился и мы надеемся, что в ближайшее время он сможет присоединиться к команде. На 26-й минуте первого тайма все тот же Сысоев, уже имея предупреждение, вновь грубо атаковал игрока хозяев и заслуженно увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем красную карточку. Развить успех хозяева смогли только после перерыва. Родион Казаков быстро скоординировался к отскоку после подачи углового и удачно переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Разгоряченные таким развитием игры гости, допускают себе много грубости, одна из которых на 54-й минуте вновь приводит к удалению в составе ФК "Акрон". Казалось, что при 2:0, играя против девятерых гостей, уже ничего не сможет помешать победе хозяев, да и пенальти на 66-й минуте в ворота тольяттинцев еще более укрепил веру в домашний успех химиков, но как бы не так... Сначала Роман Шалин не смог переиграть вратаря при пробитии одиннадцатиметрового, а через несколько минут ФК "Акрон" и сам зарабатывает пенальти, который не без везения реализует! 2:1 и уже не все так празднично для хозяев. Слава Богу все обошлось. Победа вурнарцев выводит их на чистое первое место в турнирной таблице, с чем мы их и поздравляем!

Первенство МФС "Приволжье". Взрослые. 11 тур.

21 июля. Вурнары. Стадион "Труд". 17:00. 398 зрителей.

"Химик-АВГУСТ" - ФК "Акрон" 2:1 (1:0).

Судьи: Кузин А., Гатауллин М., Чулкин А. Инспектор - Архипов В.

Голы: Шалин (2), Казаков (52) - Вахтеев (70 пен.)

Нереализованный пенальти Шалин (66)

Предупреждения: Дзодзиев, Шалин - Бойчук, Монов, Роганов

Удаления: нет - Сысоев, Лазарев