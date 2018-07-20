Единоличное лидерство вурнарцев

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|10
|28
|2
|Волга
|10
|28
|3
|Крылья
|10
|24
|4
|Динамо
|10
|21
|5
|Факел (Красноармейское)
|10
|18
|6
|ФК Ибреси
|10
|17
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|10
|15
|8
|Сталь
|10
|14
|9
|Темп (Батырево)
|10
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|10
|13
|11
|Энергия
|10
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|10
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|10
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|10
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|14 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|9 (1)
Чтобы снять условности в определении текущего лидера Первенства МФС "Приволжье", химикам в домашнем матче с ФК "Акрон" необходимо было обязательно побеждать. Не откладывая дело в долгий ящик, вурнарцы, в лице лучшего бомбардира в истории клуба, уже на 2-й минуте открыли счет. Артем Лобов мастерски подал со штрафного на Романа Шалина и счет в матче был открыт. Но, спустя пару минут, радостное настроение игроков и болельщиков хозяев сменилось на шок. Левый крайний защитник вурнарцев Тимур Раимов в борьбе с игроком гостей Артемом Сысоевым получает серьезную травму и теряет сознание! К моменту написания новости стало известно, что предварительный диагноз - перелом челюсти не подтвердился и мы надеемся, что в ближайшее время он сможет присоединиться к команде. На 26-й минуте первого тайма все тот же Сысоев, уже имея предупреждение, вновь грубо атаковал игрока хозяев и заслуженно увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем красную карточку. Развить успех хозяева смогли только после перерыва. Родион Казаков быстро скоординировался к отскоку после подачи углового и удачно переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Разгоряченные таким развитием игры гости, допускают себе много грубости, одна из которых на 54-й минуте вновь приводит к удалению в составе ФК "Акрон". Казалось, что при 2:0, играя против девятерых гостей, уже ничего не сможет помешать победе хозяев, да и пенальти на 66-й минуте в ворота тольяттинцев еще более укрепил веру в домашний успех химиков, но как бы не так... Сначала Роман Шалин не смог переиграть вратаря при пробитии одиннадцатиметрового, а через несколько минут ФК "Акрон" и сам зарабатывает пенальти, который не без везения реализует! 2:1 и уже не все так празднично для хозяев. Слава Богу все обошлось. Победа вурнарцев выводит их на чистое первое место в турнирной таблице, с чем мы их и поздравляем!
Первенство МФС "Приволжье". Взрослые. 11 тур.
21 июля. Вурнары. Стадион "Труд". 17:00. 398 зрителей.
"Химик-АВГУСТ" - ФК "Акрон" 2:1 (1:0).
Судьи: Кузин А., Гатауллин М., Чулкин А. Инспектор - Архипов В.
Голы: Шалин (2), Казаков (52) - Вахтеев (70 пен.)
Нереализованный пенальти Шалин (66)
Предупреждения: Дзодзиев, Шалин - Бойчук, Монов, Роганов
Удаления: нет - Сысоев, Лазарев
- Просмотров: 126
- Дата: 20-07-2018
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