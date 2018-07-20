Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 8 10
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 8 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 10 28
2 Волга 10 28
3 Крылья 10 24
4 Динамо 10 21
5 Факел (Красноармейское) 10 18
6 ФК Ибреси 10 17
7 Волга-ТАВ-Чубаево 10 15
8 Сталь 10 14
9 Темп (Батырево) 10 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 10 13
11 Энергия 10 4
12 Заря (Новочебоксарск) 10 4
13 Рубин (Ядрин) 10 3
14 Цивиль (Цивильск) 10 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 14 (0)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Кураков Леонид // Крылья 9 (1)
Завтра "Химик-АВГУСТ" - ФК "Акрон"

Завтра 21 июля на стадионе "Труд" в Вурнарах состоится центральный матч первого круга Первенства МФС "Приволжье", в котором встретятся лидеры турнира - вурнарский "Химик-АВГУСТ" и тольяттинский ФК "Акрон". Завтрашние хозяева опережают гостей на два пункта, имея в своем активе 24 очка, правда вурнарцы и в графе "игры" имеют небольшое преимущество, поэтому лидер по потерянным очкам именно ФК "Акрон". Пожелаем нашим футболистам красивой и зрелищной игры, а всех болельщиков приглашаем поддержать нашу дружину в самом важном матче первого круга, а может и всего Первенства. Начало матча в 17:00.



Вернуться назад

  • Просмотров: 133
  • Дата: 20-07-2018 |

Copyright 2009-2018 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика