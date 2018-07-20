|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|10
|28
|2
|Волга
|10
|28
|3
|Крылья
|10
|24
|4
|Динамо
|10
|21
|5
|Факел (Красноармейское)
|10
|18
|6
|ФК Ибреси
|10
|17
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|10
|15
|8
|Сталь
|10
|14
|9
|Темп (Батырево)
|10
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|10
|13
|11
|Энергия
|10
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|10
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|10
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|10
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|14 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|9 (1)
Завтра "Химик-АВГУСТ" - ФК "Акрон"
Завтра 21 июля на стадионе "Труд" в Вурнарах состоится центральный матч первого круга Первенства МФС "Приволжье", в котором встретятся лидеры турнира - вурнарский "Химик-АВГУСТ" и тольяттинский ФК "Акрон". Завтрашние хозяева опережают гостей на два пункта, имея в своем активе 24 очка, правда вурнарцы и в графе "игры" имеют небольшое преимущество, поэтому лидер по потерянным очкам именно ФК "Акрон". Пожелаем нашим футболистам красивой и зрелищной игры, а всех болельщиков приглашаем поддержать нашу дружину в самом важном матче первого круга, а может и всего Первенства. Начало матча в 17:00.
- Просмотров: 133
- Дата: 20-07-2018
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