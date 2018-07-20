Завтра "Химик-АВГУСТ" - ФК "Акрон"

Завтра 21 июля на стадионе "Труд" в Вурнарах состоится центральный матч первого круга Первенства МФС "Приволжье", в котором встретятся лидеры турнира - вурнарский "Химик-АВГУСТ" и тольяттинский ФК "Акрон". Завтрашние хозяева опережают гостей на два пункта, имея в своем активе 24 очка, правда вурнарцы и в графе "игры" имеют небольшое преимущество, поэтому лидер по потерянным очкам именно ФК "Акрон". Пожелаем нашим футболистам красивой и зрелищной игры, а всех болельщиков приглашаем поддержать нашу дружину в самом важном матче первого круга, а может и всего Первенства. Начало матча в 17:00.