"Волга" с трудом добирается до полуфинала

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|10
|28
|2
|Волга
|10
|28
|3
|Крылья
|10
|24
|4
|Динамо
|10
|21
|5
|Факел (Красноармейское)
|10
|18
|6
|ФК Ибреси
|10
|17
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|10
|15
|8
|Сталь
|10
|14
|9
|Темп (Батырево)
|10
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|10
|13
|11
|Энергия
|10
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|10
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|10
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|10
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|14 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|9 (1)
Чебоксарские "Волга" и "Крылья" не смогли забить друг другу в основное время четвертьфинального кубкового матча и отложили вопрос определения победителя на послематчевые пенальти. Серия из пяти ударов также не выявила лучших, и главному арбитру матча Сергею Шилову пришлось прибегнуть к дополнительным ударам по одному с каждой стороны. После того, как вратарь хозяев Сергей Сергеев отбил первый же дополнительный удар волжан, казалось, что победа у "крылышек" уже в кармане, но удар хозяев в штангу вернул всё на прежние позиции. Затем наступила расплата. Следующий свой удар "Волга" реализовала, а вот хозяева сплоховали, вновь попав в каркас ворот. Так и не договорившись с железками, "Крылья" выбывают из розыгрыша Кубка, а "Волга" продолжит свое выступление игрой против чебоксарскиой "Стали", которая состоится в среду 25 июля. Начало матча на стадионе "Труд" в 17:30.
А уже завтра болельщики смогут понаблюдать за игрой полуфинала Кубка Чувашии среди взрослых команд. На стадионе "Волга" хозяева начнут свое двухматчевое противостояние против цивильского "БоМиК". Днем позднее, в воскресенье, в гости к чебоксарскому "Спартаку" приедет участник Первенства и Кубка России среди любительских команд - вурнарский "Химик-АВГУСТ". Первый матч состоится на стадионе "Труд" в 17:00.
Кубок Чувашии. Ветераны. "Крылья" - "Волга" - 0:0 (4:5 пен.)
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- Дата: 20-07-2018
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