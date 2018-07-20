"Волга" с трудом добирается до полуфинала

Чебоксарские "Волга" и "Крылья" не смогли забить друг другу в основное время четвертьфинального кубкового матча и отложили вопрос определения победителя на послематчевые пенальти. Серия из пяти ударов также не выявила лучших, и главному арбитру матча Сергею Шилову пришлось прибегнуть к дополнительным ударам по одному с каждой стороны. После того, как вратарь хозяев Сергей Сергеев отбил первый же дополнительный удар волжан, казалось, что победа у "крылышек" уже в кармане, но удар хозяев в штангу вернул всё на прежние позиции. Затем наступила расплата. Следующий свой удар "Волга" реализовала, а вот хозяева сплоховали, вновь попав в каркас ворот. Так и не договорившись с железками, "Крылья" выбывают из розыгрыша Кубка, а "Волга" продолжит свое выступление игрой против чебоксарскиой "Стали", которая состоится в среду 25 июля. Начало матча на стадионе "Труд" в 17:30.

А уже завтра болельщики смогут понаблюдать за игрой полуфинала Кубка Чувашии среди взрослых команд. На стадионе "Волга" хозяева начнут свое двухматчевое противостояние против цивильского "БоМиК". Днем позднее, в воскресенье, в гости к чебоксарскому "Спартаку" приедет участник Первенства и Кубка России среди любительских команд - вурнарский "Химик-АВГУСТ". Первый матч состоится на стадионе "Труд" в 17:00.

Кубок Чувашии. Ветераны. "Крылья" - "Волга" - 0:0 (4:5 пен.)