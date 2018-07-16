Без борьбы

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|10
|28
|2
|Волга
|10
|28
|3
|Крылья
|10
|24
|4
|Динамо
|10
|21
|5
|Факел (Красноармейское)
|10
|18
|6
|ФК Ибреси
|10
|17
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|10
|15
|8
|Сталь
|10
|14
|9
|Темп (Батырево)
|10
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|10
|13
|11
|Энергия
|10
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|10
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|10
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|10
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|14 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|9 (1)
22 мяча наколотили лидеры "Волга" и "Комплект21" своим оппонентам в 10 туре Первенства ЧР среди ветеранов. В остальных матчах жажда борьбы за результат была более очевидной. Идущие на третьей строчке "Крылья", не без проблем одолели дома ФК "Ибреси", а "Волга-ТАВ" и "Факел" лишь в последние 15 минут смогли определить победителя.
Стоит отметить первые набранные очки ядринского "Рубина". Домашняя крупная победа над ФК "Цивиль" позволила ядринцам уйти с последнего места, "уступив" его своим соперникам по матчу.
А в среду 18 июля на стадионе "Энергия" состоится заключительный матч четвертьфиналов Кубка Чувашии, в котором сойдутся чебоксарские "Крылья" и "Волга". В полуфинале победителя этого матча уже ожидает чебоксарская "Сталь", в другом - сыграют "Динамо" и "Комплект21".
Ветераны. 10 тур. "Волга" - "Локомотив-Янтиково" - 13:0, "Комплект21" - "Темп" - 8:0, "Динамо" - "Сталь" - 6:2, "Энергия" - "Заря" - 2:5, "Рубин" - ФК "Цивиль" - 3:0, "Крылья" - ФК "Ибреси" - 4:2, "Волга-ТАВ" - "Факел" - 2:0
- Просмотров: 265
- Дата: 16-07-2018
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