Без борьбы

22 мяча наколотили лидеры "Волга" и "Комплект21" своим оппонентам в 10 туре Первенства ЧР среди ветеранов. В остальных матчах жажда борьбы за результат была более очевидной. Идущие на третьей строчке "Крылья", не без проблем одолели дома ФК "Ибреси", а "Волга-ТАВ" и "Факел" лишь в последние 15 минут смогли определить победителя.

Стоит отметить первые набранные очки ядринского "Рубина". Домашняя крупная победа над ФК "Цивиль" позволила ядринцам уйти с последнего места, "уступив" его своим соперникам по матчу.

А в среду 18 июля на стадионе "Энергия" состоится заключительный матч четвертьфиналов Кубка Чувашии, в котором сойдутся чебоксарские "Крылья" и "Волга". В полуфинале победителя этого матча уже ожидает чебоксарская "Сталь", в другом - сыграют "Динамо" и "Комплект21".

Ветераны. 10 тур. "Волга" - "Локомотив-Янтиково" - 13:0, "Комплект21" - "Темп" - 8:0, "Динамо" - "Сталь" - 6:2, "Энергия" - "Заря" - 2:5, "Рубин" - ФК "Цивиль" - 3:0, "Крылья" - ФК "Ибреси" - 4:2, "Волга-ТАВ" - "Факел" - 2:0