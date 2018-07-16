Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 8 10
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 8 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 10 28
2 Волга 10 28
3 Крылья 10 24
4 Динамо 10 21
5 Факел (Красноармейское) 10 18
6 ФК Ибреси 10 17
7 Волга-ТАВ-Чубаево 10 15
8 Сталь 10 14
9 Темп (Батырево) 10 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 10 13
11 Энергия 10 4
12 Заря (Новочебоксарск) 10 4
13 Рубин (Ядрин) 10 3
14 Цивиль (Цивильск) 10 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 14 (0)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Кураков Леонид // Крылья 9 (1)
Без борьбы

22 мяча наколотили лидеры "Волга" и "Комплект21" своим оппонентам в 10 туре Первенства ЧР среди ветеранов. В остальных матчах жажда борьбы за результат была более очевидной. Идущие на третьей строчке "Крылья", не без проблем одолели дома ФК "Ибреси", а "Волга-ТАВ" и "Факел" лишь в последние 15 минут смогли определить победителя.

Стоит отметить первые набранные очки ядринского "Рубина". Домашняя крупная победа над ФК "Цивиль" позволила ядринцам уйти с последнего места, "уступив" его своим соперникам по матчу.

А в среду 18 июля на стадионе "Энергия" состоится заключительный матч четвертьфиналов Кубка Чувашии, в котором сойдутся чебоксарские "Крылья" и "Волга". В полуфинале победителя этого матча уже ожидает чебоксарская "Сталь", в другом - сыграют "Динамо" и "Комплект21".

Ветераны. 10 тур. "Волга" - "Локомотив-Янтиково" - 13:0, "Комплект21" - "Темп" - 8:0, "Динамо" - "Сталь" - 6:2, "Энергия" - "Заря" - 2:5, "Рубин" - ФК "Цивиль" - 3:0, "Крылья" - ФК "Ибреси" - 4:2, "Волга-ТАВ" - "Факел" - 2:0



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  • Дата: 16-07-2018 |

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