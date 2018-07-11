Проходите, гости дорогие

Как и ожидалось, ответные матчи четвертьфиналов Кубка Чувашии среди взрослых выдались очень упорными и держали в напряжении болельщиков до последних минут. Если в Чурачиках все было более менее ясно еще до матча, то предсказать победителя в Шумерле, Кугесях и Чебоксарах определить было достаточно сложно.

Шумерлинцы, уступив в первом матче 1:2, едва не свели свой домашний матч к дополнительному времени, но обыграть волжан так и несмогли. Обменявшись голами к концовке первого тайма, команды, кроме, как предупреждениями и удалениями не отметились. Особенно в этом преуспели гости, удалившись с поля дважды.

По похожему сценарию проходил матч в Кугесях, в котором также не обошлось без удаления в составе гостей. Здесь же, соперники обменялись голами в начале второго тайма, но как и в Шумерле, на большее ни одна из команд не сподобилась. Ничья опять выводит гостей в следующий раунд.

Ну, и последними в этот день завершали свой матч футболисты "Энергии" и "БоМиКа". Мало того, что матч начался с опозданием, да еще и неуступчивые электроаппаратчики никак не хотели сдаваться и своей борьбой свели матч к дополнительному времени, а затем и к пенальти. В кромешной тьме удачливее в пробитии пенальти оказались цивиляне.

Кубок Чувашии. 1/4 финала. Ответные матчи. ФК Чурачики - "Химик-АВГУСТ" - 0:2 (первый матч - 2:4), ФК "Шумерля" - "Волга" - 1:1 (первый матч - 1:2), "Энергия" - "БоМиК" - 2:2, 0:3 пен. (первый матч - 2:2), "Кугеси" - "Спартак" - 1:1 (первый матч - 2:3)

Кубок Чувашии. Ветераны. ФК "Ибреси" - "Динамо" - 2:2 (2:4 пен.), "Сталь" - "Волга-ТАВ" - 2:0