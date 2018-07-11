Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 8 10
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 8 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 9 25
2 Волга 9 25
3 Крылья 9 21
4 Динамо 9 18
5 Факел (Красноармейское) 9 18
6 ФК Ибреси 9 14
7 Сталь 9 14
8 Темп (Батырево) 9 14
9 ФК Янтиково-Локомотив 9 13
10 Волга-ТАВ-Чубаево 9 12
11 Энергия 9 4
12 Цивиль (Цивильск) 9 3
13 Заря (Новочебоксарск) 9 1
14 Рубин (Ядрин) 9 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 11 (0)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Абрамов Николай // Динамо 8 (0)
Кураков Леонид // Крылья 8 (1)
Проходите, гости дорогие

Как и ожидалось, ответные матчи четвертьфиналов Кубка Чувашии среди взрослых выдались очень упорными и держали в напряжении болельщиков до последних минут. Если в Чурачиках все было более менее ясно еще до матча, то предсказать победителя в Шумерле, Кугесях и Чебоксарах определить было достаточно сложно.

Шумерлинцы, уступив в первом матче 1:2, едва не свели свой домашний матч к дополнительному времени, но обыграть волжан так и несмогли. Обменявшись голами к концовке первого тайма, команды, кроме, как предупреждениями и удалениями не отметились. Особенно в этом преуспели гости, удалившись с поля дважды.

По похожему сценарию проходил матч в Кугесях, в котором также не обошлось без удаления в составе гостей. Здесь же, соперники обменялись голами в начале второго тайма, но как и в Шумерле, на большее ни одна из команд не сподобилась. Ничья опять выводит гостей в следующий раунд.

Ну, и последними в этот день завершали свой матч футболисты "Энергии" и "БоМиКа". Мало того, что матч начался с опозданием, да еще и неуступчивые электроаппаратчики никак не хотели сдаваться и своей борьбой свели матч к дополнительному времени, а затем и к пенальти. В кромешной тьме удачливее в пробитии пенальти оказались цивиляне.

 

Кубок Чувашии. 1/4 финала. Ответные матчи. ФК Чурачики - "Химик-АВГУСТ" - 0:2 (первый матч - 2:4), ФК "Шумерля" - "Волга" - 1:1 (первый матч - 1:2), "Энергия" - "БоМиК" - 2:2, 0:3 пен. (первый матч - 2:2), "Кугеси" - "Спартак" - 1:1 (первый матч - 2:3)

 

Кубок Чувашии. Ветераны. ФК "Ибреси" - "Динамо" - 2:2 (2:4 пен.), "Сталь" - "Волга-ТАВ" - 2:0



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  • Просмотров: 141
  • Дата: 11-07-2018 |

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