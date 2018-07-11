Проходите, гости дорогие

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|9
|25
|2
|Волга
|9
|25
|3
|Крылья
|9
|21
|4
|Динамо
|9
|18
|5
|Факел (Красноармейское)
|9
|18
|6
|ФК Ибреси
|9
|14
|7
|Сталь
|9
|14
|8
|Темп (Батырево)
|9
|14
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|9
|13
|10
|Волга-ТАВ-Чубаево
|9
|12
|11
|Энергия
|9
|4
|12
|Цивиль (Цивильск)
|9
|3
|13
|Заря (Новочебоксарск)
|9
|1
|14
|Рубин (Ядрин)
|9
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|11 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|8 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|8 (1)
Как и ожидалось, ответные матчи четвертьфиналов Кубка Чувашии среди взрослых выдались очень упорными и держали в напряжении болельщиков до последних минут. Если в Чурачиках все было более менее ясно еще до матча, то предсказать победителя в Шумерле, Кугесях и Чебоксарах определить было достаточно сложно.
Шумерлинцы, уступив в первом матче 1:2, едва не свели свой домашний матч к дополнительному времени, но обыграть волжан так и несмогли. Обменявшись голами к концовке первого тайма, команды, кроме, как предупреждениями и удалениями не отметились. Особенно в этом преуспели гости, удалившись с поля дважды.
По похожему сценарию проходил матч в Кугесях, в котором также не обошлось без удаления в составе гостей. Здесь же, соперники обменялись голами в начале второго тайма, но как и в Шумерле, на большее ни одна из команд не сподобилась. Ничья опять выводит гостей в следующий раунд.
Ну, и последними в этот день завершали свой матч футболисты "Энергии" и "БоМиКа". Мало того, что матч начался с опозданием, да еще и неуступчивые электроаппаратчики никак не хотели сдаваться и своей борьбой свели матч к дополнительному времени, а затем и к пенальти. В кромешной тьме удачливее в пробитии пенальти оказались цивиляне.
Кубок Чувашии. 1/4 финала. Ответные матчи. ФК Чурачики - "Химик-АВГУСТ" - 0:2 (первый матч - 2:4), ФК "Шумерля" - "Волга" - 1:1 (первый матч - 1:2), "Энергия" - "БоМиК" - 2:2, 0:3 пен. (первый матч - 2:2), "Кугеси" - "Спартак" - 1:1 (первый матч - 2:3)
Кубок Чувашии. Ветераны. ФК "Ибреси" - "Динамо" - 2:2 (2:4 пен.), "Сталь" - "Волга-ТАВ" - 2:0
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- Дата: 11-07-2018
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