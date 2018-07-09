|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|9
|25
|2
|Волга
|9
|25
|3
|Крылья
|9
|21
|4
|Динамо
|9
|18
|5
|Факел (Красноармейское)
|9
|18
|6
|ФК Ибреси
|9
|14
|7
|Сталь
|9
|14
|8
|Темп (Батырево)
|9
|14
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|9
|13
|10
|Волга-ТАВ-Чубаево
|9
|12
|11
|Энергия
|9
|4
|12
|Цивиль (Цивильск)
|9
|3
|13
|Заря (Новочебоксарск)
|9
|1
|14
|Рубин (Ядрин)
|9
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|11 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|8 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|8 (1)
Пляжка в Чебоксарах
14 июля на Левобережном пляже состоится традиционный Открытый Кубок города Чебоксары по пляжному футболу. В данный момент идет прием заявок от всех желающих коллективов. 12 июля в группе Вконтакте "Пляжка в Чебоксарах" пройдет жеребьевка турнира, с итогами которой можно ознакомиться здесь.
- Просмотров: 23
- Дата: 09-07-2018
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