Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 8 10
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 8 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 9 25
2 Волга 9 25
3 Крылья 9 21
4 Динамо 9 18
5 Факел (Красноармейское) 9 18
6 ФК Ибреси 9 14
7 Сталь 9 14
8 Темп (Батырево) 9 14
9 ФК Янтиково-Локомотив 9 13
10 Волга-ТАВ-Чубаево 9 12
11 Энергия 9 4
12 Цивиль (Цивильск) 9 3
13 Заря (Новочебоксарск) 9 1
14 Рубин (Ядрин) 9 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 11 (0)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Абрамов Николай // Динамо 8 (0)
Кураков Леонид // Крылья 8 (1)
Пляжка в Чебоксарах

Пляжка в Чебоксарах14 июля на Левобережном пляже состоится традиционный Открытый Кубок города Чебоксары по пляжному футболу. В данный момент идет прием заявок от всех желающих коллективов. 12 июля в группе Вконтакте "Пляжка в Чебоксарах" пройдет жеребьевка турнира, с итогами которой можно ознакомиться здесь.



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  • Просмотров: 23
  • Дата: 09-07-2018 |

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