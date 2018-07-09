Пляжка в Чебоксарах

14 июля на Левобережном пляже состоится традиционный Открытый Кубок города Чебоксары по пляжному футболу. В данный момент идет прием заявок от всех желающих коллективов. 12 июля в группе Вконтакте "Пляжка в Чебоксарах" пройдет жеребьевка турнира, с итогами которой можно ознакомиться здесь.