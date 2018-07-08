Экватор

Для всех взрослых команд, участвующих в Чемпионате и Первенстве ЧР, завершился первый круг. В высшем дивизионе явные очертания обрела первая тройка команд. Идущий на третьем месте - "БоМиК", после поражения от "Спартака", осложнил для себя борьбу за золотые медали, а его отставание от лидерующего дуэта теперь составляет 4 очка. Чебоксарцы и вурнарцы, набравшие по итогам первой половины по 23 очка, расположились в таблице выше всех, отложив выявление отношений на второй круг.

Что же касается остальных команд, то неожиданный регресс наступил у СШ. Команда в последних трех турах не может набрать ни одного очка, пропустив при этом 12 мячей! "Бурилы", напротив, обыграв дома чурачикцев, "подкинули дровишек" в борьбу на нижнем этаже таблицы.

В первом дивизионе "Локомотив" и "Бокс" уверенно лидируют в своих группах. Если для канашцев вся борьба за выход в плей-офф еще впереди, то "боксеры" создали для себя очень комфортный задел и опережают идущих на третьей позиции вурнарцев на 10 очков!

Во втором дивизионе "Кубня" из Комсомольского опережает своих преследователей из Ядрина и Алатыря на 4 и 6 очков соответственно. Вся борьба за выход в первый дивизион еще впереди.

Высший дивизион. 9 тур. "Ротор" - "Волга" - 1:4, ФК "Шумерля" - "Химик-АВГУСТ" - 0:4, "Бурилы" - ФК "Чурачики" - 5:1, "Спартак" - "БоМиК" - 2:0, "СШ по футболу" - ФК "Ибреси" - 1:3

Первый дивизион. "Элара" - ФК "Моргауши" - 4:2, "Бокс" - "Старт" - 4:1, СК "Воля" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 0:3, "Химик-АВГУСТ-2" - "Водник" - 3:1, "Урмары" - "Факел" - 2:1, "Локомотив" - "Темп" - 4:1, "Аида" - "Тармаш" - 5:3

Второй дивизион. 7 тур. "Кубня" - "Рубин" - 3:0, ФК "Шумерля-2" - "Спартак" -

Ветераны. 9 тур. "Динамо" - "Энергия" - 11:1, ФК "Ибреси" - "Волга-ТАВ" - 1:4, "Сталь" - "Крылья" - 0:2, "Темп" - "Волга" - 1:2, "Локомотив-Янтиково" - "Рубин" - 2:0, ФК "Цивиль" - "Заря" - 2:0, "Факел" - "Комплект21" - 0:6