|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|СШ по футболу
|9
|12
|7
|ФК Шумерля
|8
|10
|8
|ФК Ибреси
|8
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|9
|25
|2
|Волга
|9
|25
|3
|Крылья
|9
|21
|4
|Динамо
|9
|18
|5
|Факел (Красноармейское)
|9
|18
|6
|ФК Ибреси
|9
|14
|7
|Сталь
|9
|14
|8
|Темп (Батырево)
|9
|14
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|9
|13
|10
|Волга-ТАВ-Чубаево
|9
|12
|11
|Энергия
|9
|4
|12
|Цивиль (Цивильск)
|9
|3
|13
|Заря (Новочебоксарск)
|9
|1
|14
|Рубин (Ядрин)
|9
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|11 (0)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|8 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|8 (1)
Для всех взрослых команд, участвующих в Чемпионате и Первенстве ЧР, завершился первый круг. В высшем дивизионе явные очертания обрела первая тройка команд. Идущий на третьем месте - "БоМиК", после поражения от "Спартака", осложнил для себя борьбу за золотые медали, а его отставание от лидерующего дуэта теперь составляет 4 очка. Чебоксарцы и вурнарцы, набравшие по итогам первой половины по 23 очка, расположились в таблице выше всех, отложив выявление отношений на второй круг.
Что же касается остальных команд, то неожиданный регресс наступил у СШ. Команда в последних трех турах не может набрать ни одного очка, пропустив при этом 12 мячей! "Бурилы", напротив, обыграв дома чурачикцев, "подкинули дровишек" в борьбу на нижнем этаже таблицы.
В первом дивизионе "Локомотив" и "Бокс" уверенно лидируют в своих группах. Если для канашцев вся борьба за выход в плей-офф еще впереди, то "боксеры" создали для себя очень комфортный задел и опережают идущих на третьей позиции вурнарцев на 10 очков!
Во втором дивизионе "Кубня" из Комсомольского опережает своих преследователей из Ядрина и Алатыря на 4 и 6 очков соответственно. Вся борьба за выход в первый дивизион еще впереди.
Высший дивизион. 9 тур. "Ротор" - "Волга" - 1:4, ФК "Шумерля" - "Химик-АВГУСТ" - 0:4, "Бурилы" - ФК "Чурачики" - 5:1, "Спартак" - "БоМиК" - 2:0, "СШ по футболу" - ФК "Ибреси" - 1:3
Первый дивизион. "Элара" - ФК "Моргауши" - 4:2, "Бокс" - "Старт" - 4:1, СК "Воля" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 0:3, "Химик-АВГУСТ-2" - "Водник" - 3:1, "Урмары" - "Факел" - 2:1, "Локомотив" - "Темп" - 4:1, "Аида" - "Тармаш" - 5:3
Второй дивизион. 7 тур. "Кубня" - "Рубин" - 3:0, ФК "Шумерля-2" - "Спартак" -
Ветераны. 9 тур. "Динамо" - "Энергия" - 11:1, ФК "Ибреси" - "Волга-ТАВ" - 1:4, "Сталь" - "Крылья" - 0:2, "Темп" - "Волга" - 1:2, "Локомотив-Янтиково" - "Рубин" - 2:0, ФК "Цивиль" - "Заря" - 2:0, "Факел" - "Комплект21" - 0:6
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- Дата: 08-07-2018
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