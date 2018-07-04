Шансы есть у всех

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|8
|20
|2
|Спартак
|8
|20
|3
|БоМиК
|8
|19
|4
|Ротор
|8
|13
|5
|СШ по футболу
|8
|12
|6
|Волга
|8
|11
|7
|ФК Шумерля
|7
|10
|8
|ФК Чурачики
|8
|4
|9
|ФК Ибреси
|7
|3
|10
|Бурилы
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|16 (3)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|8
|22
|2
|Волга
|8
|22
|3
|Факел (Красноармейское)
|8
|18
|4
|Крылья
|8
|18
|5
|Динамо
|8
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|14
|7
|Сталь
|8
|14
|8
|Темп (Батырево)
|8
|14
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|8
|10
|10
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|9
|11
|Энергия
|8
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|8
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|8
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|9 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|7 (1)
Серьезное сопротивление оказали гости в первых четвертьфинальных матчах Кубка Чувашии. Несмотря на то, что в некоторых парах был известен явный фаворит, результаты сегодняшних поединков приятно удивили. Лишь на последней минуте "Химик-АВГУСТ" сделал комфортным свое преимущество перед ответным матчем в Чурачиках. Спартаковцы, ведя по ходу матча 3:0, и вовсе могли сделать ответный матч в Кугесях пустой формальностью, но как бы не так. "Кугеси" смогли собраться на концовку и сократить счет до минимума, что значительно повысило их шансы на общий успех. Также неплохие шансы есть и у шумерлинцев, потерпевших поражение с минимальным счетом, забив на выезде. Но больше всего удивил представитель первого дивизиона - "Энергия". Результативная ничья в Цивильске с одним из лидеров "вышки", позволит с оптимизмом заглянуть в будущее поклонникам команды электроаппаратчиков. Ответные матчи 1/4 финала состоятся 12 июля на полях сегодняшних гостей.
Кубок Чувашии. 1/4 финала. Первые матчи. "Химик-АВГУСТ" - ФК Чурачики - 4:2, "Волга" - ФК "Шумерля" - 2:1, "БоМиК" - "Энергия" - 2:2, "Спартак" - "Кугеси" - 3:2.
- Просмотров: 0
- Дата: 04-07-2018
|