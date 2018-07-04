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Взрослые. Высший дивизион
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1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 8 20
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3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 8 19
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 16 (3)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 8 22
2 Волга 8 22
3 Факел (Красноармейское) 8 18
4 Крылья 8 18
5 Динамо 8 15
6 ФК Ибреси 8 14
7 Сталь 8 14
8 Темп (Батырево) 8 14
9 ФК Янтиково-Локомотив 8 10
10 Волга-ТАВ-Чубаево 8 9
11 Энергия 8 4
12 Заря (Новочебоксарск) 8 1
13 Рубин (Ядрин) 8 0
14 Цивиль (Цивильск) 8 0
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Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 9 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Кураков Леонид // Крылья 7 (1)
пляжка

Шансы есть у всех

Серьезное сопротивление оказали гости в первых четвертьфинальных матчах Кубка Чувашии. Несмотря на то, что в некоторых парах был известен явный фаворит, результаты сегодняшних поединков приятно удивили. Лишь на последней минуте "Химик-АВГУСТ" сделал комфортным свое преимущество перед ответным матчем в Чурачиках. Спартаковцы, ведя по ходу матча 3:0, и вовсе могли сделать ответный матч в Кугесях пустой формальностью, но как бы не так. "Кугеси" смогли собраться на концовку и сократить счет до минимума, что значительно повысило их шансы на общий успех. Также неплохие шансы есть и у шумерлинцев, потерпевших поражение с минимальным счетом, забив на выезде. Но больше всего удивил представитель первого дивизиона - "Энергия". Результативная ничья в Цивильске с одним из лидеров "вышки", позволит с оптимизмом заглянуть в будущее поклонникам команды электроаппаратчиков. Ответные матчи 1/4 финала состоятся 12 июля на полях сегодняшних гостей.

 

Кубок Чувашии. 1/4 финала. Первые матчи. "Химик-АВГУСТ" - ФК Чурачики - 4:2, "Волга" - ФК "Шумерля" - 2:1, "БоМиК" - "Энергия" - 2:2, "Спартак" - "Кугеси" - 3:2.



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  • Просмотров: 0
  • Дата: 04-07-2018 |

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