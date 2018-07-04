Шансы есть у всех

Серьезное сопротивление оказали гости в первых четвертьфинальных матчах Кубка Чувашии. Несмотря на то, что в некоторых парах был известен явный фаворит, результаты сегодняшних поединков приятно удивили. Лишь на последней минуте "Химик-АВГУСТ" сделал комфортным свое преимущество перед ответным матчем в Чурачиках. Спартаковцы, ведя по ходу матча 3:0, и вовсе могли сделать ответный матч в Кугесях пустой формальностью, но как бы не так. "Кугеси" смогли собраться на концовку и сократить счет до минимума, что значительно повысило их шансы на общий успех. Также неплохие шансы есть и у шумерлинцев, потерпевших поражение с минимальным счетом, забив на выезде. Но больше всего удивил представитель первого дивизиона - "Энергия". Результативная ничья в Цивильске с одним из лидеров "вышки", позволит с оптимизмом заглянуть в будущее поклонникам команды электроаппаратчиков. Ответные матчи 1/4 финала состоятся 12 июля на полях сегодняшних гостей.

Кубок Чувашии. 1/4 финала. Первые матчи. "Химик-АВГУСТ" - ФК Чурачики - 4:2, "Волга" - ФК "Шумерля" - 2:1, "БоМиК" - "Энергия" - 2:2, "Спартак" - "Кугеси" - 3:2.