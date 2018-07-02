"Тармаш" наносит первое поражение вурнарцам

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|8
|20
|2
|Спартак
|8
|20
|3
|БоМиК
|8
|19
|4
|Ротор
|8
|13
|5
|СШ по футболу
|8
|12
|6
|Волга
|8
|11
|7
|ФК Шумерля
|7
|10
|8
|ФК Чурачики
|8
|4
|9
|ФК Ибреси
|7
|3
|10
|Бурилы
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|16 (3)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|8
|22
|2
|Волга
|8
|22
|3
|Факел (Красноармейское)
|8
|18
|4
|Крылья
|8
|18
|5
|Динамо
|8
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|14
|7
|Сталь
|8
|14
|8
|Темп (Батырево)
|8
|14
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|8
|10
|10
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|9
|11
|Энергия
|8
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|8
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|8
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|9 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|7 (1)
В день игры сборной России против Испании многие чувашские команды отдыхали, но были и те кто провел вечер не перед телевизором, а на футбольном поле. Первое поражение в турнире потерпела вторая команда "Химик-АВГУСТ". Обидчиком вурнарцев стал коллектив из Янтиковского района - "Тармаш".
Невероятную результативность показали команды второго дивизиона, наколотившие по 9 мячей в каждом матче!
У ветеранов лидеры набрали свои 3 очка, правда сопротивление их соперников в этих матчах было диаметрально противоположным. На "Труде" волжане едва не потеряли важные очки, отыгрываясь по ходу игры после сумашедшего гола с центра поля! Автором шедевра стал Сергей Николаев, который, к слову, забил уже второй такой мяч от центрального круга в этом сезоне. Подобные голы у Сергея, видимо, поставлены на конвейер. Неделей ранее его чудо-гол с центра поля стал победным в домашнем матче против ядринского "Рубина". А в Новочебоксарске гости из Ибресь не смогли собраться на игру в нужном количестве и вышли на игру с "Комплект21" семером. По истечении 8 минут хозяева повели 2:0, но затем главному арбитру пришлось прекратить матч, ввиду отсутствия у команды ФК "Ибреси" минимально необходимого количества игроков (травма).
Первый дивизион. "Тармаш" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:1
Второй дивизион. 6 тур. "Рубин" - "Альмень-Сунары" - 8:1, "Спартак" - "Кубня" - 2:7
Ветераны. 8 тур. "Заря" - "Локомотив-Янтиково" - 0:1, "Комплект21" - ФК "Ибреси" - 3:0*, "Рубин" - "Темп" - 0:2, "Волга" - "Факел" - 2:1
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- Дата: 02-07-2018
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