Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 8 20
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 8 20
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 8 19
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 8 13
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10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 8 0
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 16 (3)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 8 22
2 Волга 8 22
3 Факел (Красноармейское) 8 18
4 Крылья 8 18
5 Динамо 8 15
6 ФК Ибреси 8 14
7 Сталь 8 14
8 Темп (Батырево) 8 14
9 ФК Янтиково-Локомотив 8 10
10 Волга-ТАВ-Чубаево 8 9
11 Энергия 8 4
12 Заря (Новочебоксарск) 8 1
13 Рубин (Ядрин) 8 0
14 Цивиль (Цивильск) 8 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 9 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Кураков Леонид // Крылья 7 (1)
"Тармаш" наносит первое поражение вурнарцам

В день игры сборной России против Испании многие чувашские команды отдыхали, но были и те кто провел вечер не перед телевизором, а на футбольном поле. Первое поражение в турнире потерпела вторая команда "Химик-АВГУСТ". Обидчиком вурнарцев стал коллектив из Янтиковского района - "Тармаш".

Невероятную результативность показали команды второго дивизиона, наколотившие по 9 мячей в каждом матче!

У ветеранов лидеры набрали свои 3 очка, правда сопротивление их соперников в этих матчах было диаметрально противоположным. На "Труде" волжане едва не потеряли важные очки, отыгрываясь по ходу игры после сумашедшего гола с центра поля! Автором шедевра стал Сергей Николаев, который, к слову, забил уже второй такой мяч от центрального круга в этом сезоне. Подобные голы у Сергея, видимо, поставлены на конвейер. Неделей ранее его чудо-гол с центра поля стал победным в домашнем матче против ядринского "Рубина". А в Новочебоксарске гости из Ибресь не смогли собраться на игру в нужном количестве и вышли на игру с "Комплект21" семером. По истечении 8 минут хозяева повели 2:0, но затем главному арбитру пришлось прекратить матч, ввиду отсутствия у команды ФК "Ибреси" минимально необходимого количества игроков (травма).

 

Первый дивизион. "Тармаш" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:1

Второй дивизион. 6 тур. "Рубин" - "Альмень-Сунары" - 8:1, "Спартак" - "Кубня" - 2:7

Ветераны. 8 тур. "Заря" - "Локомотив-Янтиково" - 0:1, "Комплект21" - ФК "Ибреси" - 3:0*, "Рубин" - "Темп" - 0:2, "Волга" - "Факел" - 2:1



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  • Просмотров: 280
  • Дата: 02-07-2018 |

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