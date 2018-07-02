"Тармаш" наносит первое поражение вурнарцам

В день игры сборной России против Испании многие чувашские команды отдыхали, но были и те кто провел вечер не перед телевизором, а на футбольном поле. Первое поражение в турнире потерпела вторая команда "Химик-АВГУСТ". Обидчиком вурнарцев стал коллектив из Янтиковского района - "Тармаш".

Невероятную результативность показали команды второго дивизиона, наколотившие по 9 мячей в каждом матче!

У ветеранов лидеры набрали свои 3 очка, правда сопротивление их соперников в этих матчах было диаметрально противоположным. На "Труде" волжане едва не потеряли важные очки, отыгрываясь по ходу игры после сумашедшего гола с центра поля! Автором шедевра стал Сергей Николаев, который, к слову, забил уже второй такой мяч от центрального круга в этом сезоне. Подобные голы у Сергея, видимо, поставлены на конвейер. Неделей ранее его чудо-гол с центра поля стал победным в домашнем матче против ядринского "Рубина". А в Новочебоксарске гости из Ибресь не смогли собраться на игру в нужном количестве и вышли на игру с "Комплект21" семером. По истечении 8 минут хозяева повели 2:0, но затем главному арбитру пришлось прекратить матч, ввиду отсутствия у команды ФК "Ибреси" минимально необходимого количества игроков (травма).

Первый дивизион. "Тармаш" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:1

Второй дивизион. 6 тур. "Рубин" - "Альмень-Сунары" - 8:1, "Спартак" - "Кубня" - 2:7

Ветераны. 8 тур. "Заря" - "Локомотив-Янтиково" - 0:1, "Комплект21" - ФК "Ибреси" - 3:0*, "Рубин" - "Темп" - 0:2, "Волга" - "Факел" - 2:1