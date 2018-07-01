Даже Шалин не помог

Матч ФК "Ибреси" против ФК "Шумерля" перенесен на 14 июля в связи с огромным желанием игроков обеих команд поддержать сборную России в четвертьфинале ЧМ-2018. Субботние матчи были сыграны полностью.

Вурнарцев лихорадит. Если в предыдущем туре против "Спартака" химики, можно сказать, потеряли два очка, то в игре против "Волги", "отскочили" именно вурнарцы. Хозяева, усилиями Максима Спинова и Дмитрия Иванова, уже к 19-й минуте повели 2:0, но во втором тайме, благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Романа Шалина, гости смогли отыграться и увезти из Чебоксар одно очко. Осечкой лидера воспользовались его преследователи. "Спартак" на выезде уверенно обыграл "Бурилы", а "БоМиК" с трудом вырвал победу в Чурачиках.

Высший дивизион. 8 тур. "Волга" - "Химик-АВГУСТ" - 2:2, "Бурилы" - "Спартак" - 0:2, ФК "Чурачики" - "БоМиК" - 1:3, "Ротор" - "СШ по футболу" - 6:1

Первый дивизион. "Бокс" - "Элара" - 3:0, ФК "Моргауши" - "Звезда-ИЗВА" - 3:5, "Водник" - "Локомотив" - 1:2, "Темп" - "Урмары" - 5:0, "Факел" - "Аида" - 5:1

Второй дивизион. 6 тур. ФК "Порецкое" - ФК "Шумерля-2" - 3:1

Ветераны. 8 тур. "Волга-ТАВ" - "Сталь" - 0:3, "Крылья" - "Динамо" - 1:0, "Энергия" - ФК "Цивиль" - 3:0