Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 8 20
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 8 20
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 8 19
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 8 13
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 8 12
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 8 11
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 7 10
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 8 4
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 7 3
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 8 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 16 (3)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 8 22
2 Волга 8 22
3 Факел (Красноармейское) 8 18
4 Крылья 8 18
5 Динамо 8 15
6 ФК Ибреси 8 14
7 Сталь 8 14
8 Темп (Батырево) 8 14
9 ФК Янтиково-Локомотив 8 10
10 Волга-ТАВ-Чубаево 8 9
11 Энергия 8 4
12 Заря (Новочебоксарск) 8 1
13 Рубин (Ядрин) 8 0
14 Цивиль (Цивильск) 8 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 9 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Кураков Леонид // Крылья 7 (1)
Даже Шалин не помог

Матч ФК "Ибреси" против ФК "Шумерля" перенесен на 14 июля в связи с огромным желанием игроков обеих команд поддержать сборную России в четвертьфинале ЧМ-2018. Субботние матчи были сыграны полностью. 

Вурнарцев лихорадит. Если в предыдущем туре против "Спартака" химики, можно сказать, потеряли два очка, то в игре против "Волги", "отскочили" именно вурнарцы. Хозяева, усилиями Максима Спинова и Дмитрия Иванова, уже к 19-й минуте повели 2:0, но во втором тайме, благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Романа Шалина, гости смогли отыграться и увезти из Чебоксар одно очко. Осечкой лидера воспользовались его преследователи. "Спартак" на выезде уверенно обыграл "Бурилы", а "БоМиК" с трудом вырвал победу в Чурачиках.

 

Высший дивизион. 8 тур. "Волга" - "Химик-АВГУСТ" - 2:2, "Бурилы" - "Спартак" - 0:2, ФК "Чурачики" - "БоМиК" - 1:3, "Ротор" - "СШ по футболу" - 6:1

Первый дивизион. "Бокс" - "Элара" - 3:0, ФК "Моргауши" - "Звезда-ИЗВА" - 3:5, "Водник" - "Локомотив" - 1:2, "Темп" - "Урмары" - 5:0, "Факел" - "Аида" - 5:1

Второй дивизион. 6 тур. ФК "Порецкое" - ФК "Шумерля-2" - 3:1

Ветераны. 8 тур. "Волга-ТАВ" - "Сталь" - 0:3, "Крылья" - "Динамо" - 1:0, "Энергия" - ФК "Цивиль" - 3:0



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  • Просмотров: 411
  • Дата: 01-07-2018 |

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