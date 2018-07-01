Даже Шалин не помог

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|8
|20
|2
|Спартак
|8
|20
|3
|БоМиК
|8
|19
|4
|Ротор
|8
|13
|5
|СШ по футболу
|8
|12
|6
|Волга
|8
|11
|7
|ФК Шумерля
|7
|10
|8
|ФК Чурачики
|8
|4
|9
|ФК Ибреси
|7
|3
|10
|Бурилы
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|16 (3)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|8
|22
|2
|Волга
|8
|22
|3
|Факел (Красноармейское)
|8
|18
|4
|Крылья
|8
|18
|5
|Динамо
|8
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|14
|7
|Сталь
|8
|14
|8
|Темп (Батырево)
|8
|14
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|8
|10
|10
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|9
|11
|Энергия
|8
|4
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|8
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|8
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|9 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|7 (1)
Матч ФК "Ибреси" против ФК "Шумерля" перенесен на 14 июля в связи с огромным желанием игроков обеих команд поддержать сборную России в четвертьфинале ЧМ-2018. Субботние матчи были сыграны полностью.
Вурнарцев лихорадит. Если в предыдущем туре против "Спартака" химики, можно сказать, потеряли два очка, то в игре против "Волги", "отскочили" именно вурнарцы. Хозяева, усилиями Максима Спинова и Дмитрия Иванова, уже к 19-й минуте повели 2:0, но во втором тайме, благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Романа Шалина, гости смогли отыграться и увезти из Чебоксар одно очко. Осечкой лидера воспользовались его преследователи. "Спартак" на выезде уверенно обыграл "Бурилы", а "БоМиК" с трудом вырвал победу в Чурачиках.
Высший дивизион. 8 тур. "Волга" - "Химик-АВГУСТ" - 2:2, "Бурилы" - "Спартак" - 0:2, ФК "Чурачики" - "БоМиК" - 1:3, "Ротор" - "СШ по футболу" - 6:1
Первый дивизион. "Бокс" - "Элара" - 3:0, ФК "Моргауши" - "Звезда-ИЗВА" - 3:5, "Водник" - "Локомотив" - 1:2, "Темп" - "Урмары" - 5:0, "Факел" - "Аида" - 5:1
Второй дивизион. 6 тур. ФК "Порецкое" - ФК "Шумерля-2" - 3:1
Ветераны. 8 тур. "Волга-ТАВ" - "Сталь" - 0:3, "Крылья" - "Динамо" - 1:0, "Энергия" - ФК "Цивиль" - 3:0
- Просмотров: 411
- Дата: 01-07-2018
|