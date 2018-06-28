Заседание КДК от 19 июня 2018 г.

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|7
|19
|2
|Спартак
|7
|17
|3
|БоМиК
|7
|16
|4
|СШ по футболу
|7
|12
|5
|Ротор
|7
|10
|6
|ФК Шумерля
|7
|10
|7
|Волга
|7
|10
|8
|ФК Чурачики
|7
|4
|9
|ФК Ибреси
|7
|3
|10
|Бурилы
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|14 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|7 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|7
|19
|2
|Волга
|7
|19
|3
|Факел (Красноармейское)
|7
|18
|4
|Крылья
|7
|15
|5
|Динамо
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|7
|14
|7
|Сталь
|7
|11
|8
|Темп (Батырево)
|7
|11
|9
|Волга-ТАВ-Чубаево
|7
|9
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|7
|7
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|7
|1
|12
|Энергия
|7
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|7
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|9 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|7 (1)
На повестке дня заседания контрольно-дисциплинарного комитета 19 июня 2018 года рассматривались два эпизода из матчей Первенства Чувашии среди ветеранских команд.
1. Удаление игрока команды "Динамо" г. Чебоксары Сергея Федотова в матче Первенства ЧР по футболу среди ветеранов против команды "Волга" г. Чебоксары 10 июня 2018 года.
2. Протест команды "Темп" с. Батырево на исход матча против команды "Энергия" г. Чебоксары в рамках Первенства ЧР по футболу среди ветеранов 03 июня 2018 года.
Было решено:
1. Дисквалифицировать игрока команды "Динамо" Сергея Федотова на 4 (четыре игры) за оскорбительные выражения в адрес арбитра матча после его окончания.
2. Удовлетворить протест команды "Темп" с. Батырево и засчитать техническое поражение команде «Энергия» со счетом 0:3 в связи с участием в матче игроков моложе 40 лет с превышением установленного лимита, а также наложить денежный штраф в размере 2000 рублей.
- Просмотров: 312
- Дата: 28-06-2018
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