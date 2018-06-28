Заседание КДК от 19 июня 2018 г.

На повестке дня заседания контрольно-дисциплинарного комитета 19 июня 2018 года рассматривались два эпизода из матчей Первенства Чувашии среди ветеранских команд.

1. Удаление игрока команды "Динамо" г. Чебоксары Сергея Федотова в матче Первенства ЧР по футболу среди ветеранов против команды "Волга" г. Чебоксары 10 июня 2018 года.

2. Протест команды "Темп" с. Батырево на исход матча против команды "Энергия" г. Чебоксары в рамках Первенства ЧР по футболу среди ветеранов 03 июня 2018 года.

Было решено:

1. Дисквалифицировать игрока команды "Динамо" Сергея Федотова на 4 (четыре игры) за оскорбительные выражения в адрес арбитра матча после его окончания.

2. Удовлетворить протест команды "Темп" с. Батырево и засчитать техническое поражение команде «Энергия» со счетом 0:3 в связи с участием в матче игроков моложе 40 лет с превышением установленного лимита, а также наложить денежный штраф в размере 2000 рублей.