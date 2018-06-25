"Спартак" возвращает себе вторую позицию

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|16
|2
|Спартак
|6
|14
|3
|БоМиК
|6
|13
|4
|СШ по футболу
|6
|12
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|ФК Шумерля
|6
|10
|7
|Волга
|6
|7
|8
|ФК Ибреси
|6
|3
|9
|ФК Чурачики
|6
|1
|10
|Бурилы
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|6
|16
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|6
|16
|3
|Факел (Красноармейское)
|6
|15
|4
|ФК Ибреси
|6
|14
|5
|Динамо
|6
|12
|6
|Крылья
|6
|12
|7
|Сталь
|6
|11
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|9
|9
|Темп (Батырево)
|6
|6
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|5
|11
|Энергия
|6
|2
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|6
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|6
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Моисеев Андрей // Темп
|8 (2)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|7 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
Дубль Кирилла Иванова на 81-й и 88-й минутах принес "Спартаку" гостевую победу в Шумерле. В Чурачиках также все решилось в концовке. Но перед этим в первом тайме один из лучших бомбардиров ФК "Ибреси" Евгений Ястребов сначала открыл счет, а спустя три минуты после возобновления второй половины он получил тяжелую травму - перелом берцовой кости. Потеря ключевого игрока не лучшим образом сказалась на действиях гостей и незадолго до завершения матча в ворота ибресинцев влетело два безответных гола.
Высший дивизион. 7 тур. ФК "Шумерля" - "Спартак" - 0:2, ФК "Чурачики" - ФК "Ибреси" - 2:1
Первый дивизион. "Тармаш" - "Водник" - 4:0, "Химик-АВГУСТ-2" - "Факел" - 2:2
Второй дивизион. 5 тур. ФК "Шумерля-2" - ФК "Легион" - 3:0, "Альмень-Сунары" - "Спартак" - 2:2, "Кубня" - ФК "Порецкое" - 5:0
Ветераны. 7 тур. "Сталь" - "Комплект21" - 0:2, "Темп" - "Заря" - 3:1, "Динамо" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - -:-
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- Дата: 25-06-2018
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