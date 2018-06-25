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Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
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Бомбардиры
Моисеев Андрей // Темп 8 (2)
Кирсанов Сергей // Комплект21 7 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
"Спартак" возвращает себе вторую позицию

Дубль Кирилла Иванова на 81-й и 88-й минутах принес "Спартаку" гостевую победу в Шумерле. В Чурачиках также все решилось в концовке. Но перед этим в первом тайме один из лучших бомбардиров ФК "Ибреси" Евгений Ястребов сначала открыл счет, а спустя три минуты после возобновления второй половины он получил тяжелую травму - перелом берцовой кости. Потеря ключевого игрока не лучшим образом сказалась на действиях гостей и незадолго до завершения матча в ворота ибресинцев влетело два безответных гола.

 

Высший дивизион. 7 тур. ФК "Шумерля" - "Спартак" - 0:2, ФК "Чурачики" - ФК "Ибреси" - 2:1

Первый дивизион"Тармаш" - "Водник" - 4:0, "Химик-АВГУСТ-2" - "Факел" - 2:2

Второй дивизион. 5 тур. ФК "Шумерля-2" - ФК "Легион" - 3:0, "Альмень-Сунары" - "Спартак" - 2:2, "Кубня" - ФК "Порецкое" - 5:0

Ветераны. 7 тур. "Сталь" - "Комплект21" - 0:2, "Темп" - "Заря" - 3:1, "Динамо" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - -:-



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  • Просмотров: 3
  • Дата: 25-06-2018 |

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