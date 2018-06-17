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Взрослые. Высший дивизион
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1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 6 16
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 6 16
3 Факел (Красноармейское) 6 15
4 ФК Ибреси 6 14
5 Динамо 6 12
6 Крылья 6 12
7 Сталь 6 11
8 Волга-ТАВ-Чубаево 6 9
9 Темп (Батырево) 6 6
10 ФК Янтиково-Локомотив 6 5
11 Энергия 6 2
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13 Рубин (Ядрин) 6 0
14 Цивиль (Цивильск) 6 0
турнирная таблица
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Бомбардиры
Моисеев Андрей // Темп 8 (2)
Кирсанов Сергей // Комплект21 7 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Веселый матч в Кугесях завершился победой гостей

Подопечные Павла Изатуллаева неожиданно легко разобрались с соседями по турнирной таблице - чебоксарской "Волгой" и с 12-ю очками расположились на четвертой строчке. Значительно интереснее проходила игра в Кугесях, где аутсайдеры решали свои "подвальные" задачи, например, набрать первые очки в Чемпионате. В матче, с лихо закрученным сюжетом, удачливее оказались гости из Ибресь.

 

Высший дивизион. 6 тур. "СШ по футболу" - "Волга" - 3:0, "Бурилы" - ФК "Ибреси" - 2:3

Первый дивизион"Темп" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:3, "Факел" - "Тармаш" - 2:0

Второй дивизион. 4 тур. ФК "Порецкое" - "Альмень-Сунары" - 4:2, "Спартак" - "Рубин" - 3:4

Ветераны. 6 тур. "Комплект21" - "Динамо" - 5:1, "Энергия" - "Локомотив-Янтиково" - 2:2, ФК "Цивиль" - "Темп" - 1:5



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  • Просмотров: 78
  • Дата: 17-06-2018 |

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