|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|16
|2
|Спартак
|6
|14
|3
|БоМиК
|6
|13
|4
|СШ по футболу
|6
|12
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|ФК Шумерля-ШЗСА
|6
|10
|7
|Волга-ТАВ
|6
|7
|8
|ФК Ибреси
|6
|3
|9
|ФК Чурачики
|6
|1
|10
|Бурилы
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|6
|16
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|6
|16
|3
|Факел (Красноармейское)
|6
|15
|4
|ФК Ибреси
|6
|14
|5
|Динамо
|6
|12
|6
|Крылья
|6
|12
|7
|Сталь
|6
|11
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|9
|9
|Темп (Батырево)
|6
|6
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|5
|11
|Энергия
|6
|2
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|6
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|6
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Моисеев Андрей // Темп
|8 (2)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|7 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
Веселый матч в Кугесях завершился победой гостей
Подопечные Павла Изатуллаева неожиданно легко разобрались с соседями по турнирной таблице - чебоксарской "Волгой" и с 12-ю очками расположились на четвертой строчке. Значительно интереснее проходила игра в Кугесях, где аутсайдеры решали свои "подвальные" задачи, например, набрать первые очки в Чемпионате. В матче, с лихо закрученным сюжетом, удачливее оказались гости из Ибресь.
Высший дивизион. 6 тур. "СШ по футболу" - "Волга" - 3:0, "Бурилы" - ФК "Ибреси" - 2:3
Первый дивизион. "Темп" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:3, "Факел" - "Тармаш" - 2:0
Второй дивизион. 4 тур. ФК "Порецкое" - "Альмень-Сунары" - 4:2, "Спартак" - "Рубин" - 3:4
Ветераны. 6 тур. "Комплект21" - "Динамо" - 5:1, "Энергия" - "Локомотив-Янтиково" - 2:2, ФК "Цивиль" - "Темп" - 1:5
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- Дата: 17-06-2018
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