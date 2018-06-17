Веселый матч в Кугесях завершился победой гостей

Подопечные Павла Изатуллаева неожиданно легко разобрались с соседями по турнирной таблице - чебоксарской "Волгой" и с 12-ю очками расположились на четвертой строчке. Значительно интереснее проходила игра в Кугесях, где аутсайдеры решали свои "подвальные" задачи, например, набрать первые очки в Чемпионате. В матче, с лихо закрученным сюжетом, удачливее оказались гости из Ибресь.

Высший дивизион. 6 тур. "СШ по футболу" - "Волга" - 3:0, "Бурилы" - ФК "Ибреси" - 2:3

Первый дивизион. "Темп" - "Химик-АВГУСТ-2" - 2:3, "Факел" - "Тармаш" - 2:0

Второй дивизион. 4 тур. ФК "Порецкое" - "Альмень-Сунары" - 4:2, "Спартак" - "Рубин" - 3:4

Ветераны. 6 тур. "Комплект21" - "Динамо" - 5:1, "Энергия" - "Локомотив-Янтиково" - 2:2, ФК "Цивиль" - "Темп" - 1:5