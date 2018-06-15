Лидер оступился в Чебоксарах

Каких-то двух минут не хватило вурнарцам, чтобы одержать очередную победу в Чемпионате Чувашии. Футболисты чебоксарского "Спартака" не опустили руки и смогли выжать максимум в концовке неудачно складывающегося для себя матча, забив на 85-й и 90-й минутах. Воспользоваться потерей очков обоих лидеров мог идущий на третьей позиции "БоМиК", но неуступчивый "Ротор" не позволил цивилянам подняться по турнирной таблице, завершив поединок безголевой ничьей.

Высший дивизион. 6 тур. ФК "Шумерля" - ФК "Чурачики" - 4:2, "Спартак" - "Химик-АВГУСТ" - 2:2, "Ротор" - "БоМиК" - 0:0.

Первый дивизион. "Бриллиант" - "Старт" - 3:0, "Энергия" - "Элара" - 3:0, "Бокс" - ФК "Моргауши" - 3:2, "Водник" - "Урмары" - 3:2, "Локомотив" - "Аида" - 4:1

Второй дивизион. 4 тур. ФК "Легион" - "Кубня" - 1:1, ФК "Порецкое" - "Альмень-Сунары" - -:-, "Спартак" - "Рубин" - -:-

Ветераны. 6 тур. "Волга" - "Сталь" - 4:1, "Волга-ТАВ-Чубаево" - "Крылья" - 1:2, "Заря" - "Факел" - 1:2, "Рубин" - ФК "Ибреси" - 0:1