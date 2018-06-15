Лидер оступился в Чебоксарах

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|16
|2
|Спартак
|6
|14
|3
|БоМиК
|6
|13
|4
|СШ по футболу
|6
|12
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|ФК Шумерля-ШЗСА
|6
|10
|7
|Волга-ТАВ
|6
|7
|8
|ФК Ибреси
|6
|3
|9
|ФК Чурачики
|6
|1
|10
|Бурилы
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|6
|16
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|6
|16
|3
|Факел (Красноармейское)
|6
|15
|4
|ФК Ибреси
|6
|14
|5
|Динамо
|6
|12
|6
|Крылья
|6
|12
|7
|Сталь
|6
|11
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|9
|9
|Темп (Батырево)
|6
|6
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|5
|11
|Энергия
|6
|2
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|6
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|6
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Моисеев Андрей // Темп
|8 (2)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|7 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
Каких-то двух минут не хватило вурнарцам, чтобы одержать очередную победу в Чемпионате Чувашии. Футболисты чебоксарского "Спартака" не опустили руки и смогли выжать максимум в концовке неудачно складывающегося для себя матча, забив на 85-й и 90-й минутах. Воспользоваться потерей очков обоих лидеров мог идущий на третьей позиции "БоМиК", но неуступчивый "Ротор" не позволил цивилянам подняться по турнирной таблице, завершив поединок безголевой ничьей.
Высший дивизион. 6 тур. ФК "Шумерля" - ФК "Чурачики" - 4:2, "Спартак" - "Химик-АВГУСТ" - 2:2, "Ротор" - "БоМиК" - 0:0.
Первый дивизион. "Бриллиант" - "Старт" - 3:0, "Энергия" - "Элара" - 3:0, "Бокс" - ФК "Моргауши" - 3:2, "Водник" - "Урмары" - 3:2, "Локомотив" - "Аида" - 4:1
Второй дивизион. 4 тур. ФК "Легион" - "Кубня" - 1:1, ФК "Порецкое" - "Альмень-Сунары" - -:-, "Спартак" - "Рубин" - -:-
Ветераны. 6 тур. "Волга" - "Сталь" - 4:1, "Волга-ТАВ-Чубаево" - "Крылья" - 1:2, "Заря" - "Факел" - 1:2, "Рубин" - ФК "Ибреси" - 0:1
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- Дата: 15-06-2018
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