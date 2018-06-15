Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 6 16
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 6 14
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 6 13
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 6 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 6 10
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 6 10
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 6 7
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 6 3
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 6 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 6 0
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 6 16
3 Факел (Красноармейское) 6 15
4 ФК Ибреси 6 14
5 Динамо 6 12
6 Крылья 6 12
7 Сталь 6 11
8 Волга-ТАВ-Чубаево 6 9
9 Темп (Батырево) 6 6
10 ФК Янтиково-Локомотив 6 5
11 Энергия 6 2
12 Заря (Новочебоксарск) 6 1
13 Рубин (Ядрин) 6 0
14 Цивиль (Цивильск) 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Моисеев Андрей // Темп 8 (2)
Кирсанов Сергей // Комплект21 7 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Лидер оступился в Чебоксарах

Каких-то двух минут не хватило вурнарцам, чтобы одержать очередную победу в Чемпионате Чувашии. Футболисты чебоксарского "Спартака" не опустили руки и смогли выжать максимум в концовке неудачно складывающегося для себя матча, забив на 85-й и 90-й минутах. Воспользоваться потерей очков обоих лидеров мог идущий на третьей позиции "БоМиК", но неуступчивый "Ротор" не позволил цивилянам подняться по турнирной таблице, завершив поединок безголевой ничьей.

 

Высший дивизион. 6 тур. ФК "Шумерля" - ФК "Чурачики" - 4:2, "Спартак" - "Химик-АВГУСТ" - 2:2, "Ротор" - "БоМиК" - 0:0.

Первый дивизион"Бриллиант" - "Старт" - 3:0, "Энергия" - "Элара" - 3:0, "Бокс" - ФК "Моргауши" - 3:2, "Водник" - "Урмары" - 3:2, "Локомотив" - "Аида" - 4:1

Второй дивизион. 4 тур. ФК "Легион" - "Кубня" - 1:1, ФК "Порецкое" - "Альмень-Сунары" - -:-, "Спартак" - "Рубин" - -:-

Ветераны. 6 тур. "Волга" - "Сталь" - 4:1, "Волга-ТАВ-Чубаево" - "Крылья" - 1:2, "Заря" - "Факел" - 1:2, "Рубин" - ФК "Ибреси" - 0:1



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  • Просмотров: 638
  • Дата: 15-06-2018 |

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