Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 5 15
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 5 13
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 5 12
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 5 9
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 5 9
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 5 7
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 5 7
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 5 1
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 5 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 5 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 7 (0)
Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 5 13
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 5 13
3 Факел (Красноармейское) 5 12
4 Динамо 5 12
5 ФК Ибреси 5 11
6 Сталь 5 11
7 Крылья 5 9
8 Волга-ТАВ-Чубаево 5 9
9 ФК Янтиково-Локомотив 5 3
10 Темп (Батырево) 5 3
11 Заря (Новочебоксарск) 5 1
12 Энергия 5 1
13 Рубин (Ядрин) 5 0
14 Цивиль (Цивильск) 5 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Кирсанов Сергей // Комплект21 6 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 6 (0)
Кубок города среди дворовых команд

Кубок города среди дворовых команд23-24 июня на стадионе "Старт" пройдет Открытый Кубок города Чебоксары по мини-футболу среди дворовых команд. Желающие могут заявить о своем участии на жеребьевке, которая состоится 20 июня в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.

Справки по телефону - 36-09-09



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  • Просмотров: 21
  • Дата: 14-06-2018 |

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