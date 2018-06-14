|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|5
|15
|2
|Спартак
|5
|13
|3
|БоМиК
|5
|12
|4
|Ротор
|5
|9
|5
|СШ по футболу
|5
|9
|6
|Волга-ТАВ
|5
|7
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|5
|7
|8
|ФК Чурачики
|5
|1
|9
|ФК Ибреси
|5
|0
|10
|Бурилы
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|7 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|6 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|5
|13
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|5
|13
|3
|Факел (Красноармейское)
|5
|12
|4
|Динамо
|5
|12
|5
|ФК Ибреси
|5
|11
|6
|Сталь
|5
|11
|7
|Крылья
|5
|9
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|5
|9
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|5
|3
|10
|Темп (Батырево)
|5
|3
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|5
|1
|12
|Энергия
|5
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|5
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Ильин Дмитрий // Сталь
|6 (0)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|6 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|6 (0)
Кубок города среди дворовых команд
23-24 июня на стадионе "Старт" пройдет Открытый Кубок города Чебоксары по мини-футболу среди дворовых команд. Желающие могут заявить о своем участии на жеребьевке, которая состоится 20 июня в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.
Справки по телефону - 36-09-09
- Просмотров: 21
- Дата: 14-06-2018
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