Кубок города среди дворовых команд

23-24 июня на стадионе "Старт" пройдет Открытый Кубок города Чебоксары по мини-футболу среди дворовых команд. Желающие могут заявить о своем участии на жеребьевке, которая состоится 20 июня в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.

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