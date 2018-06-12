Дальше без "Чувашии"

Пропустив уже на 2-й минуте, футболисты "Чувашии" не смогли переломить матч, в котором им необходимо было побеждать. Как итог, крупное поражение и вылет из Кубка.

Вурнарцы, напротив, после уверенной гостевой победы в Пензе, уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «E».

«ЗЕНИТ» – «ХИМИК-АВГУСТ» – 0:2 (0:2)

12 июня. Пенза. «Труд». 100 зрителей

Судьи: Евгений Рубцов, Дмитрий Хорошев, Ильдар Хафизов

Инспектор: Александр Пищулин

Голы: нет - Бурмаков (32), Дзодзиев (43)

Предупреждения: Асташкин, Каляшин, Королев, Кузнецов - Бурмаков, Раимов

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «С».

ФК «ДЗЕРЖИНСК-ТС» – «ЧУВАШИЯ» – 8:0 (4:0)

12 июня. Дзержинск. «Труд». 100 зрителей

Судьи: Антон Симаков, Антон Рукавчук, Александр Перегудин

Инспектор: Равиль Кутюшев

Голы: Прыгунов (2), Сирцов (32), Сумачев (43), Ермаков (44, 70, 83, 89), Гуглев (80)

Предупреждения: нет - Андреев