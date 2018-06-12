Дальше без "Чувашии"

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|5
|15
|2
|Спартак
|5
|13
|3
|БоМиК
|5
|12
|4
|Ротор
|5
|9
|5
|СШ по футболу
|5
|9
|6
|Волга-ТАВ
|5
|7
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|5
|7
|8
|ФК Чурачики
|5
|1
|9
|ФК Ибреси
|5
|0
|10
|Бурилы
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|7 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|6 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|5
|13
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|5
|13
|3
|Факел (Красноармейское)
|5
|12
|4
|Динамо
|5
|12
|5
|ФК Ибреси
|5
|11
|6
|Сталь
|5
|11
|7
|Крылья
|5
|9
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|5
|9
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|5
|3
|10
|Темп (Батырево)
|5
|3
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|5
|1
|12
|Энергия
|5
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|5
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Ильин Дмитрий // Сталь
|6 (0)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|6 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|6 (0)
Пропустив уже на 2-й минуте, футболисты "Чувашии" не смогли переломить матч, в котором им необходимо было побеждать. Как итог, крупное поражение и вылет из Кубка.
Вурнарцы, напротив, после уверенной гостевой победы в Пензе, уже обеспечили себе выход в плей-офф.
Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «E».
«ЗЕНИТ» – «ХИМИК-АВГУСТ» – 0:2 (0:2)
12 июня. Пенза. «Труд». 100 зрителей
Судьи: Евгений Рубцов, Дмитрий Хорошев, Ильдар Хафизов
Инспектор: Александр Пищулин
Голы: нет - Бурмаков (32), Дзодзиев (43)
Предупреждения: Асташкин, Каляшин, Королев, Кузнецов - Бурмаков, Раимов
Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «С».
ФК «ДЗЕРЖИНСК-ТС» – «ЧУВАШИЯ» – 8:0 (4:0)
12 июня. Дзержинск. «Труд». 100 зрителей
Судьи: Антон Симаков, Антон Рукавчук, Александр Перегудин
Инспектор: Равиль Кутюшев
Голы: Прыгунов (2), Сирцов (32), Сумачев (43), Ермаков (44, 70, 83, 89), Гуглев (80)
Предупреждения: нет - Андреев
- Просмотров: 41
- Дата: 12-06-2018
|