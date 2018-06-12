Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 5 15
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 7 (0)
Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 5 13
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 5 13
3 Факел (Красноармейское) 5 12
4 Динамо 5 12
5 ФК Ибреси 5 11
6 Сталь 5 11
7 Крылья 5 9
8 Волга-ТАВ-Чубаево 5 9
9 ФК Янтиково-Локомотив 5 3
10 Темп (Батырево) 5 3
11 Заря (Новочебоксарск) 5 1
12 Энергия 5 1
13 Рубин (Ядрин) 5 0
14 Цивиль (Цивильск) 5 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Кирсанов Сергей // Комплект21 6 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 6 (0)
Дальше без "Чувашии"

Пропустив уже на 2-й минуте, футболисты "Чувашии" не смогли переломить матч, в котором им необходимо было побеждать. Как итог, крупное поражение и вылет из Кубка.

Вурнарцы, напротив, после уверенной гостевой победы в Пензе, уже обеспечили себе выход в плей-офф.

 

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «E».

«ЗЕНИТ» – «ХИМИК-АВГУСТ» –  0:2 (0:2)
12 июня. Пенза. «Труд». 100 зрителей
Судьи: Евгений Рубцов, Дмитрий Хорошев, Ильдар Хафизов
Инспектор: Александр Пищулин
Голы: нет - Бурмаков (32), Дзодзиев (43)
Предупреждения: Асташкин, Каляшин, Королев, Кузнецов - Бурмаков, Раимов

 

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «С».

ФК «ДЗЕРЖИНСК-ТС» – «ЧУВАШИЯ» –  8:0 (4:0)
12 июня. Дзержинск. «Труд». 100 зрителей
Судьи: Антон Симаков, Антон Рукавчук, Александр Перегудин
Инспектор: Равиль Кутюшев 
Голы: Прыгунов (2), Сирцов (32), Сумачев (43), Ермаков (44, 70, 83, 89), Гуглев (80)
Предупреждения: нет - Андреев



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  • Просмотров: 41
  • Дата: 12-06-2018 |

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