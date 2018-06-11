Матчи лидеров завершились победами гостей

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|4
|12
|2
|БоМиК
|4
|12
|3
|Спартак
|4
|10
|4
|Ротор
|4
|6
|5
|СШ по футболу
|4
|6
|6
|Волга-ТАВ
|4
|6
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|6
|8
|ФК Чурачики
|4
|1
|9
|ФК Ибреси
|4
|0
|10
|Бурилы
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|6 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|6 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|4
|12
|2
|Волга
|4
|10
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|4
|10
|4
|ФК Ибреси
|4
|10
|5
|Крылья
|4
|9
|6
|Факел (Красноармейское)
|4
|9
|7
|Сталь
|4
|8
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|4
|6
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|4
|2
|10
|Темп (Батырево)
|4
|2
|11
|Энергия
|4
|1
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|4
|0
|13
|Рубин (Ядрин)
|4
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Ильин Дмитрий // Сталь
|6 (0)
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
Угловые решили исходы в матчах лидеров
В Цивильске встречались команды, не потерявшие до этого тура ни одного очка. Исход поединка решил один единственный гол, забитый прямым ударом с углового. К разочарованию местных болельщиков, сделал это игрок гостей Сергей Таныгин. Таким образом, вурнарский "Химик-АВГУСТ" стал единоличным лидером Чемпионата Чувашии.
Помимо матча лидеров, особый локальный интерес представляло кугесьское дерби. "Ротор" не оставил "камня на камне" от защитных порядков "Бурил" и отгрузил хозяевам 5 мячей. Ложкой меда для хозяев стал гол Николая Чемерилова с 11-метровой отметки в самой концовке матча.
У ветеранов также в очном противостоянии разыгрывалось первое место в промежуточной турнирной таблице. Как и в игре в Цивильске, все решил угловой. Роман Кожатов удачно подставил голову после подачи "корнера" и принес чемпиону трудные три очка.
"Крыльям" не хватило 15 минут, чтобы отнять очки у новочебоксарского "Комплект21". Сергей Кирсанов за 8 минут оформил хет-трик и не позволил "Волге" единолично возглавить таблицу по окончанию 5 тура.
Высший дивизион. 5 тур. "БоМиК" - "Химик-АВГУСТ" - 0:1, "Бурилы" - "Ротор" - 1:5, "Волга" - ФК "Шумерля" - 1:1, ФК "Ибреси" - "Спартак" - -:-
Первый дивизион. "Факел" - "Водник" - 3:0, "Тармаш" - "Темп" - 0:0, "Урмары" - "Аида" - 2:1, "Химик-АВГУСТ-2" - "Локомотив" - -:-, "Спутник" - "Звезда-ИЗВА" - -:-
Второй дивизион. 3 тур. "Кубня" - ФК "Шумерля"-2 - 2:0, "Рубин" - ФК "Порецкое" - 4:3, "Альмень-Сунары" - ФК "Легион" - -:-
Ветераны. 5 тур. "Динамо" - "Волга" - 0:1, "Крылья" - "Комплект21" - 0:3, "Волга-ТАВ-Чубаево" - "Энергия" - 4:0, "Факел" - ФК "Цивиль" - 6:0, ФК "Ибреси" - "Заря" - 1:1, "Темп" - "Локомотив-Янтиково" - -:-, "Сталь" - "Рубин" - -:-
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 12
- Дата: 11-06-2018
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