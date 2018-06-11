Матчи лидеров завершились победами гостей

Угловые решили исходы в матчах лидеров

В Цивильске встречались команды, не потерявшие до этого тура ни одного очка. Исход поединка решил один единственный гол, забитый прямым ударом с углового. К разочарованию местных болельщиков, сделал это игрок гостей Сергей Таныгин. Таким образом, вурнарский "Химик-АВГУСТ" стал единоличным лидером Чемпионата Чувашии.

Помимо матча лидеров, особый локальный интерес представляло кугесьское дерби. "Ротор" не оставил "камня на камне" от защитных порядков "Бурил" и отгрузил хозяевам 5 мячей. Ложкой меда для хозяев стал гол Николая Чемерилова с 11-метровой отметки в самой концовке матча.

У ветеранов также в очном противостоянии разыгрывалось первое место в промежуточной турнирной таблице. Как и в игре в Цивильске, все решил угловой. Роман Кожатов удачно подставил голову после подачи "корнера" и принес чемпиону трудные три очка.

"Крыльям" не хватило 15 минут, чтобы отнять очки у новочебоксарского "Комплект21". Сергей Кирсанов за 8 минут оформил хет-трик и не позволил "Волге" единолично возглавить таблицу по окончанию 5 тура.

Высший дивизион. 5 тур. "БоМиК" - "Химик-АВГУСТ" - 0:1, "Бурилы" - "Ротор" - 1:5, "Волга" - ФК "Шумерля" - 1:1, ФК "Ибреси" - "Спартак" - -:-

Первый дивизион. "Факел" - "Водник" - 3:0, "Тармаш" - "Темп" - 0:0, "Урмары" - "Аида" - 2:1, "Химик-АВГУСТ-2" - "Локомотив" - -:-, "Спутник" - "Звезда-ИЗВА" - -:-

Второй дивизион. 3 тур. "Кубня" - ФК "Шумерля"-2 - 2:0, "Рубин" - ФК "Порецкое" - 4:3, "Альмень-Сунары" - ФК "Легион" - -:-

Ветераны. 5 тур. "Динамо" - "Волга" - 0:1, "Крылья" - "Комплект21" - 0:3, "Волга-ТАВ-Чубаево" - "Энергия" - 4:0, "Факел" - ФК "Цивиль" - 6:0, ФК "Ибреси" - "Заря" - 1:1, "Темп" - "Локомотив-Янтиково" - -:-, "Сталь" - "Рубин" - -:-